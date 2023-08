Marijana Mikulić iskreno o majčinstvu: Svjesna sam da to nije poželjno ponašanje. Ali trudim se, puno

Na svom Instagram profilu glumica Marijana Mikulić često piše o izazovima majčinstva, a nakon nove objave u kojoj je priznala kako nije mama kakva je zamišljala da će biti, brojne pratiteljice su joj se javile u komentarima i zahvalile na iskrenosti.

- Nisam mama kakva sam uvijek zamišljala da ću biti. Ne ponašam se uvijek kako bih htjela. Ponekad pucam po šavovima, vičem, nemam uvijek razumijevanja za vlastitu djecu. Ne hvalim se time. Svjesna sam da to nije poželjno ponašanje. Ali trudim se, puno.

Iako gledano sa strane možda to ne izgleda uvijek tako. Nekad je tako frustrirajuće. To što ne znam što napraviti. To što sam prestimulirana. To što se ne mogu kontrolirati. Ali se trudim. Radim na sebi, puno razgovaram s njima. I želim vjerovati da sam dobra mama. Nesavršena, ali dobra mama. Nadam se da će moja djeca jednom biti svjesna (iako sam puno griješila) koliko sam se trudila, i da sam davala uvijek svoj maksimum u datoj situaciji i okolnostima. - napisala je Marijana. U nastavku objave je dodala:

- A dotad, JA sam ta koja mora sebe stavljati pod manji pritisak. Ne očekivati od sebe nadrealno. Kad sam na 3% snage ne očekivati da se dam 300%. Ne očekivati od sebe da radim kao da nemam djecu, niti da mogu do te mjere biti posvećena majka kao da ne radim. Pokušati sve pomiriti sa jasno posloženim prioritetima. I ponekad jednostavno pustiti malo da te voda nosi, a ne uporno prkositi struji. Pusti, pusti….Diši.

U komentarima su joj pratiteljice napisale kako im je drago što ona uvijek piše realno i mnoge su se poistovjetile s njom.

- Divno i tako realno napisano! Tako se i ja često osjećam! To je prava žena i majka koja i onu ne baš tako lijepu stranu majčinstva spomene. Jer nije sve tako bajne kako većina mama na Instagramu svoje majčinstvo predstavlja. Treba se i opustiti,a ne stalno naglašavati, niti jedna mama nije super heroj. Tako si sve predobro opisala, naravno između redaka čitam sebe, koliko god željela da sve bude, stvarno uzimamo previše na sebe i onda mi bude toliko žao kada povisim glas na njih, u tim trenucima bih najviše da me nema, poslije im se odmah ispričavam, ali znam da sam se trebala zaustaviti prije. Podrška Mare, tebi jednoj divnoj Ženi, i sigurni smo, nimalo manje divnoj mami. Draga Marijana, mislim da nas ima više takvih. Vaše objave su mi veoma zanimljive. Baš lijepo pišete - napisale su joj u komentarima pratiteljice.

