Meghan je u strahu zbog nove knjige koja otkriva "nevjerojatne stvari o njoj": 'Ljudi će se iznenaditi'

Dok svijet čeka razotkrivajuće memoare princa Harryja (37) koji bi trebali biti objavljeni krajem ove godine, a u kojima će vojvoda od Sussexa opisati svoja "iskustva, avanture, gubitke i životne lekcije koje su ga oblikovale", na policama knjižara naći će se još jedna knjiga, ova o njegovoj supruzi Meghan Markle (40), vojvotkinji od Sussexa.

Meghan u strahu

Naime, dok Windsor strepi od informacija koje će princ Harry otkriti o njima i njihovim životima i ponašanjima prema vojvodi i njegovoj supruzi, može se reći da i oni sada imaju svog "asa u rukavu". Istraživački novinar, kraljevski biograf i pisac Thomas Bower je za britansku televiziju GB News dao intervju u kojemu je rekao kako će njegova nova knjiga o Meghan dati "izvanredne informacije" koje njezini obožavatelji, a ni ona sama, neće dobro primiti.

- Saznao sam stvari koje su o njoj zaista nevjerojatne. I mislim da će jako utjecati na percepciju Meghan u javnosti. U svakom slučaju, ljudi će se jako iznenaditi – kazao je u razgovoru.

Kraljevski stručnjak Neil Sean potvrdio je kako je od tada Meghan "zabrinuta" zbog ove objave.

- Prema informacijama od vrlo dobrih izvora, Meghan je zabrinuta da bi ova knjiga mogla oštetiti njezin imidž. Zabrinuta je oko toga tko je razgovarao s Bowerom i, kako je njezin tim istaknuo, koliko su te tvrdnje zapravo točne. U svakom slučaju, puno više ljudi kladi se na veću istinu koju će saznati iz njegove knjige nego li iz memoara princa Harryja – kazao je Sean na svom YouTube kanalu pričajući o knjizi.

Tijekom svog intervjua Bower je taktički otkrio tek poneke mrvice o sadržaju knjige.

- To je zadivljujuća priča o ženi koja je potekla ni iz čega, a sada je svjetski poznata figura i koja je pregazila sve one koji su joj se našli na tom putu do uspjeha. Takav je put klasičan za ljude koje uvijek biram za svoje knjige, bilo da su u pitanju tajkun ili političari - kazao je Bower koji napisao neautorizirane biografije medijskog tajkuna Roberta Maxwella, poduzetnika Mohameda Al-Fayeda, Richarda Bransona i političara Jeremyja Corbyna.

Podijeljeno mišljenje

Bower je rekao da je jedva uspio, uz dosta napora i istraživanja, pridobiti sugovornike za knjigu.

- Ispalo je da je to vrlo, vrlo težak posao jer su ljudi bili prilično neraspoloženi za razgovor, a ona i njezini odvjetnici pobrinuli su se da ljudi šute. No, uspio sam - kazao je autor.

A inače, mišljenje javnosti od samog njezinog vjenčanja za princa Harryja, a pogotovo nakon odlaska iz Velike Britanije i odvajanja od kraljevske obitelji, je podijeljeno. Autor knjige "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, Christopher Andersen, objasnio je da je dio problema to što se Meghan ponaša kao Amerikanka, što rezultira "sukobom kultura".

- Ta vrsta otvorenog, izravnog karaktera i izrazito američkog pristupa koji Meghan ima, drugima nikako ne odgovara - rekao je Anderson.

Takav pristup završio je optužbama za maltretiranje protiv nje i obećanjem Buckinghamske palače da će pokrenuti istragu oko pritužbi zaposlenika, koje je ona negirala.

U posljednje dvije godine, od njezine selidbe u Sjedinjene Američke Države, Meghan je od vojvotkinje i supruge britanskog princa postala osoba s A liste, vlasnica tvrtke, investitorica i društvena aktivistica" koja se možda vidi i u politici. Političke težnje vojvotkinje za Bowera nisu bile iznenađenje. A njegova nova knjiga obećava da će se usredotočiti na "žrtve" Meghanine ambicije. Prema Boweru, ona je uvijek bila pametnija, lukavija no što je to pokazivala.

Iako nije otkrio točan datum izlaska knjige, rekao je da je svoj posao završio i da će to biti uskoro.

