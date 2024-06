Melodije Jadrana iznjedrile su nove hitove ljeta, a čarobnu večer zatvorila je jedinstvena Doris Dragović

Posebna, neponovljiva i posljednja večer Melodija Jadrana je iza nas. Treća večer, ali i sveobuhvatni dojam ove glazbene manifestacije doista ukazuje na to koliko kvalitetnu glazbu imamo u Hrvatskoj. Organizatori su u posljednjoj večeri nadmašili i sami sebe te im je pošlo za rukom dovesti najeminentnije glazbenike kako bi predstavili svoje nove melodije, skladbe u kojima su svi uživali. Tako su nas kroz cijelu večer vodile melodije Adija Šoše i pjesme "Zrno nade", Alessandra Bonasera & Jordesa s pjesmom "Lili", Cambi je predstavio novi hit "Samo kraj mene živjela si", Korčulanka Domenica zabavila nas je s pjesmom "Navij na najjače",, legendarni Dražen Zečić i Anđela izveli su "Kad se srce spotakne", Giuliano i Diktatori zapjevali su "Svit nek stan", Goran Karan oduševio je s pjesmom "Jedino što bih ponovo", Hari Ronević s pjesmom "Moje sve", Ivan Ive Županović zapjevao je "S tobom lipo mi je sad", "Lipo te nazvat, lipo te čut" izveo je Ivica Sikirić Ićo, a dok je Jelena Rozga rasplesala cijelu Meštrovićevu Galeriju s definitivnim hitom Lavica. Mlada glazbenica Lorena izvela je pjesmu autora Vjekoslave i Tončija Huljića "Melem".

- Večeras sam nastupila s pjesmom “Melem”, a ovdje na Melodijama Jadrana mi je drugi put. Ovaj ambijent je fenomenalan, osjećaj je izvanredan. Pjesmu “Melem” sam premijerno izvela, i zbog toga sam jako uzbuđena. Ova pjesma je skroz drugačija od drugih i mislim da će dobro proći kod publike. Pjevam o ljubavnoj patnji, a cijela je pjesma mistična. Svi me savjetuju, i Vjekoslava, Tonči i Ivan Huljić, ali i moji roditelji, prijatelji i svi, na tome sam im zahvalna - kazala nam je pjevačica Lorena. Luka Nižetić je predstavi svoj novi glazbeni hit "Vrića sriće", a Marija Mirković - "Nema, nema". Marino je otpjevao "Geni ljubavi", Mia Dimšić izvela je "U tvojim rukama", a dok je Neno Belan zabavio sve ljetnim hitom "Regata života". Tiho Orlić svima je premijerno pokazao "Strast", a čuveni Tonči Huljić & Madre Badessa te mladi Pjero izveli su "Aj' pitaj". Transacoustic izveli su "Nema veze", a dugoočekivan nastup Vanne i Sergeja s pjesmom "Dan po dan" također je dodatno ugrijao atmosferu ove ljetne splitske noći. Svakako, legendarna splitska pjevačica Zorica Kondža izvela je pjesmu "Na kraju puta", a publika je vidno uživala u odličnoj atmosferi ove glazbene manifestacije koju je svojim nastupom zatvorila neponovljiva Doris Dragović s pjesmom "Koplje ljubavi".

- Lijepo je predstaviti novu pjesmu u ovako impozantnom ambijentu. Ta nova pjesma osvježava i publiku i izvođače. Nova pjesma nam daje novi vjetar u leđa i razlog je da budemo još kreativniji, a u mojim godinama je to vrlo značajno i to nas pomlađuje- istaknula je legendarna Doris Dragović, a otkrila nam je i kako je za njezin večerašnji izgled zaslužna Anamarija Asanović. Vanna je s nama podijelila dojmove nakon nastupa u kojem je izvela duet s mladim i talentiranim Sergejem.

- Osjećam se savršeno i još uvijek uzbuđeno nakon nastupa sa Sergejem. Njega sam naravno odmah zapazila u showu, ali zapazili su ga i milijuni. Izuzetno je talentiran, a mislim da smo to polazali i ovim duetom. On i ja smo odmah kliknuli, a i privatno mi odgovara - rekla nam je Vanna, a njezin mladi kolega Sergej je otkrio kolika mu je čast nastupiti i imati duet s pjevačicom kao što je ona. - Mene valjda još uvijek nije lupio šamar realnosti, da shvatim kako imamo predivan duet. To je velika stvar, a njoj se stvarno divim - dodao je Sergej, a Vanna nam je otkrila kakvu budućnost predviđa Sergerju. - Definitivno mu predviđam sjajnu budućnost, on je nekonvecionalan i poseban, a to ljudi vole - zaključila je pjevačica.

Finalna večer Melodija Jadrana bila je večer novih, ranije neobjavljenih skladbi različitih glazbenih stilova najpriznatijih autora i izvođača, a koji su kvalitetom iznjedrili nove hitove ljeta 2024. godine. Scenski nastup svakog izvođača zasebno je pričao priču za sebe, a iako je ljetna vrućina na udaru, nije zaustavila brojnu i vjernu publiku da zaplešu na već nabrojene nove hitove. U publici su bila i brojna poznata imena među kojima i Vjekoslava Huljić.

- Došla sam ovdje s kćeri kao podrška svim svojima, veselim se Melodijama Jadrana jer vidim sve drage ljude. Ovdje je jedna prava mediteranska atmosfera, a četvero izvođača sam autorica tekstova - Tončiju i Pjeru, Jeleni Rozgi, Domenici i Loreni. Nisam im dala nikakve savjete za večerašnji nastup jer one vrlo dobro znaju kako iznijeti pjesmu. Tončijeva pjesma je u stilu Madre Badesse jer je neobična i svidjet će se ljudima…”, kazala nam je Vjekoslava Huljić te dodala koliko joj vremena treba da se spremi za ovako jednu glamuroznu manifestaciju. - Ja se mogu i jako brzo spremiti ako je potrebno, mogu i za deset minuta - dodala je simpatična Vjekoslava koja je došla u društvu kćeri Hane Huljić Grašo, a kasnije im se pridružio i Ivan Huljić.

Podsjetimo, prva večer Melodija Jadrana započela je ekskluzivnim koncertom Zlatana Stipišića Gibonnija u čarobnom ambijentu Galerije Meštrović. Do kasno u noć na bezvremenske hitove ovog legendarnog umjetnika plesala je, pjevala i neopterećeno uživala publika. Drugu večer Melodije Jadrana selile su u Meštrovićeve Crikvine - Kaštilac gdje je u sklopu programa "Melodije Classic" nastupio svestrani hrvatski pijanist i skladatelj Matej Meštrović uz pratnju gudačkog orkestra čuvene milanske La Scale. Zajedno su izveli Meštrovićev autorski aranžman poznatog Vivaldijevog djela "Četiri godišnja doba" pod dirigentskom palicom Mirana Vaupotića. Ovaj hvalevrijedan projekt je spojio glazbu, kulturu i umjetnost na najbolji način te oslikao mediteransku ljepotu Splita i cijele Splitsko-dalmatinske županije.

