Marina Obradović: Ne igram na prvu loptu, stvaram modu koju prepoznaju oni s osjećajem za detalje

Kada smo dogovarale ovaj razgovor, Marina Obradović imala je pune ruke posla i bila ozbiljno pritisnuta rokovima. Sasvim očekivano za jednu renomiranu modnu kreatoricu, Makaranku koja stoji iza brenda Marina Design, koja je prije dvije godine proslavila (prvih) dvadeset godina svoje uspješne modne karijere i postajanja njenog brenda Marina Design. No, za gužvu u Marininom životu ovaj su put bili krivi rockeri - oni iz grupe Let 3. Do te dizajnersko-rockerske suradnje došlo je, kaže Marina, sasvim slučajno, na jednom od njihovih koncerata, jer ona voli njihovu glazbu i nije još teško potegnuti do Rijeke ili Zagreba, gdje već dečki praše.

- Izuzetno poštujem njihov odnos prema onome što rade, jer svakom projektu pristupaju konceptualno i dosljedno. A baš to je danas rijetko. Upoznali smo se na koncertu, prve kostime za njihove nastupe radila sam prošlo ljeto. Bilo je to pravo osvježenje u danima teške korona depresije - priča Marina, a na pitanje kakvim se zakonitostima vodila radeći scensku odjeću i kako ih je prilagodila tako otkvačenoj ekipi kao što je to Let 3, kaže: - Scena traži efekt, a kako sam ja po struci, i u duši, likovnjak, to je pravi izazov. Tu imam slobodu da se izrazim, puno veću nego kod klasičnog bavljenja modnim dizajnom.

A nakon što smo obavile rockerski dio priče, vraćamo se u njeno djetinjstvo i na početke: - Kao i većini djevojčica, i meni su lutke bile zamišljene osobe kojima sam razvijala dječji svijet mašte. Možda se već tu dao naslutiti moj razvojni put, jer ni jedna moja lutka nije bila u haljinici u kojoj je kupljena, sama sam im smišljala odjevne kombinacije i slagala ih od krpica. Kako sam odrastala, sve više sam ulazila u svijet likovnog dizajne, a modne kombinacije smišljala sam isključivo za sebe, jer mi je oduvijek bilo važno da svoju osobnost izrazim i kroz svoju odjeću - priča Marina.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

Potom je 1997. diplomirala na Likovnoj akademiji i nekoliko godina nakon toga radila u školi. - Onako mlada, prepuna ideja, tražila sam nešto što nudi više adrenalina, više izazova. Paralelno s poslom u školi, napravila sam neke mini kolekcije koje su kao avangarda bile dio alternativnih događanja. To što sam likovnjak moja je moćna inspiracija i po tome se već tada naslućivao moj razvojni put u modi - objašnjava Marina, koja je svoj brend Marina Design osnovala 2000. godine, da bi se 2005. predstavila prvom velikom samostalnom revijom na tadašnjem Cro-à-Porteru. I tako je sve počelo, a slijedile su kolekcije koje je redovito predstavljala na modnim tjednima. Svaka nova bila je novi dokaz njenog vrhunskog umjetničkog "pedigrea", ali i ozbiljnog rada u kojem je svoj alternativni pristup modi prilagođavala nosivosti, bez da pri tome stradavaju njene ideje. Danas o svojim počecima kaže:

- Bilo je i teško i hrabro istovremeno. Ali kad ozbiljno radiš i vjeruješ u to što stvaraš, tada i preuzimaš rizik. U konačnici nije važno da se ta odjeća svima svidi. Ako stvaraš i imaš visoke kriterije, prvenstveno prema sebi, najvažnije je da zadovoljiš svoja očekivanja i razvijaš put kojim si krenuo. Na svoj modni put uvijek sam gledala kao na razvoj nečega što nosim u sebi, a Bože moj, i greške kojih je bilo, danas vidim kao dio tog razvojnog puta.

Marina je oduvijek veliku pažnju pridavala konstrukciji svakog pojedinog modela, i baš joj je to od početaka bilo i strast i izazov. Ta besprijekorna konstrukcija i danas je njen imperativ. Oduvijek je istraživala svoje mogućnosti i granice, likovni ili točnije rečeno kiparski dio sebe prenosila na odjeću. Na tome je izgradila filozofiju svog dizajna, ali i prepoznatljivost svog modnog brenda. I za taj spoj kaže da je neiscrpan dio njene inspiracije i pristupa modi. Naravno, moda je, baš kao i svaka umjetnost, neuhvatljiva definicijama, ali Marina svoju modnu filozofiju sažima u formulu: "pomaknuta elegancija ili klasika".

- Ne igram na prvu loptu, već stvaram dizajn koji će prepoznati oni koji imaju osjećaj za detalje. Važno mi je da je to nosivo i udobno, ali još važnije da ima zahvat u konstrukciji koji je meni izazov i u konačnici ostavlja dojam osobnosti onoga tko to i nosi - objašnjava Marina, a upravo je to ono što vole i cijene žene koje kupuju njenu odjeću.

Kada počinje raditi ne nekoj novoj kolekciji, kaže da je ideja najvažnije, jer: - Dizajneri prije svega nude ideju, time se i izdvajaju iz mase. To je najvažnija etapa, izazovna igra u kojoj uvijek treba pomicati granice kako bi se sve na kraju zaokružilo zanatskim dijelom mode - objašnjava Marina i kaže kako joj je uz ideju posebno važno i da njena moda vrišti kvalitetom jer, kaže, u modi se ne može opstati, a kamoli trajati, a da se posebna pažnja ne posveti kvaliteti materijala, krojevima, izradi, jednom riječju izvedbenoj izvrsnosti.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Da bi proizvod bio kompletiran, svaka faza traži posvećenost. Time poštujem i onoga tko je i krajnji konzument moje mode, stvaram međusobno povjerenje i u konačnici imam kupce koji mi se uvijek iznova vraćaju. Vjerujem samo u takav način rada, jer on je utemeljen na iskustvu. Iskreno, drugačiji ni ne znam - priča Marina.

Korona godine obilježile su i njen rad. Na pitanje je li to vrijeme dugoročno obilježilo modu, i hoćemo li naći put nazad u eleganciju i dotjeranost, odgovara: - Mislim da je sve što je donijele korona ipak samo privremeno stanje, da ćemo se normalizacijom svakodnevice vrlo brzo vratiti na stari način življenja. Meni je to posebno uočljivo tijekom turističke sezone. Kako su lani mjere popuštale, tako su se i ljudi opuštali. Definitivno će korona ostaviti traga na načinu naših života, jer sve više dijelova tog života postaje digitalno, a to će sve nas koji radimo natjerati da se puno brže prilagođavamo novim trendovima. Ali sam odnos prema estetici uvijek je stvar osobnosti. Onaj tko je pridavao značaj lijepim stvarima to će činiti i kada popusti ova psihoza - objašnjava Marina. Naravno, sam spomen trendova dovodi nas do teme o brzopotrošnoj odjeći. Pitam je kako ljudima uopće objasniti da se tako nešto dugoročno ne isplati - zbog vlastitog novčanika, ali i zbog održivosti razvoja na planetu?

Foto: Arhiva Marina Design

- Svi mi povremeno posegnemo za takvom odjećom, ali ja sam generalno protiv toga. U takvom poslovanju profit je na prvom mjestu, a vrijeme će pokazati koliko je to neodrživo. Ja sam od početka izabrala drugačiji pristup i imam drugačiju filozofiju rada. Ovaj posao radim prvenstveno iz ljubavi, svjesna koliko je to teže. Osim dizajna, inzistiram na kvaliteti izrade i jako mi je bitno da je svaki komad odjeće s mojim potpisom maksimalno dorađen. Na taj način se mi manji proizvođači zalažemo se za održivu proizvodnju. Mi osluškujemo tržište i uglavnom proizvodimo onoliko koliko se i traži. No, danas je megalomanija prisutna u svim sferama društva i zato nam treba humaniji odnos prema planetu. Vjerujem da će se mijenjati i svijest ljudi, a time i odnos prema instant rješenjima - kaže Marina.

Nedavno je pokrenula i svoj web shop, i kaže kako se nada da je to uvertira u novi način poslovanja, koji pruža daleko više mogućnosti od klasičnog plasiranja modnog dizajna kroz običan dućan, jer vidi kako joj se otvara niz novih mogućnosti koje zahtijevaju sustavno učenje i prilagodbu.

- Ne plaši me brzina promjena. Takav način rada vidim kao puno veću slobodu kreiranja slike o svom brendu, mogućnost da se na jedan finiji način gradi imidž, jer ako sam se otvorila prema cijelom svijetu, lakše ću doći do kritične mase ljudi kojima se sviđa moja estetika. U takvom smjeru se želim razvijati i vjerujem da takvi projekti imaju budućnost - zaključuje Marina.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

