Martina Felja: Ne kreiram nenosive modele, kao što to neki muškarci rade

Ona je doslovno sve napravila drugačije od drugih. Dugogodišnju, uspješnu modnu karijeru započela je u zemlji koja je za mnoge na našim prostorima "sveti gral" mode, da bi se zatim vratila u Hrvatsku i nastavila uspješno graditi svoj modni brend. Ona je Martina Felja, modna dizajnerica koju obožavaju sve one žene koje za dan vjenčanja žele nešto sasvim drugačije, jer Martina zadnjih nekoliko godina razvija svoju jedinstvenu kolekciju kratkih vjenčanica. Zbog tog modela, koji u jednoj haljini uspijeva spojiti ležernost, spontanost, glamour i jednostavnost, ona je posebno zapela za oko upravo ženama koje i u modi njeguju neka svoja pravila. No, krenimo redom.

Ova rođena Zagrepčanka priča mi kako ništa u njenom djetinjstvu nije "mirisalo" na modu.

- Pamtim da sam se najmanje igrala lutkicama. Moja je baka bila krojačica i ja sam uz nju odmalena šivala gumbe. I voljela sam mijesiti tijesto, raditi kolače. Najmanje od svega su me zanimale igračke, ali sa svim "običnim" stvarima sam bila kreativna - priča Martina.

Moda u njen život ulazi u tinejdžerskim danima. Imala je petnaest godina i prvo razmišljala o primijenjenoj, da bi u konačnici upisala srednju tekstilnu školu, smjer dizajn.

- Tamo sam se našla - sa smiješkom govori Martina i od tog je trenutka moda njen izbor, poziv i život. Pamti kako joj je moda odmah postala jako važna, kako je mnogo puta odbila cure koje su je zvale na zajednički izlazak, jer je kod kuće imala pune ruke posla. Ona je crtala, dizajnirala, stalno nešto radila...

- Bilo je to vrijeme u kojem sam oslikavala majice, plela, znala raditi po cijele noći, jer ne bih stala dok to što sam radila ne bi bilo gotovo.

Takva je moda, objašnjava, i dodaje kako jedno vuče drugo i izrazito je motivirajuće dogurati do kraja tog kreativnog procesa i vidjeti kako će zamišljeni model izgledati kada ga odjeneš.

Nakon srednje škole sve je išlo, kako ona kaže, "logično". Upisala je Tekstilno-tehnološki fakultet, smjer dizajn. Tamo je proširila svoje znanje, stekla sjajno iskustvo...

- I odmah nakon fakulteta upoznala sam svog supruga. Udala se i odselila u Italiju. I zapravo sam odmah te 2004. godine počela raditi, osnovala tvrtku, pokrenula svoj brend - govori Martina.

Na pitanje koliko je hrabrosti trebalo za modni početak u stranoj zemlji koja je ujedno i modna veselila te što je na tom putu bilo najteže, odgovara:

- Najteže je bilo stjecanje iskustva, naći pravi smjer. Radiš, tražiš sebe, svoj stil. To je bilo najteže, ali je bio i najzanimljivije, taj entuzijazam i strast koji te nose i guraju dalje. A kako se sve to događalo u Italiji, zaista sam se osjećala jako malom, jer ja sam bila sama, a tamo su sve ogromni modni pogoni, u svakom radi sto ljudi... No, prilagodila sam se tom modelu i tako radim i danas. I danas imam vanjske suradnike kao što sam i tada svoje modele šivala u vanjskim pogonima. Nakon što kreiram novi model, modelist po tome izradi kroj, tada se rade prototip modela i nakon toga kreće proizvodnja.

Od tih njenih početaka gotovo su prošla dva desetljeća, sljedeće 2024. godine Martina će slaviti dvadeset godina rada. Priča kako su na tim počecima ključni bili odlasci na velike modne sajmove. Najviše je izlagala u Bologni, Düsseldorfu i Milanu i na temelju narudžbi na sajmovima dogovarala je proizvodnju svojih kolekcija. Od samih početaka njena je moda prepoznata kao bezvremenska klasika, ali i posebno cijenjena zbog profinjenih detalja u kojima ima jako puno ručnog rada. Može se reći da ono što ona kreira nikada ne izlazi iz mode, a uz sve to, njoj je izuzetno važna i udobnost svega što stvara. Pitam je stoga po čemu su je prepoznali kupci na tim velikim sajmovima.

- Baš po detaljima. Na početku sam puno radila s kristalima, raznim aplikacijama. Oduvijek su moji modeli vrlo jednostavni i čisti, jako nosivi, sa snažnim naglaskom na detaljima. Tako sam radila na počecima, a tako zapravo radim i danas.

Ističe da njenu odjeću vole žene koje vole praktičnost koja ide ruku pod ruku s nosivošću i elegancijom.

- Uvijek polazim od sebe, važno mi je kako se ja osjećam u nekom modelu, jer, ako je meni dobro, bit će dobro i ženi koja će tu odjeću kupiti. Važna je kvaliteta materijala, oduvijek radim s talijanskim tkaninama kojima nema premca, ali važno je i kako se to nosi. Isprobam svaki svoj model i mislim da je to ključna razlika kada žena kreira žensku odjeću ili kada to radi muškarac. Ja nikada neću na tržište pustiti model u kojem bi žena bila rob te odjeće - objašnjava.

Nikada nije ni pomislila raditi mušku modu, iskušati barem jednu mušku kolekciju i to zato što mušku modu doživljava "dosadnom".

- Dečki su tu zaista hendikepirani, odijelo, hlače i majica, kaput. Nije to za mene - govori kroz smijeh.

Nakon devet godina života u Italiji, ali godina u kojima je modno bila prisutna i na našoj sceni, Martina se vratila u Hrvatsku, a za to je bio "kriv" sin.

- Vratila sam se uoči rođenja sina jer je njegov dolazak na svijet presložio prioritete u mom životu. Morala sam malo preoblikovati način poslovanja, smiriti ludnicu i dinamiku posla. Ovdje je mirnije, tržište je mnogo manje i tome sam se prilagodila, više ne radim za strana tržišta - govori kreatorica.

Kaže kako se talijanska i hrvatska modna scena jako razlikuju, jer naše je tržište vrlo malo, nema velike proizvodnje jer hrvatska tekstilna industrija više ne postoji. Kada, pak, uspoređuje modne revije u dvije zemlje, kaže da su produkcijski uvjeti dosta slični i da se same revije u Hrvatskoj ne razlikuju previše od onih u Italiji. No, ona sama baš i ne voli modne revije i spremno priznaje da joj ne nedostaju velike modne smotre koje su u nas postojale i na kojima je i redovito i vrlo uspješno predstavljala svoje nove kolekcije.

- Revije za mene znače previše stresa. Naravno, kolekcija je ono što ostaje nakon njih, ali sama revija je petnaestak minuta za koje treba uložiti nevjerojatan trud. Revije su medijski popraćene, ali kod nas na njima nema kupaca, nema načina da se iz njih razvije neki poslovni pothvat. I zato mi revije ne nedostaju. Osobno mi više odgovara promocija mode putem društvenih mreža. Naravno, nikad ne reci nikad - priča Martina te priznaje da je prije dvadeset godina, na svojim počecima, drugačije razmišljala o mnogim stvarima u modi. No, ono najvažnije, entuzijazam i strast prema modi i dalje su "na najjače".

Teške godine korone donijele su novi zamah u njenoj kreativnosti. Na početku svega bila je totalno zapanjena i kaže kako joj se zaista činilo da je svijet stao i da moda postaje najnevažnija stvar na tom novom svijetu. Čak je i sinu objašnjavala da se u životu mora baviti poslom koji će moći raditi i u takvih ekstremnim okolnostima. No, nakon prvih šokova, osvrnula se oko sebe i "uhvatila" neke nove trendove. Tako se mnogo više posvetila kreiranju dnevne odjeće, a shvatila je da se sve više ljudi, i ne samo zbog pandemije, odlučuje za manja i mirnija vjenčanja te da žene za to traže nove i drugačije vjenčanice od onog što nudi tržište. Tu je pronašla svoju nišu, shvatila da su baš takve kratke vjenčanice haljine koje želi i ubuduće raditi.

- Želim se u tome specijalizirati - kaže i ne skriva romantični dio svoje osobnosti. Otkriva nam pri tome u čemu je čar tih kratkih vjenčanica:

- One su jednostavno praktične. Uz to su i financijski prihvatljivije jer koštaju manje, a i ako je manje vjenčanje, zaista i nema potrebe za nekom dramatičnom vjenčanicom koja se vuče dva metra iza mladenke - priča i odaje da baš zbog tih osobina žene vole njene vjenčanice. A svaka je žena emocionalnu vezana baš za vjenčanicu:

- Prva je maturalna haljina, a onda je vjenčanica, i zato je meni velika čast kada neka žena baš meni da povjerenje i izabere moj dizajn - govori.

Kaže da su njene vjenčanice jednostavne, da uz njih nabolje pristaju tzv. nude cipele i neki zanimljiv, ali decentan, detalj na glavi.

- Ako buduća mladenka izabere minimalističku vjenčanicu, nju "podignemo" nekim zanimljivim detaljem na glavi, kao i drugačijim buketom - govori Martina i otkriva da najviše voli ljetna vjenčanja, posebno ona na otvorenom. U zagrebačkom potresu nastradala je zgrada u kojoj je bio njen showroom. Tada je svu prodaju prebacila online, ali sada je ipak krenula u potragu za nekim novim prostorom. Uskoro će predstaviti i novu kolekciju vjenčanica, koja će biti i svojevrsni uvod u proslavu dvadesete godišnjice mode Felja.

Prva na najslavnijim crvenim tepisima svijeta

Slavne dame na najslavnijim crvenim tepisima svijeta, i to je veliki uspjeh ove naše dizajnerice, jer upravo se Martina Felja može pohvaliti da je na najviđenije, najglamuroznije i medijski najpraćenije svečane događaje svijeta stigla prva od svih naših modnih kreatora. U taj je posao krenula vrlo rano, još iz Italije, te ostvarila zavidne uspjehe. Njene su haljine viđena na

hollywoodskim crvenim tepisima, i to onim najznačajnijim, na Oscarima, Grammyjima i Zlatnim globusima.

Među ostalima njene su haljine nosile: Sarah Larson, AnnaLynne McCord, Carrie Preston, Izabella Miko, Jasmine Dustin, Julia Voth, Katerina Graham koja je poznatija kao Kat Graham, zatim Kesha, slavne reality sestre Kim i Kourtney Kardashian, Miley Cyrus, Natasha Alam, Natasha Bedingfield, Nina Seničar, Paris Hilton (na fotografiji), Ashley Roberts, članice grupe Pussycat Dolls, Rumer Willis, Shannen Doherty, Erin Cummings, Vail Bloom, CariDee English, Shannen Robinson...

I sve su te dame u modi s potpisom Felja bile ne samo zamijećene nego i redovito na vrhu lista najbolje odjevenih žena s određenih svečanih događaja.