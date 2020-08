Majka Marka Grubnića progovorila o svojem životu, sinu i negativnim komentarima

Stilist Marko Grubnić često na Instagramu objavljuje fotografije roditelja na kojima se čini da su Grubnićevi skladna i bliska obitelj. No o njima se ne zna puno.

Majka Branka je ekonomistica koja radi u državnoj firmi, dok je njegov otac Veljko umirovljenik. Marko i Branka odlučili su progovoriti o svojem odnosu i životu.

Marko je za 24 sata rekao da se nikada nije svađao s roditeljima, a njegova majka tvrdi da su ga odgajali da bude skroman. Branka je između ostalog progovorila i o svojem stilu koji mnogi komentiraju.

- Kolegice su s godinama uglavnom već navikle na moj stil, ali povremeno reagiraju na neku zanimljivu kombinaciju. Dio njih mi se divi što sam u ovim godinama na tako visokim štiklama i govore mi kako one to ne bi mogle, a mlađe su. Odgovorim im samo kako je to stvar navike, volje i želje. Na neke kolegice pak djelujem tako da si kažu - ako može ona, mogu i ja. A ima, nasreću u jednini, onih koje bi to isto htjele, ali ne mogu, pa su malo ‘zločeste’ - kazala je Markova mama i dodala da ju suprug nikada nije vidio s neurednim noktima.

Priznala je da ju ne smetaju negativni komentari:

- Meni to nimalo ne smeta, kao što ne smeta ni ikome tko nas zna, a dobronamjeran je kao što smo i sami. Marko ima svoj stil čak i kad je uređenje fotografija u pitanju - rekla je.