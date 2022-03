Još malo do medijskog spektakla godine! Otkrivamo dio izvođača i prezentera ovogodišnje dodjele

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i ovog je petka dom najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj – Večernjakove ruže. I dok smo još prošle godine zbog epidemiološke situacije morali biti bez publike, ove godine ponovno smo na tragu naših starih dodjela. Proteklih godina svečane dodjele nagrade po mnogočemu su se upisale u povijest, godinu za godinom. Među ostalim, 2020. godine Večernjakova ruža postala je prva nagrada u Hrvatskoj koja je dobila svoje virtualno izdanje, svi su se javljali iz svojih domova, a u dvorani su bili samo voditelji. Ove godine ponovno idemo korak dalje i nakon dugo vremena uvodimo novu nagradu – Digitalnu ružu godine. Svakako jedinstven događaj, a veseli nas što smo ćemo i ove godine cijeli medijski spektakl, nominirane, izvođače, voditelje, ali i publiku moći pratiti na Prvome programu HTV-a, na kojem će izravni prijenos početi odmah nakon središnjeg Dnevnika u 20 sati i 10 minuta.

Očekujemo ‘dramu’

Voditelji programa ponovno su legendarni Duško Ćurlić i Doris Pinčić, a uz njih imamo priliku uživati u sjajnim nastupima naših talentiranih glazbenika. Iako ne želimo otkrivati sve detalje programa, jer Ruža je poznata i po “wow efektu” za gledatelje, ipak ćemo otkriti neke dijelove. Jedan od izvođača je Zlatan Stipišić Gibonni, ali i glazbenik koji posljednjih mjeseci niže uspjeh za uspjehom – Matija Cvek.

– Veseli me nastup s bendom The Funkenstains, drago mi je da ćemo u HNK moći ljudima pokazati djelić onoga što već dugo pripremamo, vježbamo i izvodimo – kaže nam Cvek i zagonetno dodaje: – Neću reći koja je pjesma u pitanju, ali znam da će nastup biti totalna drama. I dok na pozornici očekujemo njegovu dramu, on se za nju priprema sasvim opušteno. – Nema pritiska, vjerujem da će nastup biti super – uvjeren je Cvek. Glazbenica Nina Badrić jako se raduje “novom normalnom” i susretu sa svojim kolegama. – Sretna sam što sam, osim što sam jedan od izvođača, ponovno među nominiranim glazbenicima godine, jer to je zaista velika čast. Od početka Večernjakove ruže ja sam među najboljima, a do sada sam nekoliko puta odnijela pobjedu. Radujem se “novom normalnom”, dodjeli nagrada i susretu s ostalima. Sama činjenica da ćemo nastupiti na dodjeli me raduje – kazala nam je uzbuđena Nina. Što se nastupa tiče, Nina nam otkriva da će on biti samo uz klavirsku pratnju, i to uz sjajnog maestra i glazbenika Filipa Gjuda. – Pjesma koju ću izvesti bit će samo uz pratnju jednog instrumenta, jer mi se čini da će to lijepo zvučati u Hrvatskom narodnom kazalištu – kaže. A uz nju na pozornicu stiže i osebujna pop-rock grupa iz Dubrovnika Silente. I oni su, poput Cveka, potpuno opušteni prije nastupa. – Mi smo uvijek spremni. Silente je bend, znamo se dugo i već godinama sviramo isključivo jedni s drugima. Tako da nema brige za izvedbu – kaže nam ekipa iz benda, koju čine autori Tibor i Sanin Karamehmedović, bubnjar Ivuša Gojan, vokalistica Doris Kosović i violinistica Ivana Čuljak. Međutim, priznaju da ih ipak jedna briga mori – što odjenuti?

Poznati prezenteri

– Uvijek je panika oko toga jer nikako da zapamtimo da traperice i T-shirt nisu dovoljni za ovakve događaje – dodaju. Bend obožava svirati u kazalištima te su iznimno uzbuđeni što će svirati u, kako sami kažu, najboljem kazalištu. – Nemamo često takvu priliku pa svaku valja iskoristiti. Posljednji put tamo smo bili davno, valjda ćemo se snaći – kaže ekipa. – Nastupit ćemo kako i inače nastupamo, “tremaški” i prepadnuto. Barem prvih nekoliko sekundi pjesme, nakon toga svirat ćemo što jače i što glasnije i nastojati uživati u svakoj sekundi pjesme. Jako smo zahvalni što imamo priliku pogriješiti tekst u najboljoj dvorani u Hrvatskoj s prijenosom uživo na nacionalnoj televiziji – dodaju u šali za kraj. Petar Grašo jedan je od nominiranih i jedan od onih koji bi rado zapjevali na pozornici HNK. No u vrijeme dodjele ima koncert u zagrebačkoj Areni.

Tko će dobiti jednu od prestižnih nagrada u čak osam kategorija, obznanit će nam vrijedni i poznati prezenteri, a ove godine neka ćemo imena ipak zadržati kao iznenađenje za dodjelu. No s ponosom možemo najaviti da će nam se na pozornici u ulozi prezenterice pridružiti pjevačka diva Zorica Kondža, zatim njezine kolegice Indira Levak i Danijela Martinović, a prvi put uz nas će stati i influencerica Ella Dvornik!

