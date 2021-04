Matija Cvek predstavio album prvijenac: 'Malo sam u nevjerici, ali nisam opterećen'

Samozatajni, talentirani i emotivni glazbenik Matija Cvek (28) jedan je od onih čiju pjesmu osjećate, za koju živite. Kao autor svih svojih pjesama, svaku od njih pretvori u priču, a njegova najnovija pjesma “Ptice” prošli je mjesec osvojila Cesaricu kao hit siječnja. I to samo dva mjeseca nakon što je postao vlasnik novih dviju nagrada “Music Puba” za 2020. godinu – za pjesmu godine i nagradu za najboljeg pjevača koja nosi naziv “Oliver Dragojević”.

Matiju smo imali prilike čuti na velikim nastupima pred strukom poput HRT-ove emisije “A strana” koja mu je bila velika odskočna daska. Mnogi su upravo tu prvi put upoznali njegove vokalne kvalitete, a od tada mladi glazbenik ne prestaje oduševljavati. Od nastupa u splitskom HNK na “Runjićevim večerima 2013.” , sudjelovanja u showu “Volim Hrvatsku” kao prateći vokal u sastavu Ante Gele, pa sve do siječnja 2015. kada se predstavlja na Zagrebačkom festivalu pjesmom “Jesam”. Prvi singl “Potraži me u jeseni” izašao mu je već iduće godine. U dosje svojih glazbenih iskustava može upisati i to da je nastupao kao prateći vokal Jacquesa Houdeka na Eurosongu 2017. za pjesmu “My Friend”, zbog čega je upravo on ove godine bio u žiriju za Doru.

Foto: Promo

No, malo tko zna da je prije mikrofona njegov zaštitni znak bila kopačka. Nažalost, zbog ozljede su mu se promijenili planovi, ali njegovi obožavatelji za time ne žale jer im baš zbog toga Matija može predstaviti svoj prvi album koji će izaći 16. travnja.

Album “Izbirljivo i slučajno” proizvod je trogodišnjeg rada s producentom Alanom Dovićem, cjeloživotne posvećenosti glazbi, ali i odraz onoga što on jest. Zašto je za njega izabrao baš ime “Izbirljivo i slučajno”, osjeća li nervozu zbog svog prvijenca, kakvi su mu planovi za nastupe ove godine, ali i što na album kaže njegova dugogodišnja djevojka, također glazbenica, Nika Turković – otkrio nam je u intervjuu.

Foto: Promo

Još tjedan dana i album je napokon tu! Jeste li uzbuđeni što ćete predstaviti svoj prvijenac publici?

Malo sam u nevjerici budući da smo završili trogodišnji rad i zatvorili krug. Prilično je oslobađajući i ispunjujući osjećaj nakon svega držati svoj prvi album u rukama. Veselim se i ponosim, zadovoljan sam i miran znajući da smo tim i ja sve učinili ispravno, vođeni strašću i ljubavlju prema stvaranju. Nadam se da će i publika osjetiti uloženu ljubav u album.

Zašto “Izbirljivo i slučajno”?

“Alarmantno, neodoljivo, šarmantno zvijezde dijele karte sreće, izbirljivo i slučajno u isto vrijeme”; osjetio sam da stih iz pjesme “Probudi se” sumira rad na albumu, pozitivan ishod svih singlova i posvećenost svom životnom pozivu. Rad na albumu bio je detaljan i izbirljiv, a rezultati koje smo postigli nepristrano i “slučajno” iznenađuju nas i konstantno motiviraju za dalje.

Postoji li i doza straha kako će ga publika prihvatiti?

Prije bih rekao pozitivna nervoza. Ali nisam opterećen i vjerujem da će “pravi” ljudi razumjeti i voljeti ovaj album.

Je li na njemu neka vaša najdraža pjesma? Ako jest, zašto baš ta?

Moram priznati da sam zvukom i pričom albuma toliko zadovoljan da ne bih izdvajao najdražu pjesmu. Svaka od 11 pjesama nadopunjuje prethodnu i sljedeću tako da smo dobili koherentnu cjelinu koja slušatelja vodi kroz raznolike i intenzivne emotivne trenutke. Od uzbuđenja do spokoja, tako ja vidim paletu emocija na albumu.

Koji dolazi nakon čak dvije nove nagrade “Music Puba” ove godine. Čini se da vaše vrijeme tek dolazi.

Nisam čovjek koji lovi nagrade i potvrde, ali svakako godi priznanje u bilo kojem obliku. Zbog svih tih divnih rezultata pun sam samopouzdanja i želje za napretkom. Samo rad nas može činiti boljima, a imam sreće da uživam u cijelom procesu stvaranja.

Jeste li čekali album zbog situacije s pandemijom? Hoćete li ga imati prilike predstaviti uživo uskoro?

Album je bio planiran za prošlu godinu, ali cjelokupna situacija nas je omela u planovima. Želim biti optimističan i vjerovati kako za sve postoji razlog te iskoristiti maksimalno situaciju i trenutak koji život donosi. Zadnjih godinu dana imao sam vremena za neke nove pjesme i finalno brušenje albuma, tako da nije sve potpuno propalo. Koncerti i nastup pred ljudima temelj su mog glazbenog djelovanja i tek će uživo ljudi moći doživjeti potpunu sliku benda i mene. Nadam se boljoj epidemiološkoj situaciji te time i velikoj koncertnoj aktivnosti.

Kakvo je zapravo stanje s nastupima, planirate li neke nastupe za ljeto?

Planiramo koncerte u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Ne bih govorio o datumima zbog neizvjesnosti s pandemijom.

Što vaša djevojka Nika Turković kaže na album?

Nika mi je podrška i osoba koja sa mnom preslušava demo-snimke i prve bilješke. Vjerujem njezinu mišljenju o kvaliteti budući da je i sama fantastična i talentirana glazbenica.

Što očekujete od ove godine?

Prošla nas je godina naučila da ne očekujemo ništa, a želim zdravlje, ljubav i mir. Pratim svoju cestu, pokušavam ne skrenuti s puta i volim ljude oko sebe. Kad se vratimo u normalan život, bit ću spreman djelovati i iskoristiti sve prilike.

