Martina Tomčić o svojoj borbi s kilogramima: Probala sam i keto dijetu, ali jetra mi je tada došla na 10 posto funkcije

Članica žirija "Supertalenta" Martina Tomčić Moskaljov ne voli u intervjuima previše pričati o svom privatnom životu, ali odlučila je u novom intervju ipak dati mali uvid u svoju obiteljsku dinamiku pa je tako u razgovoru za Gloriju pričala o suprugu Ženji Moskaljovu i njihovom sinu i kćeri. Progovorila je i o svojoj dugogodišnjoj borbi s kilogramima i rekla je kako želi biti mršavija, ali ne zbog taštine i izgleda nego da se osjeća lakše i poletnije. Ispričala je i zašto ne može doći do željenih rezultata.

- Moje fizičko stanje ima rješenje, ali zbog moje bolesne jetre mršavljenje bi iziskivalo tako asketski režim na koji nisam spremna. Da bi moja jetra uopće funkcionirala, do podneva moram piti samo hladno prešane sokove. Tu sam stvarno temeljita, ali kasnije pokleknem i ne držim se asketske prehrane. Probala sam i keto dijetu, ali jetra mi je tada došla na 10 posto funkcije. Ne bih se više dovodila u ta stanja. Kada govorimo o hrani, ona je za mene prije svega ogromna briga i opsesija da moja djeca jedu redovito, skuhano i zdravo - rekla je iskreno u intervju za Gloriju Martina.

Ove je godine gostovala u podcastu Skeep or Beep bravo! radija. Tatjani Jurić je otkrila da čak dva puta nije prošla na prijamnom za srednju glazbenu školu, te kako je 'završila' u samostanu kod časnih sestara u Austriji. Osim toga, poručila je i kako se svi rađamo kao savršeni pjevači. Martina je tada priznala da je zahvaljujući sinu ipak počela sve više promišljati o kritikama koje kao članica žirija upućuje kandidatima. Dva puta nisi prošla na prijamnom za srednju glazbenu školu? – upitala je Tatjana.

- To je tada bio kraj svijeta. Imala sam 14 i 15 godina, s 14 sam bila mlada, s 15 sam bila nedovoljno talentirana. Ne bih htjela suditi, ali naprosto veze i vezice se nisu povlačile, a tada je bio veliki interes za upis djece u glazbene škole, što nije slučaj danas. Ja sam vjerovala u svoj talent da će biti prepoznat. S 15 nije, sa 17 je bio u Austriji, pa sam tada upisala program za mladu talentiranu djecu, nisam još bila niti maturirala, a upisala sam Akademiju... - ispričala je i dodala: - U Zagrebu mi nisu dali pjevati, pa evo idem u Graz, a gdje ću živjeti? Dom ne mogu dobiti jer nemam austrijsko državljanstvo? Tata je došao do informacija da tamo postoji samostan časnih sestara koje su Hrvatice i ja sam tamo dobila smještaj i hranu, bilo je to dragocjeno iskustvo...

