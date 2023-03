Mikulić oštro o novoj odluci Vlade: 'Umrlo im dijete, odmah na biro, dosta je bilo ležanja'

Glumica Marijana Mikulić (41) ogorčena je zbog nove odluke Vlade. Naime, odbijen je prijedlog Anke Mrak Taritaš kojim bi se roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta omogućila novčana naknada, a ne da odmah idu na burzu.

Marijana, koja nerijetko javno progovara o svojem sinu Jakovu koji ima nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja na Instagramu je podijelila svoja razmišljanja i pritom direktno označila Andreja Plenkovića i Vladu RH.

- Dok političari imaju period privikavanja nakon svog preteškog gubitka pozicije, smatraju da roditeljima njegovateljima taj period nije potreban. 'Neš ti, umrlo im dijete, odmah na biro. Dosta je bilo ležanja!', tako misle naši vrli Andrej Plenković i ekipa - napisala je i nastavila:

- Nema dovoljno odgovarajućih institucija koje bi skrbile o djeci s raznim teškoćama. Prisiljeni s crkavicom od naknade godinama biti izvan radnog odnosa kako bi mogli skrbiti o djetetu. Nisu dovoljno poniženi od strane sustava. Pa 'ajmo ih nagaziti još malo'.

Glumica je, inače u 12. mjesecu sudjelovala na prosvjed roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, u organizaciji Udruge Sjena na Markovu trgu. Roditelji su od resornog ministarstva i Vlade ovim prosvjedom tražili poboljšanje skrbi i veća prava te su još jednom zatražili donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku i Zakona o osobnoj asistenciji te žurno osiguranje pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

U jednom trenutku jedan prosvjednik koji je u invalidskim kolicima pokušao je probiti ogradu koja je bila postavljena na Markovom trgu, no u tome ga je spriječila policija. Uz ogradu je bila i Mikulić koja je također počela pomicati ogradu i podržala je prosvjednika u invalidskim kolicima i vikala je. Ona zbog najmlađeg sina na društvenim mrežama i u javnosti ističe koliko je rana intervencija kod takve djece važna, a koliko je sustav trom i opterećen i na žalost sva djeca ne dobiju potrebnu pomoć na vrijeme. Nakon prosvjeda je poručila:

- Ograda koja dijeli osobe s invaliditetom i njihovu pratnju od vladajućih. Stjerani kao u tor, prigodno, jer se vladajući otprilike tako prema njima i odnose. Dobro pretjerujem, možda se prema stoki odnose s nešto više empatije. Manje-više su došli samo oni kojih se direktno tiče, rekla bih prema broju okupljenih. Nijedne javne osobe da podrži prosvjed, nema Plenkija, nema ministara, možda su imali stanku za gledanje neke tekme pa nisu stigli. Kažu portali incident – prosvjednici pokušali srušiti ogradu, glumica vikala tresem ogradu jer nemam kada ići u teretanu. Nadam se da su razumjeli ironiju te izjave. Jer ja imam fizički zdravo, motorički spretno dijete, koje ima „samo“ nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. I stignem jako puno toga, pa i ići u j** teretanu. Mi osobno smo sretni da

-Jaki doživljava sebe i svijet oko sebe, ne na razini svojih vršnjaka, ali..

-da je sa svoje četiri godine počeo ponešto verbalizirati

-da nalazimo načine komuniciranja pa su tantrumi sve rjeđi i blaži

-da je Jaki na tom stupnju da može biti u odgojno obrazovnoj ustanovi, 4 sata, ali sretni smo

-sretni da ga možemo odvesti svaki dan nakon vrtića na terapije, nekad i dvije, i pola tih terapija sami platiti cca 500 eura mjesečno

A što je s onima koji nisu sretni kao mi? Što s onima koji su jedva pokretni, ili su pokretni ali mentalno apsolutno ovisni o drugima? Što je roditeljima i skrbnicima tih osoba? Što je sa osnovnim pravima na dostojanstven život, na rad, skrb?! Mnogi su na rubu egzistencije!! Iskreno svima želim da nikada na svojoj koži ne osjete ono što osjećaju i kako se osjećaju u ovoj državi osobe s invaliditetom, djeca poteškoćama, i roditelji i skrbnici ovih osoba i djece!! Dvije poruke imam za vladajuće, posebno za one koji za ovaj resor donose odluke, zakone

1.NABIJEM VAS i vaše dosadašnje odluke

2.Nećete nas više tako lako ušutkati jer ovo tek hvatamo zalet!! DOSTA JE BILO!!

Podsjetimo, burno je završilo jučerašnje glasovanje u Saboru kada su vladajući odbili podržati prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi Anke Mrak Taritaš kojim bi se roditeljima njegovateljima omogućilo pravo na naknadu šest mjeseci nakon smrti djeteta, a ne da ih se odmah šalje na burzu. No još emotivnije bilo je nakon same sjednice kada su se roditelji njegovatelji sa svojom djecom rasplakali pred kamerama, izražavajući čistu tugu i sram.

Medijima se kroz suze obratila Suzana Rešetar iz Udruge Sjena, navodeći kako ju je ''sram što je svoje dijete rodila u ovoj državi''.

- U ime svih roditelja njegovatelja i njegovatelja, roditelja koji njeguju teško bolesnu djecu izrazila bih veliko zgražanje na onih 77 ruku koje je izglasalo protiv prijedloga da zakon o socijalnoj skrbi ide u hitne izmjene i da se ovo pitanje koje se pretvorilo u trakavicu riješi odmah danas. Sram me jer sam svoje dijete rodila u ovakvoj državi. Sram me svih onih koji su danas dignuli ruku da se svim roditeljima omogući dostojanstven život. Poručujem da dođu doma i pogledaju u oči svom djetetu. Molim Plenkovića da napravi reda u svojoj stranci jer je on taj koji može napraviti da se to pitanje riješi. Čekamo sedam godina, čeka se da to dijete premine. Što ćemo reći toj majci? Klub HDZ-a i svi njeni privrženi članovi, sram vas može biti - poručila je Rešetar.

