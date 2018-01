Meni u čast pustite u publiku 20 bijelih mačića i 100 bijelih golubica

Iako je nova godina takoreći tek otkucala, 47-godišnja pjevačica Mariah Carey u prvim ju je satima već obilježila – i to svojom hirovitošću. Američka diva, teška čak 530 milijuna dolara (od toga je samo 60 milijuna utržila od tantijema za svoj hit “All I Want for Christmas Is You”) i s više od 200 milijuna prodanih albuma, tijekom novogodišnjeg nastupa na Times Squareu u New Yorku složila je frku oko obične šalice čaja, a njezin ispad postao je hit na društvenim mrežama.

Kraljevstvo za čaj

– Rekli su mi da će biti čaja, a ovo je katastrofa. Samo sam htjela popiti gutljaj, a eto, morat ću poput svih ostalih izdržati bez toplog čaja – požalila se Mariah na propust organizatora dočeka. Svoj je čaj pjevačica ipak dočekala iste večeri poslije dva sata u noći, a fotografiju sa šalicom (i zadovoljnim osmijehom) objavila je na svom Instagramu. Zlobnici su nagađali da se u šalici možda krije nešto žešće od čaja s obzirom na to da se pjevačicu često moglo vidjeti kako tetura ili nesuvislo mrmlja (kao kad je paparazzima davala instrukcije kako da je snime). Popis njenih hirova, čak i bizarnosti, popriličan je: od toga da je na turneji osigurala svoj glas i noge na 93 milijuna dolara do ludosti da svom mlađahnom 34-godišnjem dečku, plesaču Bryanu Tanaki svaki mjesec daje 33.000 dolara samo da bi joj kupovao darove – jer ih diva obožava. Novca nikad dosta pa je tako od svog bivšeg zaručnika, američkog milijardera Jamesa Packera tražila 65 milijuna dolara odštete zbog “neugodnosti”, jer se “selila i pratila ga svugdje po državi s djecom”. Kada je 2011. rodila blizance Moroccana i Monroe (u braku s glumcem i voditeljem Nickom Cannonom), inzistirala je da svira njezina pjesma “Fantasy” s nastupa u Madison Square Gardenu, i to zato “da bi djeca došla na svijet uz aplauz”. Prije nego što Mariah posjeti restoran, divin glasnogovornik odnese CD s playlistom, naravno, njezinih pjesama. Njezin je glas “Božji dar” tako da diva spava okružena s čak 20 ovlaživača zraka u prostoriji, a na dan nastupa osoblju se obraća samo pisanim porukama ili znakovnim jezikom.

Prekinula nastup uživo

Nikada ne dopušta da je itko nadglasa pa je tako prekinula nastup uživo u TV emisiji Good Morning America i zaprijetila pratećem pjevaču da prestane izvoditi njezine dionice. Odbila je izaći iz limuzine pred hotelom Baglioni u Londonu dok nisu postavili crveni tepih i bijele svijeće do ulaza, a potpuno je bila izbačena iz takta kada na Obaminoj inauguraciji nije mogla večerati za istim stolom s predsjedničkim parom. Nikada ne slavi rođendane, “nego slavi život”, nikada ne nosi ravne cipele (čak i vježba u potpeticama) i nikada ne nosi maskaru.

I jedna od njezinih najvećih ludosti svakako je ona kada je kao počasna gošća na ceremoniji paljenja božićnih lampica šoping-centra Westfield u New Yorku tražila da 20 bijelih mačića i 100 bijelih golubica bude pušteno u publiku kad se ona pojavi. Razum je ipak pobijedio: organizatori su odbacili njezin zahtjev…