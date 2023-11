Mentori su se pjesmom prisjetili Massima, a druga emisija donijela je i prvu blokadu jednog od njih

Na Prvom programu HRT-a emitirana je druga emisija nove sezone „The Voice Hrvatska“. Velika želja, sjajne izvedbe, trema, nada i raspoložena publika, tako bismo najkraće mogli opisati ono što smo vidjeli. A počelo je s mentorima i njihovim komentarima:

„Količina pozitivne energije koja je iskonska jednostavno je nezamjenjiva.“

„Urban je novi tip, ali mi se čini da se jaaaako udomaćio.“

„Gađat ću ga kokicama.“

„Vanna je vokalni monstrum koji se ne predaje.“

„Malo je se bojim, ali nadam se da će me proć kroz vrijeme.“

„Dino je zanimljiv kao osoba, a kao mentor vidjet ćemo kako će funkcionirati.“

To je samo dio „komplimenata“, odnosno onoga što su mentori rekli jedni o drugima na početku druge emisije audicija u novoj sezoni „Voicea“ koja je počela prošle subote. Vanna, Gobac, Urban i Dino sjeli su u svoje crvene fotelje mentora i - show je mogao početi. I večeras mnogo dobrih vibracija i mnogo pozitivne energije.

Prvi je nastupio Ante Zuanović i u predstavljanju o sebi rekao:„Nisam Željko Bebek, a nisam ni Frank Zappa, iako znam da me zbog izgleda uspoređuju s njima.“ Iznimno simpatičan Ante izveo je „Pismo ćali“, emotivnu pjesmu Vice Vukova koju je Vanna nazvala „našim kulturnim naslijeđem“. „Kao takva, uz originalnu interpretaciju, jednostavno je nedostižna koliko god je netko dobro izveo“, zaključila je Vanna. Publika je sjajno reagirala na Antin nastup, ali to, na žalost, nije bilo dovoljno da se mentori okrenu. Razočaranje publike bilo je vidljivo. Prilično burno reagirali su na to što Ante nije prošao.

Gabriela Braičić, sa samo 18 godina, odnedavno studentica Glazbene akademije, voli sve vrste glazbe, a nastup je posvetila svome nedavno preminulom djedu. Njezin izbor bila je Aretha Franklin (verzija Jennifer Hudson) i pjesma „Aint' no Way“. Gobac, Dino i Vanna okrenuli su se gotovo u isti tren, a u „Voiceu“ imali smo i prvi slučaj blokade, i to novog mentora Urbana, bez obzira na njegovo oduševljenje ovim zaista posebnim nastupom. Ako se mentora blokira, prije nego se odlučio okrenuti, on ne može uzeti kandidata u svoj tim. „Jako dobro. Ja čak i ne znam koju si pjesmu pjevala, ali morao sam se okrenuti čim si se počela onako uzdizat… Bravo!“ komentirao je Gobac ovaj sjajni nastup. „U dvije minute donijela si mi sreću u život“, rekao je Dino. Bez obzira na komplimente svih, Gabriela je odabrala Gopca za svog mentora.

„Taj neki čudni osjećaj koji te vuče, a ne znaš zašto, ne znaš ga objasniti, ali tu je. E, to je glazba!“ rekao je Teo Kifer predstavljajući se. Dolazi iz Rajsavca pokraj Požege, a na audiciji pratili su ga najbolji prijatelji i prijateljice. Vanna je prepoznala njegov glas i našao je mjesto u njezinu timu. „Tu je šefica, sretno momak!“ poželio mu je sreću u natjecanju na svoj način Gobac.

Nora Bago, koja je odrasla u Bolu na Braču, a živi u Splitu, kaže da nije voljela svoj glas, ali se naviknula na njega. Prije četiri godina pokušala je na „Voiceu“, no tada je bila uplašena i nije prošla dalje. Želi dokazati sebi da može i da ima „ono nešto“. Odabrala je pjesmu Nore Jones, a želja joj je bila da se Dino odmah okrene. Na žalost, bez obzira na komplimente, mentori se nisu okrenuli. Izbor pjesme, prema njihovu mišljenju, jednostavno nije bio dovoljno dobar i dovoljno poseban i impresivan da pokaže njezin talent. „Baš je dobro što publika nije vikala buuuuuu. Da pitaš publiku, svi bi prošli“, komentirao je Gobac. Publika je i dalje mentorima zamjerala što nije prošao Ante Zuanović koji je sa srcem otpjevao na početku „Pismo ćali“. No idemo do sjedećeg natjecatelja.

Martin Kosovec sa svojih 18 godina vrlo ozbiljno shvaća glazbu i smeta mu površnost. Inspiracija mu je otac koji svira „milijun instrumenata“. Odlučio se za Sinatrin „My Way“, kako sam kaže, lektiru za svakoga tko želi pjevati. „Izvoli, uživaj“, riječi su Ane Tilić, asistentice koja sve natjecatelje posljednja ispraća na pozornicu. Martin je uživao i na kraju su mu se tri mentora okrenula tijekom posljednjih taktova pjesme, a on je izabrao Dinin tim. „Imaš stav kao da si sam sebi otac“, rekao je Dino i sa zadovoljstvom u svoj tim prihvatio ovog mladog čovjeka.

Ponovno pjesma Arethe Franklin, ovaj put „I Never Loved a Man“, u izvedbi Anđele Grubišin Ković. „Treba sjesti i brusiti, brusiti i brusiti“, komentirao je Dino. „Dobro si posložena cura i sve će doći na svoje“, rekla je Vanna i na neki način dala motivaciju da, bez obzira na to što nije prošla u ovoj fazi natjecanja, ne odustaje.

Lucija Stipanović ne voli da joj se govori što, kada i gdje, ali ipak došla je u ovaj uži krug audicije. Adele je njezin izbor, i pjesma „To Be Loved“. Toplina šapta i glasa koji nosi emocije - i četiri mentora okrenula su se da vide tko stoji iza toga fantastičnog glasa. Gobac, Vanna, Urban i na kraju Dino uputili su niz komplimenata za ovaj nastup i emociju koju je Lucija donijela. Bilo je i suza, a na kraju Lucija je za mentora odabrala Urbana s kojim će dalje kroz „Voice“.

Elvis i „Burning Love“ bio je izbor Marija Pavlića iz Zagreba, koji ni sam nije siguran koliko je gaža odsvirao po klubovima i kafićima. „Došao si iz Las Vegasa, a nisi Elvis. Reci, tko si“, komentirao je Gobac koji je dobio novog člana svojeg tima.

Sara Mustapić svira flautu, pjeva, voli mandolinu, uživa uz svoj orkestar iz Imotskoga i odavno želi naučiti svirati što više instrumenata. Njezin otac skuplja starine i kod kuće imaju etno muzej koji je kulturno dobro Republike Hrvatske. Izvela je pjesmu „Zemlja i stina“ Doris Dragović, ali bez obzira na želju i volju, trema je odradila svoje i nitko od mentora nije se okrenuo. „Ne može curu iz Imotskog zaplašiti nijedan naš komentar“, zaključila je Vanna.

Karla Arković izvela je pjesmu „Stand Up“, a okrenuli su se Vanna i Dino. Moćan glas s mnogo energije i želje jednostavno je „lomio“ mentore. Teška i izazovna pjesma, koja ide od dubina do visina, donijela je Dini novu članicu tima. „Odabrala sam ovu pjesmu jer je spektakularno teška“, rekla je Karla nakon izvedbe. Ima 19 godina i dolazi s Brača. Kaže da je svog mentora Dinu odabrala jer ima istu majicu kao njezina pratnja. „Želim da prođeš, ništa drugo. Ne želim da se razočaraš“, riječi su Aidina tate koji je, uz mamu, njezina najveća podrška na putovanju „Voiceom“. „All I Ask“ u izvedbi Aide Tokić donio je Urbanu novu članicu tima. „Puno toga još možeš otpjevati pa ćemo još puno toga preslušati i naći nešto“, rekao je Urban.

„Blackbirds“ Beatlesa bio je izbor Ive Kralja iz Solina, povratnika u „Voice“. Odlučio se vratiti bez velikih očekivanja, ali s velikom željom. Radi s djecom kao profesor glazbenog, tijekom izvedbe sam se pratio na klaviru, a ovaj put našao je mjesto u Vanninu timu. U prošloj sezoni Ivo je bio član Massimova tima. „Fali mi Max“, rekla je Vanna. Svi mentori zajedno, u sjećanje na Maxa, izveli su „Stranac u noći“ uz pratnju publike u studiju „Anton Marti“. S mnogo emocija i uz note posvećene našem Massimu došli smo do kraja druge emisije „The Voice Hrvatska“.

Reprizno je možete gledati na Prvom programu HRT-a u nedjelju od 17:15 ili putem platforme HRTi. Sve novosti vezane uz emisiju te događaje na sceni i iza nje možete pratiti na društvenim mrežama „The Voice Hrvatska“.

