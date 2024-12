Milena otvorila dušu nakon što je odbila Ivin poljubac: Što to znači? Vidjeli smo kod Tamare i Katice! Ništa!

Romantično putovanje dodatno je zbližilo Milenu i Ivu, no ona još uvijek nije spremna za intimnije trenutke. Nakon razgovora o njihovim energijama, farmer je pokušao poljubiti Milenu, ali ona se diskretno izmaknula. Ipak, uspio ju je ovlaš poljubiti u kut usana dok se odmicala. . "Milenu sam krenuo poljubiti, ali...", rekao je Ivo.

"To je usta na usta. Ja mislim da je to već intima, ali mi nismo došli do naše intime. Mislim da oboje želimo jedan zdraviji temelj", izjavila je Milena. Za RTL.hr je rekla da misli da Ivin poljubac ništa ne znači, zbog toga što je već ljubio druge. - Što poljubac znači? Vidjeli smo kod Tamare i Katice! Ništa! Ne da je prerano, nego poučena njegovim ponašanjem prema drugima, ne pristajem na to! Na pitanje misli li da se Ivo uvrijedio zbog toga što je odbila poljubac, ovako je odgovorila. - Je li on nekoga uvrijedio je pitanje, a ne da li je on uvrijeđen.

Milena kaže da je ovo putovanje šansa sa se ona i framer upoznaju. - Svako biće ima potrebu za samoćom, ona daje odgovore. Ovo putovanje je šansa da se uopće upoznamo, vidljivo je do sada za to nismo imali vremena. Ivo je dobar čovjek, a ostalo se signalizira u hodu upoznavanja. Svatko ima očekivanja i ona traju... To je mehanizam između dvoje ljudi. Očekivanja su i ispunjenje, vidjet ćemo do kuda će ići obostrano očekivanje i ispunjenje.

Katica je ranije farmera optužila da joj je davao lažne nade, misleći da će tako i Milenu prevariti, „Iskreno, više i ne vjerujem u ljubav, to ne postoji. Više se neću ni truditi tražiti. Ako dođe samo, dođe.“

GALERIJA Prvu voditeljicu 'Ljubav je na selu' danas bi rijetko tko prepoznao! Imala je nesvakidašnji hobi koji inače obožavaju muškarci