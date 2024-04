U showu je izgubila 56 kg i zaljubila se, a sada podijelila ovu veliku novost: To je baš nešto drugačije

Silvija Temšić završila je u finalu showa 'Život na vagi', na četvrtom mjestu. Ona je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a finalnom 72,3 kilograma što znači da je izgubila 56,8 kilograma. Sada je otkrila da ima novi posao, a progovorila je i o svom odnosu s Mislavom Vlašićem. Silvija i Mislav zaljubili su se u showu, te su nastavili svoju vezu i nakon što su se kamere ugasile.

- Zaposlila sam se u građevinskoj firmi u uredu, radim kalkulacije. Dajem ponude naše firme. Zadovoljna sam poslom, to je baš nešto drugačije. Prvi posao bio je na gradilištu, sada je to u uredu. To je neki novi sektor i zadovoljna sam. Želim što više poslova u građevini proći pa ću vidjeti što mi je najzanimljivije - ispričala je Silvija za RTL.hr o svom novom poslu.

Dodala je i da se ona i Mislav i dalje motiviraju što se tiče treninga i zdravog načina prehrane, no sada oboje imaju neke probleme sa zdravljem, pa se bave nekim laganim aktivnostima kao što je šetnja.

- Mislav i ja se i dalje motiviramo što se tiče treninga i zdravog načina prehrane. I dalje jedemo po prehrani koju smo imali u showu. Naravno, ne uskraćujemo si ako idemo na nekakvo druženje ili nekakav rođendan, nećemo si to uskratiti. Pripremam svaki dan hranu koju ćemo si nositi na posao. Što se tiče treninga, Mislav sad poslije operacije ne smije trenirati neke teže treninge u teretani, a meni se nedavno vratila ozljeda leđa, tako da moram to riješiti i krenuti na fizikalne terapije. Tako da smo, što se tiče žešćih treninga, na stand by-u, su ali se zato bavimo nekim laganim aktivnostima kao što je šetnja.

Ranije je rekla kako joj je show 'Život na vagi' najviše pomogao u poboljšanju fizičkog, a najviše mentalnog zdravlja. Otkrila je kako više nije u rizičnoj skupini za neke bolesti što joj je bio glavni cilj. Ipak, nije svjesna da se pretvara u ljepoticu, no dragi, Mislav Vlašić joj to govori svaki dan. Temšić nije mogla ni zamisliti da će u showu pronaći ljubav.

- No, jako mi je drago. Jedno lijepo iskustvo i nosim jedno veliko srce sa sobom doma - izjavila je. S obzirom na izlazak iz showa nema nikakve strahove.

- Najviše me brine što će njegovi roditelji reći na mene - našalila se. Silviju i njene emocije nahvalio je trener Edo.

- Radila je sa svojim emocijama. Dozvolila je da onaj osjećaj koji je prožima izađe van, da ga ona artikulira, i kad je bila sretna, i kad je bila ljuta i kad je bila tužna. Sve smo to uspjeli vidjeti kod Silvije i volim vidjeti kad su ljudi iskreni i pokazuju ono što osjećaju. Zato mi je ona posebno bila draga, pogotovo na treninzima na kojima smo radili, upravo sa tim emocijama o kojima puno i često pričamo jer ih nosimo, a nekada kao da ih se bojimo. Ona ih se nije bojala - komentirao je. Lijepe riječi za Silviju ima i Mirna.

- Vrijedna, draga i jako inteligentna djevojka. Vjerujem da će daleko dogurati na svakom planu svog života. Lijepo je bilo raditi s njom, stvarno ti čestitam od srca. Za svu pomoć sam tu kao i za sva pitanja oko treninga.

Podsjetimo, na petome mjestu ove sezone završio je Mislav Vlašić, četvrta je njegova djevojka Silvija, fantastičan rezultat ostvarila je Nina, drugi je bio Goran, a pobjednik sedme sezone ''Života na vagi'' je Mislav Šepić!

