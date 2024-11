Marija Šerifović slavi 40. rođendan: On je najveći poklon koji mi je život dao

Pjevačica Marija Šerifović proslavila je 40. rođendan i objavila je na Instagramu fotografiju sa sinom i napisala je kako je najveći poklon koji joj je život podario upravo njezin sin Mario. - Četrdeset godina… Putovanje ispunjeno izazovima i pobjedama! Svaka godina mi je dala nešto dragocjeno – lekcije, ljubav, snagu, a ponekad i tišinu koja me podsjetila na to koliko je važno zastati i biti zahvalan. Ali, najveći poklon koji je život mogao da mi podari je - moj sin. Moje sunce i najljepši zraci. Mali moj Prc i Princ. Mali moj učitelj - napisala je i dodala:

- On je razlog zbog kojeg svaki trenutak dobiva duboko značenje. Hvala životu na svim iskustvima, na svim ljudima koji su prošli kroz moj svijet, na svakom trenutku koji me oblikovao. Oni koji čine moj život danas su sve što mi treba. Neka sljedeća četiri desetljeća budu još dublji i još bliži onome što zaista znači živjeti. Na svakom koraku, sa zahvalnošću u srcu. U komentarima su joj obožavatelji čestitali rođendan i poželjeli puno sreće, a u njezinom domu uskoro će se proslaviti i prvi rođendan njezinog sina, a nedavno nam je otkrila kakvu proslavu planira.

- Razmišljamo i planiramo, ali naravno, kako ja razmatram feštu, potpuno je drukčije od onoga kako razmatraju moja obitelj i prijatelji, tako da trpim nevjerojatne pritiske. Mislim da će to na kraju biti mješavina mojih i njihovih želja - rekla nam je. Istaknula je kako godišnje ne želi pjevati više od 30 puta i objasnila je zašto joj je to važno.

- Odmah ću objasniti zašto mi je to važno. Naravno, ja razumijem naš posao, i da pjevaš kada te zovu, nećeš pjevati kada te nitko ne zove, to je jasno. Međutim, kada je dosta? Čega je malo? Jedan auto, pa drugi, jedan stan, pa drugi... Čemu to služi? Ne želim otići u mirovinu sa 60 godina bolesna, ćopava, živjeti još par godina i umrijeti. To je generalno koncept života: radi, radi, radi, pa odeš u mirovinu, ne stigneš potrošiti ni četiri mirovine i već si svoje završio. Želim uživati u životu jer imam samo jedan, nemam dva. Trideset radnih dana, trideset koncerata godišnje je jedna mjera, tko želi više, slobodno. Tko želi uništavati i svoj glas, svoj aparat, pa u ljetnoj sezoni pjevati 80 dana, nema problema. Može tako izdržati dvije sezone, ali to bi vam bilo to - rekla nam je pjevačica.