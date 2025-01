Mel Gibson iznenadio ironičnim komentarom o izgorjelom domu, potresnu vijest doznao dok je snimao podcast

Kalifornijski vatrogasci već treći dan neumorno se bore s razornim požarom koji je poharao područje Los Angelesa, uništivši Pacific Palisades. Više od 180 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, dok je oko 400 tisuća stanovnika ostalo bez struje. Procjenjuje se da je uništeno najmanje 10 tisuća objekata, uključujući luksuzne vile brojnih poznatih osoba. Među njima je i kuća glumca Mela Gibsona, koji je za NewsNation podijelio svoje emocije o ovoj tragediji.

Zvijezda filmskog platna saznala je za razornu vijest dok je bio u Austinu na snimanju podcasta s Joeom Roganom. "Ovo je zaista devastirajuće. Emotivno je i teško. Dugo sam živio tamo i imao sve svoje stvari ondje. Sada je sve u pepelu, kao da sam se oslobodio tereta svojih stvari" rekao je Gibson. Priznao je da mu je bilo teško sudjelovati u snimanju podcasta znajući da požar u tom trenutku guta njegov dom. Ipak, uspio je unijeti malo humora u situaciju.

"Dok sam razmišljao o tome je li moj dom još uvijek ondje, pitao sam se: 'Što ću naći kad se vratim?' Naravno, kad sam stigao, kuće nije bilo. Rekao sam sebi: 'Dobro, barem više nemam problema s vodovodom,'" ispričao je Gibson s dozom ironije. Dodao je da su njegova supruga Rosalind Ross i njihov sin Lars na vrijeme evakuirani te da su sigurni. Otkrio je i kako je kuća njegovog kolege, glumca Eda Harrisa, koja se nalazila niz ulicu, također potpuno izgorjela.

"Tamo sam čuvao puno osobnih stvari koje su sada nepovratno izgubljene. Fotografije, datoteke, uspomene koje sam skupljao godinama – sve je to nestalo. Imao sam i puno cool odjeće, ali znate što? Sve to može se zamijeniti," rekao je Gibson. Na kraju je zaključio da su "samo stvari" i da je najvažnije što su njegova obitelj i voljeni ostali neozlijeđeni. "Svi smo sigurni, sretni i zdravi, i to je jedino što je u ovom trenutku zaista važno," dodao je, izražavajući zahvalnost što je najvažnije sačuvano.

