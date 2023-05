Marija Šerifović oglasila se nakon novog masakra u Srbiji i rekla ono što mnogi misle

U pucnjavi koja se sinoć dogodila kod srpskog grada Mladenovca, u selima Malo Orašje i Dubona ubijeno je osmoro ljudi. Među stradalima je jedan policajac (20), njegova sestra, i još jedan mladić (21), a ima više ranjenih. Javnos je zgrožena ovim činom, kao i javne osobe koje nisu mogle da ostanu imune na tragedije koje se u susjednoj zemlji događaju dan za danom.

Eurovizijska pobjednica Marija Šerifović poznata je po tome da često komentira aktualnu situaciju, a nakon stravičnih zločina u Srbiji, na Instagramu je objavila samo jednu rečenicu:

- Jel' može sad izvanredno stanje? - napisala je glazbenica.

Inače, prošlo je devet godina otkako je Marija Šerifović objavila svoj zadnji studijski album "Hrabro" i od tada njezina publika nestrpljivo čeka kada će eurovizijska pobjednica objaviti novi glazbeni materijal. Tom čekanju će uskoro doći kraj, najavila je Marija na svom profilu na Instagramu.

Foto: Instagram

- Vrijeme je za novi album, da, ljudi moji, službeno je! Priznajem, odabrala sam 90 posto pjesama koje će se naći na mom novom studijskom albumu, no, za sve ljude kojima je glazba život (kao i meni), vjerujem da će sljedeća informacija, odnosno poziv, biti veoma zanimljiv - napisala je uz video koji je objavila na društvenim mrežama. Provodila je dosta vremena u studiju i radila sa svojim glazbenim suradnicima kako bi dovršila nove pjesme. Većinu materijala ima, a sada je odlučila pružiti priliku i mladim i talentiranim skladateljima i objavila je i sljedeću ponudu:

- Pozivam sve mlade, neafirmirane, kreativne ljude koji nemaju put i način da njihova pjesma dođe do nas izvođača, da uzmu stvar u svoje ruke! Otvaram poziv za sve vas da mi što prije pošaljete vaše demo snimke! Ova ponuda je oduševila njezine pratitelje, kojih na Instagramu ima 979 tisuća i mnogi su joj napisali kako su jedva čekali ovu ponudu.

- Bravo Marija za ovu odluku! Šaljem pjesme čekam to već godinama. Bravo što si se sjetila ovoga i što imaš i želje i volje pružiti šansu i neafirmiranim autorima. Bravo Marija, iskreno se nadam da će do tebe doći pjesma nekog mladog autora. Svima koji Mariji šalju pjesmu neka je sa srećom. Kapa do poda zbog tvoje dobrote, velikodušnosti, nesebičnosti. Marija, ti si institucija - napisali su joj obožavatelji kada je objavila ovu informaciju.

