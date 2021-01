Mama 16-ero djece: Naravno da imam vremena i za sebe, samo zatvorim vrata!

Tiffany i Benji Nelson roditelji su djece u dobi od pet mjeseci do 22 godine - njih 16, a nedavno su na svom YouTube kanalu 'Not Enough Nelsons' pokazali kako izgleda dom 18 - člane obitelji.

Ovako izgleda Božićno jutro sa 16 djece:



Obiteljska se vila prostire na tri etaže, sa kuhinjom, blagovaonicom, dnevnim boravkom, vrtom, kućnom teretanom, ogromnim walk-in ormarom i kućnim uredom.

Mama Tiffany za The Sun je ispričala da svaki tjedan na ploču napiše novi jelovnik da djeca znaju kakvi će biti obroci, s tim da na popis hrane mogu i sami nešto dodati ako imaju posebne želje.

Obitelj najčešće jede za rotirajućim okruglim stolom, a kad su svi na okupu sjednu za masivni trpezarijski stol za koji svi stanu.

Djeca i roditelji skupa se opuštaju u obiteljskom boravku sa ogromnom sofom, TV-om i klavirom, a namirnice se kupuju jednom tjedno da bi mogle stati u hladnjak i kuhinjske ormare.

- Takav mi sustav uštedi malo novca i vremena - kaže.

- Imamo veliki hladnjak na koji mama izvjesi naša umjetnička djela, veliki zamrzivač i dvije perilice posuđa koje obje rade non-stop jer u našoj kući ništa dugo ne ostaje čisto - kaže kćerka Nayvee u YouTube videu.

Inače, svako od 16 djece ima vlastitu sobu i to uređenu tako da 'paše njihovim različitim osobnostima', a najmlađi sin Ledger (5 mj.) ima igraonicu - jaslice i vlastitu malenu kupaonicu u kojoj ga Tiffany kupa.

I premda se u većini manjih obitelji roditelji često žale kako 'nemaju vremena za sebe', mama Tiffany kaže da nema takvih problema jer ona i muž u kući imaju i - vlastiti mali apartman.

- Moram imati vrijeme za sebe, samo zatvorim vrata kad želim malo privatnosti - kaže mama Tiffany, koja božićnu kupovinu za obitelj počinje - u srpnju!

