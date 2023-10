Marco Cuccurin objavio tužnu vijest: 'Zbogom nono, čuvaj mi i mamu'

Influencer Marco Cuccurin (22) na svojim društvenim mrežama objavio je tužnu vijest. Naime, njegov djed preminuo je prije tjedan dana u Puli, a on je s pratiteljima podijelio nekoliko crno-bijelih fotografija. U emotivnoj objavi opisao je njihov odnos i njegove posljednje dane.

- Život daje i život uzima. Prije tjedan dana nas je napustio moj nono. Nono nije bio fan svega što radim, ali je bio fan života. Nije tratio niti jedan dan i zato mogu reći da mi je sigurno inspiracija. Guštao je i živio samo kako je on htio. Do zadnjeg dana je išao na more i ronio s čak 81 godinom, bio je stari ribar, brao je grožđe, šetao šumama, a mene je iz milja zvao 'mići' što je u prijevodu 'maleni', a moju mamu je zvao 'mićina'. Kad sam mu u bolnici dan prije rekao 'Koliko snage još imaš? stisni mi ruku da vidim' - stisnuo ju je snažno i naslutio sam da je kraj, ali i tad je smogao snage za taj stisak. Sada ostaju uspomene, nonine priče kako je bio veliki zavodnik i toplo se nadam da negdje gore bude shvatio koliko ga volim. Nadam se da će gore svirati gitaru i piti svoju najdražu bevandu. Zbogom nono, čuvaj mi i mamu - napisao je pored fotografija.

Prije nekoliko dana influencer je podijelio s pratiteljima da zbog privatnih stvari mora otići natrag u Pulu, no nije otkrivao detalje. Čini se kako je razlog bila smrt njegova djeda.

Često je pričao o svom djedu koji ga nije podržavao ispočetka. Naime, u jednom trenutku ga se i odrekao, no kada ga je vidio kako pjeva u “Zvijezde pjevaju” nazvao je Marcovog tatu i rekao da prati, da gleda i da je ponosan. - Svi članovi moje obitelji najviše od svega voljeli bi da uspijem kao pjevač, i moj djed. Nema ljepšeg osjećaja od toga da sam svog djeda učinio ponosnim - kazao nam je u intervjuu tijekom showa.

Dok je bio u Puli posljednjih dana učinio je i hvalevrijednu stvar i ocu kupio novi kauč, a baki kuhalo za vodu.

- Tati kupujem novu garnituru, odnosno kauč. Jednom prilikom sam vam ispričao kako sam odrastao u socijalno ugroženoj obitelji. Da nije bilo none, nekad možda ne bih imao ni što obući. Doslovce smo znali živjeti od 1000 kuna mjesečno. Ja, mama i tata - ispričao je Marco u videu gdje pokazuje kako očev stari kauč, kako ga mjere i potom odlaze u centar namještaja kako bi odabrali novi.

Dodao je i da mu je otac odbijao da mu Marco nabavi nove stvari te je govorio: "Ne, meni je dobro ovo staro", ali sada ga je Marco ipak uspio nagovoriti na novi kauč. Uz to mu je kupio i stolić, a u video je pokazao kako su i zajedničkim snagama očistili prostoriju prije nego je stigao novi kauč kojeg su potom morali postaviti.

- Presretan sam što s 22 godine mogu ovo priuštiti tati - rekao je Marco uz scenu u kojoj on i tata odmaraju na novom kauču, a tata mu je poslao pusu. - Dragi moj sin - rekao je tata, a baka je komentirala kako novi kauč mijenja izgled cijele prostorije.

U opisu videa na TikToku Marco je otkrio što mu je daljnja želja za njegovu obitelj.

- Želja mi je jednog dana preurediti im sve, pružiti im sve što nismo imali dok sam bio mali. To je moj life goal i za svoju obitelj dajem sve. Volite se ljudi, pružite vašim najmilijima sve što možete. Grli vas vaš Marco - napisao je uz hashtagove #tata #nona i #obitelj.

Marco je prije dvije godine ostao bez majke koja mu je bila najveća životna podrška, odnos s ocem tek je počeo graditi, okolina u kojoj je odrastao ga je osuđivala, ali i osobe iz javnog života, a vršnjaci u školi su ga maltretirali zbog njegove seksualne orijentacije. Svejedno nikada nije birao lakši put i odustajao od sebe i svojih snova – koje konačno živi. No nije mu bilo lako! Vršnjačko nasilje sustavno je trpio.

