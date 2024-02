Matija Cvek jedva čeka postati tata: 'Rekao sam da ću to sve zadržati za sebe, ali ipak ću vam otkriti...'

Domaći glazbenik Matija Cvek (31) gostovao je na Radio Dalmaciji gdje je pričao o svom prvom velikom koncertu u Splitu, dao pokoji savjet muškarcima i otkrio spol prvog djeteta.

-"Sve je spremno za koncert! Imam malu, ali pozitivnu tremu. Bend je spreman, to mi je najvažnije. Kultne Gripe, veliko je to za nas, ogromno, rekao bih. Često sam u Dalmaciji, imam predivnu publiku ovdje, predivan feedback. Volim što su to ljudi koji kuže moje pjesme, koji vole plesati. Većinom je to ženska publika, ali dovuku one i svoje partnere pa tako i oni shvate da je tu zapravo dobra svirka. Tako to otprilike ide", dodao je pjevač u vezi koncerta na splitskim Gripama.

Cvek dugi niz godina Valentinovo provodi radno, a time je i shvatio što dobro prolazi kod pripadnica ljepšeg spola. -"Za početak ju voli. To je dobar start, ali male nježne fore uvijek dobro kotiraju. Vole pažnju i kad im se posvetiš", savjetovao je muškarce naš pjevač.

Otpjevao je uživo i pjesmu "Ključ života" hrvatske glazbene legende Olivera Dragojevića koju je posvetio svojoj obitelji. Zatim je voditeljima Ines Nosić i Gordanu Vasilju otkrio kako ne može dočekati dolazak prinove i novu ulogu u životu glazbenika.

- "Ja sam u tome potpuno i ništa više drugo nije važno. Jedva čekam! Rekao sam da ću to sve zadržati za sebe, u krugu svoje obitelj, ali ipak ću vam otkriti da nam je nova najdraža boja roza. Ime vam neću reći, mogu samo dodati kako smo se brzo i jednoglasno dogovorili oko toga", otkrio je.

Naime, njegova djevojka Miriam Cikron trebala bi roditi krajem veljače. Dodao je kako je već sada spreman i da zna na što treba posebice paziti kada prinova dođe: - "Obavezno donesi ženi hranu, bit će stalno gladna. Zapravo je poanta brinuti se o ženi nakon poroda".

Na velikom splitskom koncertu, Matiji će se na pozornici pridružiti i glazbenica te kolegica Lorena Bućan, koja mu je u programu Radio Dalmacije poželjela sreću i dala vjetar u leđa pred njegov prvi veliki nastup u Splitu.

- "Znam da ćeš doktorski odraditi koncert, a garantiram da će danima nakon toga ljudi još uvijek pričati o tebi, puni dojmova. Jedva čekam zapjevati s tobom, podijeliti pozornicu i osjetiti tu povezanost koju imaš s publikom", zaključila je Bućan.

