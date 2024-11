Mediterranean Women Chefs širi mrežu uspješnih poslovnih žena s ciljem razmjene znanja i iskustava

Pod motom Redefinicija uspjeha: spoji i dijeli, jučer je u Zagrebu u dvorani Hrvatske gospodarske komore održano treće izdanje konferencije Redefining Success powered by Fortenova grupa, na kojem se okupilo osam iznimnih i uspješnih poslovnih žena, koje povezuje istinska strast prema poslu. Svaka od govornica donijela je inspirativnu priču vlastitog profesionalnog puta, pokazujući kako se uspjeh može redefinirati kroz međusobnu podršku i dijeljenje znanja i iskustava. Uslijedila je potom i večera u restoranu hotela Hilton Garden Inn na kojoj je mladoj chefici uručena stipendija, za usavršavanje u slastičarstvu.



Konferencija je okupila istaknute osobe iz svijeta gastronomije, enologije i hotelijerstva, no i mnoštvo poslovnih žena ali i muškaraca, koji su prepoznali priliku za inspiraciju i umrežavanje, te su u neposrednom druženju otkrili s kakvim se izazovima nose uspješne žene iz različitih profesija. Goste je na početku pozdravila Dubravka Tomeković Aralica, izvršna direktorica inicijative Mediterranean Women Chefs, a potom su u razgovoru koji je moderirala Lana Pavić, četiri dinamične žene otvoreno i s puno emocija govorile o ostvarenju svojih snova i poimanju uspjeha. Umjesto da postane farmaceutkinja Nina Bratovž izabrala je enologiju, a odrastajući u Ljubljani u obiteljskom restoranu JB, prvom slovenskom uvrštenom na prestižnu listu 50 Best Restaurants, usavršavala je svoje znanje, što ju je dovelo u sam vrh struke. Naime, JRE - Jeunes Restaurateurs u travnju 2024. su je proglasili europskim sommelierom godine. “Odrastala sam u obitelji vrhunskih chefova koji su me naučili mnogočemu, ali danas sam posebno ponosna što vodim svoju priču i što je ona prepoznata. Zahvalna sam što me predstavljate kao Ninu Bratovž, a ne - kćerku od Janeza. Trebalo mi je mnogo godina da shvatim da ne moram uvijek davati sto posto, da je nekad dovoljno i osamdeset, pa da sve ipak sjedne na svoje. Najljepša stvar u mom poslu je što mi dolaze ljudi iz svih dijelova svijeta, pa ne moram ni otići od kuće kako bih upoznala svijet,“ - kazala je Nina.

Presjek svoje bogate karijere predstavila je i jedna od najboljih hrvatskih slastičarki i voditeljica televizijske emisije Slatka kuharica, Petra Jelenić. Slastičarstvo doživljava kao snažnu emociju, a ljubav prema profesiji otkrila je kada je shvatila da kroz nju može izraziti sebe i svoje ideje. Taj osjećaj pruža joj svakodnevni izvor nadahnuća, a učenje, razmjena ideja i potraga za novim - bit su njezinog poziva. “Dobro pamtim vremena kada su slastičari u kuhinjama restorana bili plaćeni jednako kao i perači posuđa, zato me veseli inicijativa ove konferencije da potiče pozitivne promjene” - rekla je Petra Jelenić.

Foto: Promo

Na poveznicu između gastronomije i kozmetike, ukazala je Mai Mowrey, čija je priča o odrastanju i filmskom bijegu iz ratom razorenog Vijetnama u Kanadu, pa do pokretanja uspješnog brenda prirodne kozmetike Scentuals Natural & Organic Skin Care, veoma dirnula sudionike konferencije. Istaknula je važnost zdravstvene komponente sastojaka koje u organizam unosimo putem kože, kao i onih koje unosimo hranom. Kada je prije dvadeset godina u maloj kućnoj kuhinji sa šogoricom počela raditi prirodne preparate, kaže, nije ni slutila da će oni biti tako dobro prepoznati na tržištu te je dovesti čak do Hrvatske, gdje je odnedavno dostupna njezina kozmetika.

Osnivačica i vlasnica Oliva Allegra škole za visoku gastronomiju u Splitu Marina Wallner prvo je osam godina gradila karijeru pravnice, potom je ostvarila iznimno uspješnu karijeru u građevinarstvu, da bi prije petnaest godina ponovo promijenila posao. Pokretanje škole za visoku gastronomiju smatra svojim najvećim izazovom i u njemu je najviše uživala. Prve godine imali su 4 učenika i petnaest profesora, a školu iz koje su izašli chefovi kasnije nagrađivani priznanjima Michelina i vodiča Gault&Millau, pohađa 150 đaka. Novu energiju i poticaj za učenje školi je donio organski vrt, u kojem sade povrće za pripremu jela u praktikumu škole.



U drugom dijelu konferencije, četiri uspješne poslovne žene iz različitih područja djelovanja spojio je zajednički motiv koji ih pokreće kroz život, a to je želja za podizanjem ljestvice i hrabrost da se izbore za svoje mjesto u pretežno muškom poslovnom svijetu. Izvršna direktorica hotela Hilton u Zagrebu Josipa Jutt Ferlan, direktorica turističkog i marketinškog sektora Hrvatske gospodarske komore Andreja Vukojević, direktorica Gault&Millau Croatia uvrštena na prestižnu Forbes 50 Over 50 listu Ingrid Badurina Danielsson te suosnivačica i kreativna direktorica legendarne slastičarnice Zvezda iz Ljubljane Urška Šefman, posjetiteljima su dale vrijedan uvid u to kako svoju strast pretvoriti u uspješan posao. Složile su se da je važno uvijek se usuditi pokušati nešto novo, raditi na vlastitoj transformaciji unatoč mogućim preprekama, okružiti se kvalitetnim timom te precizno definirati - što je za njih uspjeh. “Kada čovjek pobijedi svoj ego - može sve. Uspjeh je da radite ono što volite, da vas to ispunjava, više od novca koji vam posao donosi” - zaključile su sudionice konferencije.

Cilj konferencije - razmjena iskustava i poticanje dijaloga među sudionicima - ispunjen je u radnom dijelu u dvorani ali i u pauzi - uz pjenušce vinarija Agrolaguna i Belje, prirodne mineralne vode Jana i Jamnica, bogatu selekciju sireva President te slatke delicije slastičarne Zvezda.



Na večeri održanoj u restoranu hotela Hilton Garden Inn, prošlogodišnja dobitnica stipendije Viktorija Bašić iz Splita, ispričala je kako je u Provansi na usavršavanju kod chefa Michela Basaldelle provela najuzbudljivijih mjesec dana svog profesionalnog života te učvrstila želju da postane chefica kuhinje. Nova stipendistica inicijative Mediterranean Women Chefs je dvadesetjednogodišnja Hana Čović, mlada nada gastronomije i slastičarstva, koja je nakon gimnazije izabrala obrazovanje u KulIN institutu u Sisku, a već dvije godine radi u zagrebačkom SOL tapas baru, gdje odnedavno radi i Petra Jelenić. Uz rješenje o stipendiji Hana je na dar dobila i Konzum karticu za kupovinu, a uručila ju joj je Dunja Delić, direktorica marketinga Konzuma. Dio profesionalnog usavršavanja u slastičarstvu Hana će provesti pod okriljem Urške Šefman u slastičarni Zvezda, a na drugi dio pod vodstvom francuske udruge Gourméditerranée uputit će se u Provansu.

Foto: Promo

Ekskluzivna večera započela pjenušcem Solum Ružica, koktelima i zalogajima dobrodošlice koje je pripremio Chef godine Gault&Millau Croatia 2024 Marko Đurašević iz restorana Zrno Soli. Goste je poveo u nezaboravnu gastronomsku avanturu: kreirao je zalogaje dobrodošlice i koktel od istih organskih sastojaka koji se nalaze i u kozmetici Scentuals Natural & Organic Skin Care. Večera od pet sljedova okupila je imperesivan tim nagrađivanih chefova koji su sudjelovanjem pružili podršku svojim, često marginaliziranim kolegicama u gastronomiji. Brancin s mlaćenicom, limunom i ananasom chefa Michaela Gollenza iz Michelinovom zvjezdicom nagrađenog restorana Alfredd Keller u Malom Lošinju, savršeno se sljubio s aromatskom Belicom 2023 OPG-a Plovanić iz Kastva na Kvarneru. Žumanjak s cvjetačom i tartufima chefa Igora Jagodica iz ljubljanskog restorana Strelec (1 Michelin*, 4 toques GM), sljubljen je uz višnjanski Chardonnay 2023 vinarije Poletti. Chef Stjepan Vukadin iz restorana il Ponte u Trogiru (3 toques Gault&Millau i Michelin preporuka) gostima je poslužio Jakobovu kapicu s jadranskim kozicama i prženim njokima, praćene kontinentalnom Graševinom Tradition Grand Selection 2017 vinarije Antunović. Uslijedilo je glavno jelo izvršnog chefa u zagrebačkim hotelima Hilton Marinka Topalovića - dry-aged striploin s raviolom buče punjen vrganjima, uz slojevito mediteransko vino Castello Festigia 2022 vinarije Agrolaguna. Kulinarski spektakl zaključen je tartom s pečenim šljivama i crispom od hibiskusa slastičarke Petre Jelenić, čija se slatka senzacija idealno stopila s Roséom Premium 2022 vinarije Belje. Večeru je vodila Izabela Vrtar, a svečani ugođaj posebno je obogatio glazbeni intermezzo proslavljene sopranistice i ambasadorice branda Scentuals Natural & Organic Skin Care Sandre Bagarić te pijanista, skladatelja i umjetničkog savjetnika na Muzičkoj akademiji Darka Domitrovića.

Uz dojmljive priče sudionica konferencije, ostvarene nove kontakte, fina jela i vina jela te atraktivne mirisne i slatke darove partnera večere, najveća vrijednost Redefining Success powered by Fortenova grupa okupljanja ipak je osjećaj zadovoljstva da su sudionici konferencije i večere kroz druženje omogućili mladoj, talentiranoj ženi da počne ostvarivati svoje snove u gastronomiji.