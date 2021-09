Maja Šuput s obitelji opet krstari našom obalom na luksuznom brodu i jednom fotkom Blooma sve je raznježila

Prije najave pogoršanja vremena Maja Šuput odlučila je iskoristiti još uvijek toplo ljetno vrijeme i drugi put ovog ljeta s obitelji je otišla na krstarenje našom obalom. - Pa kad je već ljeto , odradit ćemo još jedno mega krstarenje - napisala je Maja na Instagramu. I za drugu turu krstarenja odabrala je luksuzni brod Adriatic King na kojem osmodnevna plovidba od Splita do Dubrovnika iznosi već od 7009.78 kuna. Maleni Bloom, pohvalila se Maja na drugom krstarenju je odradio i svoje prvo kupanje, a fotografija malog Blooma je raznježila njezine pratitelje na Instagramu.

Foto: instagram

- Majo imate prekrasnog sina mali slatkiš. Bloomicu, tebi taj kolut niti ne treba. kaaako zgodan čovjek. Bas je buhtlica - napisali su joj u komentarima. Prva postaja na ovom krstarenju im je Jelsa, a u prvoj turi krstarenja su posjetili Mljet, Bol, Korčulu...Maleni Bloom koji se rodio u ožujku ove godine već je iskusni putnik i s roditeljima je odradio i prvi let zrakoplovom izvan granica Hrvatske kada us bili na odmoru u Turskoj. Tada je Majina obitelj ljetovala u u luksuznom resortu D Maris Bay. a noćenje za dvoje odraslih i malu bebu u ovom resortu košta od 8600 do 14.700 kuna.