Marijana Mikulić s obitelji uživala u Rimu: 'Vidimo se opet, sigurno'

Glumica Marijana Mikulić (41) sa suprugom Josipom ima trojicu sinova, a sada je cijela obitelj otišla na odmor u Rim. Marijana iz Rima već nekoliko dana objavljuje fotografije, a pored njih nađu se i različite obiteljske dogodovštine.

Prije nekoliko dana tako je otkrila kako je pozirala na Trgu svetog Marka, a potom i da su se njezina dva starija sina sukobila.

- Minutu prije sam razdvajala dva starija sina da se ne pokolju, pet minuta poslije ipak su to učinili, usred restorana – napisala je pored fotografije na kojoj je pozirala sama.

Potom je objavila i fotografiju sa suprugom, pored koje je istaknula kako su njezini sinovi dobri fotografi.

- Je se svađaju non stop, je ne slušaju većinu vrimena, je pojedoše Italiju cijelu, al' brate što nas mali uslika – napisala je.

Zatim su uslijedile dvije obiteljske objave. Na prvoj se mogao vidjeti obiteljski selfie, a potom fotka u ogledalu.

- Zavjet je bio doći u ovu crkvu dok smo u Rimu. Josip je imao posla, pa sam dio vremena sama s klincima obilazila grad. Taj dan smo krenuli svi zajedno od fontane do Colosseuma, i putem skontamo-ma idemo kasnije do Colosseuma, idemo vidjeti sad gdje je crkva. Ukucamo u navigaciju i shvatimo da smo na trgu sv. Ignacija, ispred Crkve St. Ignatius of Loyola. Srce nam je stalo. Prvi put smo u obilasku Rima. Pojma nemamo gdje je što i u trenutku kada odlučimo promijeniti plan i potražiti crkvu shvatimo da stojimo pred njom. Čudesna crkva, i čudesno djelovanje St.Ignazia u našem životu zadnje vrijeme. Izrazi naših lice sve govore. Pozdravljamo Rim. Vidimo se opet, sigurno – poručila je, a fotografiju možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Marijana je trenutno u procesu adaptacije kuće, a o napretku redovito obavještava svoje pratitelje na društvenim mrežama. Naime, u srpnju prošle godine otkrila je kako se upustila u avanturu kupnje nekretnine. Naime, suprug Josip i ona tada su postali vlasnici kuće koju su odlučili adaptirati. Nakon što su kupili kuću Marijana je objavila fotografiju na kojoj su zajedno pozirali uz vlasnički list u ruci. Suprug i ona prije kupnje kuće na kredit, prodali su stan u kojem su sa sinovima živjeli sedam godina. Sada je otkrila kako napreduje proces preseljenja, ali i što ju najčešće ljudi pitaju.

"Kako vam je u kući?

Nismo još preselili

Još niste preselili? Pa u kojoj ste fazi?

Pa objašnjavamo u kojoj, kako, zašto

A znam ti ja dobrog majstora za xy

Ma nemoj mi još jednog majstora dovoditi, majketi

Uglavnom, kuća još nije spremna ni za “stavite madrace i lagano prenosite drugo”

Ali “samo sto nije” traje već tri mjeseca

(Nadamo se ne i još toliko)

Ali mi dolazimo svaki dan, imamo piknike u vrtu, dečki uživaju, mi isto

Komaraca se nismo riješili, ali toliko nam je lijepo u vrtu da nas bas briga

A nadamo se da neće još dugo proći kad ćemo moći i “madrace donijeti i lagano prenositi drugo” napisala je Mikulić uz fotografiju na kojoj je u svojem vrtu.

