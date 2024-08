Meri Cetinić spas nakon gubitka kćeri pronašla u vjeri: 'Ona je bila moj svijet, moj život, moje sve'

Ovog vikenda održana je 27. Dalmatinska šansona Šibenik, a program je u petak veličanstvenim koncertom na Trgu Republike Hrvatske otvorila glazbena diva Meri Cetinić (71). Kako sama tvrdi, bio je to koncert s posebnom posvetom. Naime, Meri je prije tri godine ostala bez kćeri Ivane nakon borbe s teškom bolešću, a pojavljivanje u Šibeniku označilo je i njezin prvi televizijski istup nakon tog tragičnog događaja.

Glazbenica o svojoj Ivani govori najljepšim mogućim riječima: - Ona je bila moj svijet, moj život, moje sve, moja najveća radost, moja najveća sreća i moja najveća bol i tuga - izjavila je za kamere In Magazina Cetinić, koja tvrdi da i dan danas na različite načine osjeća prisustvo kćeri: - Pa mogu ispričat nešto, možda zvuči ludo, ali prije nego što sam krenula za Šibenik, išla sam joj na grob, jer ja sad živim u Blatu na Korčuli, pozdravit je, reći joj da idem. U jednom trenutku, ne mogu vjerovat, ali kao da je rekla ''ajde, idemo''. Imam osjećaj kao da mi Ivana daje tu snagu - otkrila je 71-godišnja Splićanka.

Iako je isprva pomislila da nakon Ivaninog odlaska više neće pjevati, s vremenom je u glazbi pronašla novu svrhu: - Pa ja jedno dvije godine uopće nisam imala glasa. Ja sam pokušavala kao idem nešto zapjevat, ali nije izlazilo ništa. Toliko je bilo to sve zgrčeno i toliko je to strašna bol - kaže Meri i naglašava ulogu vjere u krajnjem oporavku: - Vjera me je izliječila jer prve dvije godine da nije bilo toga, da nisam išla na mise, da nije bila devetnica Mariji Propetog, to me smirivalo. Ja sam popila Normabel možda dva puta nakon toga i nikad više. Ojačala sam, nekako prebrodila, a što reći - ispričala je Cetinić.

Podsjetimo, Meri se Ivane prisjetila za njezin rođendan prošle godine, koji je obilježila objavom na Facebooku. - Ivana, sretan ti nebeski rođendan, ljubljeni Anđele, napisala je Cetinić u emotivnoj objavi pokraj Ivanine fotografije. Ivana Burić preminula je 1. lipnja 2021. u bolnici u Splitu nakon duge i teške bolesti, a emotivna pjevačica tužnu je vijest tada s pratiteljima podijelila na Facebooku.

- S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula jučer u KBC-u Split u 45. godini. Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talent, humor... činile su naš život sretnim, prepun ljubavi... Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno... Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama... a tvojoj neutješnoj majci ostavio najdublju tugu... Tvoje stotine puta ponavljano: 'Mami, I love you' odzvanjat će u mom srcu zauvijek! Počivaj u miru Božjem, najdraža moja Ivi..., napisala je naša glazbena diva tada na Facebooku.

Meri je Ivanu odgojila kao samohrana majka i bila je sretna što je Ivana odabrala glazbu kao svoj poziv i što su imale priliku surađivati i često je isticala koliko su povezane i kako se dobro slažu. Zajedno su 2014. godine izdale i album "Dozvoli mi". - Nije bilo lako uskladiti pjevačku karijeru s majčinskom zato što sam oduvijek bila jako aktivna. Moj poziv traži bezbrojna putovanja, puno rada i vježbanja. No Ivana je rano prihvatila takav način života, na neki način je i ona sazrijevala i upijala tu umjetnost – ispričala je Meri u jednom intervjuu.

