Meghan i Harry napravili nevjerojatan potez! Javili se nakon što je Kate objavila video i naljutili obožavatelje

Princeza od Walesa, Kate Middleton objavila je novi video nakon završetka kemoterapije, u vrlo osobnom i emotivnom videu koji je objavila Kensingtonska palača. Catherine je u ožujku ove godine otkrila da je podvrgnuta liječenju od karcinoma i da je veći dio ove godine bila odsutna od javnosti. Ove godine princeza će imati nekoliko angažmana, uključujući one u studenom i prosincu. U emotivnom videu istaknula je kako joj je ova godina dosad bila "nevjerojatno teška" i da se "život kakav poznaje može promijeniti u trenu". Naime, riječ je o najnovijim informacijama o njezinu zdravlju te šalju pozitivnu poruku o napretku, ali ipak put do potpunog izlječenja je dug. Kensingtonska palača otkrila je da trenutno nije moguće reći je li ona u potpunosti izlječenja od raka. Princeza opisuje "olujne vode" svog iskustva s rakom kao "kompleksne, zastrašujuće i nepredvidive". - Uz poniznost, također vas dovodi licem u lice s vašim vlastitim ranjivostima na način na koji nikada niste razmatrali, a uz to i novu perspektivu na sve - kaže iskreno princeza u neobično osobnom videu snimljenom prošlog mjeseca u Norfolku.

Video snimljen u bojama jeseni govori koliko je zadovoljna što je završila ovu fazu svog liječenja. - Kako se ljeto bliži kraju, ne mogu vam opisati kakvo je olakšanje što sam konačno završila svoju kemoterapiju - istaknula je princeza od Walesa dok šeće sa svojom obitelji. - Moj put do izlječenja i potpunog oporavka je dug i moram nastaviti svaki dan biti hrabra - dodaje Kate te kaže da je unatoč teškim trenucima njezino iskustvo dalo "ponovni osjećaj nade i cijenjenja života". Lijepe su ovo vijesti te su razveselili brojne obožavatelje kraljevske obitelji, a sada je otkriveno što su u to vrijeme radili i Meghan Markle i princ Harry.

Naime, oni su se javili nedugo nakon Kateinog videa. Međutim, nisu se obratili izravno budućoj britanskoj kraljici, nego su najavili svoj novi projekt. Streaming platforma Netflix, s kojim je par potpisao ugovor od 100 milijuna dolara 2020. godine, objavio je teaser nove dokumentarne serije "POLO", koja je usmjerena prema igračima pola. Kao i u slučaju njihova dokumentarca "Harry & Meghan", iza "POLO" stoji njihova produkcijska tvrtka Archewell Production, a ovo je bio autorski projekt princa. Premijera je najavljena za prosinac. Ovaj potez para brojne je naljutio. "Izbacujete ovo baš kad je princeza Catherine objavila video o završetku svoga liječenja od raka. Netflix je sitničave duše, kao i kraljevići s Temua", stoji u jednom komentaru na X-u, dok drugi piše: "Deseci nezaposlenih usidjelica koje će se pretvarati da su doživotni obožavatelji pola".

POLO is a new documentary series that follows elite global players and offers an exclusive, behind-the-scenes look at the fast-paced world of the sport.



From Archewell Productions and Boardwalk Pictures, premiering this December only on Netflix. pic.twitter.com/R1uUnXsf0v — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2024

"Radije ću gledati boju kako se suši na zidu", "Uz sve ovo što se događa u svijetu, želimo li doista gledati kako elita rasipa svoj novac na udaranje lopte dok jašu na konju dok se mnogi u svijetu bore za preživljavanje?", "Je li Archewell inzistirao na tome da ste ovu besmislenu najavu objavili tri mjeseca ranije jer je princeza od Walesa ranije podijelila svoje novosti?", samo je dio komentara koji su se našli ispod Netflixove objave.

Podsjetimo, nedavno su objavili i da je Meghan završila snimanje još jednog televizijskog projekta. Radi se o novom kulinarskom serijalu koji će se emitirati na streaming platformi Netflix, a ona je i dio petogodišnjeg ugovora koji princ Harry i ona imaju s tom platformom čija se vrijednost procjenjuje na 100 milijuna dolara. Emisija još nema službeni naslov, a Meghan je kazala da će "slaviti užitke kuhanja, vrtlarstva, zabave i prijateljstva". Također, emisija koja bi iduće godine trebala biti spremna za objavu na Netflixu slijedi dolazak na tržište novog Meghanina lifestyle brenda imena "American Riviera Orchard" koji pokriva sve od pekmeza do psećih keksića. Radi se o proizvodima koji se još ne mogu naći u službenoj prodaji, no kampanja je u tijeku, a na promociji obitelji pomažu brojni slavni prijatelji i influenceri. Dodajmo i da je emisija snimana na dvije lokacije, a jedna od njih je i dom u kojem žive bivša glumica, princ i njihovo dvoje djece.

Inače, televizijski projekti ove obitelji često se spominju, a do suradnje s Netflixom Sussexi su došli nakon što su se 2020. godine odlučili odcijepiti do kraljevske obitelji i krenuti zarađivati svoj novac putem ovih projekata. Ugovor je to koji istječe krajem 2025. godine, a sada već postoje govorkanja o tome da Netflix ovu suradnju neće produljiti. Naime, mnogi govore da im se sadržaj koji ovaj par priprema za Netflix ne čini dovoljno zanimljivim za publiku koja prati ovaj streaming servis, a osim toga čini se da Netflix gubi i interes za kraljevsku obitelj te teme vezane uz nju, s obzirom na to da je završila i serija "Kruna". Ako dođe do raskida ugovora, Sussexi bi mogli biti u velikom financijskom problemu. "Ako izgube ovaj ugovor, ostaje im njihova poslovna i dobrotvorna zaklada Archewell koja ima malo donatora i mogli bi biti u financijskim problemima. Budući da je njihovo razotkrivanje kraljevske obitelji napravilo puno buke, ali malo zarade, kraljevska se obitelj nada da će ovaj nepredvidiv i nemilosrdno ambiciozan par ostati s Netflixom", ističu skeptici.