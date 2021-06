Luka Bulić podijelio sretnu vijest: Ova godina dobiva jedan veliki plus

Voditelj Luka Bulić sretnu vijest o dolasku trećeg djeteta odlučio je podijeliti javno putem Instagrama i objavio je fotografiju na kojoj drži test za trudnoću te u svom stilu napisao: - Ova godina dobiva jedan veliki plus! A sad me ispričajte, idem s Antonom Pavlovičem porazgovarati o autorskim pravima na naslov.

Luka i njegova supruga Ana roditelji su dviju djevojčica Nike i Lucije, a voditelj RTL-ovog showa "Ma lažeš" o roditeljstvu nam je nedavno rekao: Najveći dar je biti roditelj, grliti i ljubiti te male ljude i pružiti im sve što im treba da izrastu u sretne odrasle osobe. Ne razbijam glavu ničim, samo mi je uvijek misao vodilja da im budem tata kakvog zaslužuju.

Suprugu Anu je, kako je jednom otkrio, upoznao dva puta. Prvi put je to bilo u ljeto 2007. godine u Vodicama kada su se samo upoznali i to bi ostalo na tome da je opet nije sreo nakon godinu i pol dana u Saloonu i tada se rodila ljubav. O tome je li mu supruga kritičar rekao nam je: Moja Ana moj je najiskreniji obožavatelj. Teško ju je oduševiti i, kad ona kaže da je nešto što sam napravio dobro, onda je to doista izvrsno. Zasad je zadovoljna mojim sudjelovanjem u emisiju "Ma lažeš".

VIDEO Britney Spears: Nemam novaca, ne smijem imati bebu, depresivna sam i plačem