Marijana šokirana Hakijinim potezom, a Dušan je od Gorane dobio neočekivani odgovor

Vrijeme je da Hakija i Marijana provedu nekoliko dana skupa na romantičnom putovanju. A baš kad se farmer počeo žaliti da njegova odabranica kasni već 45 minuta, ona mu se zatrčala u zagrljaj i poljubila ga. ''Sad kad sam Hakiju napokon ugledala, srce mi je kompletno na mjestu'', zaključila je Marijana, dok je on priznao da mu je nedostajala. Farmer je konačno ispunio obećanje Marijani i odveo je na manikuru, no i u toj je naizgled bezazlenoj gesti postojala ''kvaka''. Hakija je, naime, naglasio da će baš on odabrati izgled novih noktiju, a na pamet mu je pala ideja da oni budu u bojama njegovog omiljenog nogometnog kluba, Igmana iz Konjica. ''Napravio je to da testira hoću li pristati. Razgovarali smo da u svakoj vezi treba postojati kompromis'', zaključila je Marijana, a farmer potvrdio.

A nakon što su Marijanini nokti bili gotovi, sinulo joj je da bi mogli zamijeniti mjesta, a na Hakijinim noktima poželjela je šahovnicu i slovo ''M''. Unatoč žestokom opiranju, ipak je popustio. ''Kako ja padam na tim izazovima'', potpuno se predao.

Miro i Tatjana nastavljaju uživati na Hvaru, no romantična večera ostavila im je gorak okus u ustima. Farmer se borio s morskim plodovima, a njegova odabranica željela je objašnjenje - zašto se bez njezina znanja našao s Irenom. ''Čemu ta provokacija? Ako me time želio isprovocirati, da, uspio je'', priznala je Tatjana, a Miro se opravdavao da je, dok je boravio u Zagrebu, Irenu pozvao samo na prijateljsko piće.

Tatjani je najviše zasmetalo što joj je lagao da je sam dok je zapravo bio s Irenom, a sve je dodatno pokvario poslavši svojoj ljubomornoj odabranici njihovu zajedničku fotografiju.

Gabriela i Josip bili su spremni na novu avanturu - vožnju Segwayem, a u pomoć im je pristigao instruktor. ''Izgledala je k'o princeza na bijelom konju, samo što nije bilo konja... Njena plava kosa bila je melem za oči'', priznao je Josip.

Bahra je uz obalu Dunava čekala Valtera, a zabavljali su je labudovi koje je pogrešno zamijenila s - galebovima! ''Jako me obradovalo, nisam vjerovala da i ovdje ima galebova! Jedan galeb mi je prišao dok sam čekala i kao da mi je skrenuo pažnju da je i on usamljen... Kao da je sa mnom komunicirao'', u svom je stilu opisala Bahra, a zatim se bacila u strastveni zagrljaj svom farmeru. ''Osjetila sam jedan lijepi govor tijela koji mi je dokazao da se i on osjeća ponosno'', zaključila je, a zatim su, držeći se za ruke, čamcem plovili rijekom.

''Osjećala sam se kao jedna princeza u čamcu'', priznala je Bahra, a njezin princ Valter bojao se da se čamac ne prevrne, ali ipak ju je počastio masažom. ''Uh, kako sam se ugodno osjećala. Odmah su mi proradili svi hormoni, odmah sam osjećala bolji ritual u tijelu. Probudio mi je sve 'čarke' u meni''.

Dušan i Gorana uživaju na romantičnoj večeri na Krku, no sve je još uvijek na prijateljskoj razini, koliko god sramežljivi Dušan želio drugačije. ''Prije bih odabrao pogled na Goranu nego pogled na Jadran'', priznao je zaljubljeni farmer, dodavši da ju je želio i poljubiti, no bojao se reakcije. Gorani je priznao da mu smeta daljina jer bi je želio bolje upoznati, a ona mu je objasnila da joj zasad odgovara prijateljski odnos.

Hakija i Marijana stigli su u apartman, a farmer joj je priopćio da će spavati na kauču, što ju je šokiralo. No pravo iznenađenje je tek uslijedilo - Hakija ju je odlučio razveseliti šampanjcem i ružinim laticama koje su vodile do kreveta, a zatim i zaplesati tango s ružom u ustima. ''Hakija je romantičan kad ga se pogura, ali doći će njemu to s vremenom'', dodala je Marijana, ''romantika se pokazuje svaki dan i kroz cijeli život''.

Gabi i Josip uputili su se na večeru, a mladi farmer svojoj odabranici nije prestajao dijeliti komplimente. ''Kakav ti se činim sada? Sviđam li ti se?'' zanimalo je Josipa. ''To sve mora biti spontano i kroz vrijeme. Ovako, kad mi postavljaš takva pitanja, činiš mi se nesiguran'', odvratila je. Svojoj je Gabi Josip odlučio ispuniti želju pa joj je otpjevao rođendansku pjesmu, a ugodnu večer začinili su plesom.

Bahra i Valter odlučili su naučiti osnove streljaštva, a unatoč početnom strahu, Bahra se vrlo brzo opustila i gađala ''u sridu'', a svaku je strelicu namijenila drugoj osobi - muškarcima koji su je razočarali, ženama s kojima je u svađi, kriminalcima ili pak političarima. ''Osjećala sam se kao 'Popakontas', kao pravi Indijanac'', oduševljeno je prepričavala, dodavši da bi se lako mogla odlučiti i za odlazak na Olimpijadu.

Gorana i Dušan krenuli su na vožnju podmornicom, a iako se veselio, farmer je ubrzo počeo pokazivati znakove panike. ''Ti i ja sami u podmornici, a ti se stisnuo'', pokušala ga je oraspoložiti Gorana i spasiti propali trenutak romantike. Dušan je napokon skupio hrabrosti i upitao Goranu imaju li zajedničku budućnost. ''Teško, jako teško'', nije štedjela riječi, ''meni treba osoba koja će pričati, koja zna voditi ženu kroz život. Ti samo, što god da sam ja rekla, šutiš i okreneš drugu temu. Već mi to pomalo ide na živce''. ''Malo mi smeta to tvoje potenciranje prijateljstva'', otvorio se i Dušan.

''Nemam ja vremena čekati. Mislim da ima i drugih cura koje zaslužuju pravu ljubav i koje će prepoznati moju iskrenost'', zaključio je.