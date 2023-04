Lucija Šerbedžija: Od te večeri moja djeca panično zovu i glasaju za mene i Ivanku

U showu "Zvijezde pjevaju" ove sezone sudjeluje glumica Lucija Šerbedžija kojoj je glazbena mentorica pjevačica Ivanka Mazurkijević. Iskustva s pjevanjem Lucija ima i kroz predstave, a često je gostovala i na koncertima svog oca, glumca Rade Šerbedžije i izdala je svoje dvije pjesme "Vodi me" i “Vrijeme za istine”. Show u kojem se sada natječe uvijek je rado pratila pa nije nimalo dvoumila prihvatiti ili ne poziv za sudjelovanjem u HRT-ovom showu "Zvijezde pjevaju".

- Moram reći da sam od prošle emisije malo zbunjena jer su ispali Andrea i Ivan, koji su odlični i stvarno su dobro kotirali kod žirija. Ne znam, moja djeca od te večeri panično zovu i glasaju za mene i Ivanku od frke da sljedeće ne ispadnemo, ali zaprijetila sam im da ću im oduzeti mobitele jer ih ja plaćam. (smijeh) - ispričala je Lucija u intervju koji je dala za T portal.

Priznaje kako uvijek postoji mala trema jer iako ima iskustva s nastupima pred publikom, ovo je malo drugačije od svega što je dosad radila. Uz starijeg brata Danila odrasla je na glazbi Idola, Azre, Čolića i Doorsa. U pjevanju Lucija istinski uživa, a vidi se to i u njezinim nastupima u showu, a hoće li se uskoro i ozbiljnije posvetiti glazbi?

- Mene to istinski usrećuje i zjenice mi se šire kad pjevam. Međutim glazbi se čovjek stvarno treba posvetiti, a ja sam prije svega glumica i zbog količine posla nemam za nju dovoljno vremena. Nisam površna osoba i u svemu čega se primim trudim se biti potpuno angažirana. Tko zna, možda me to vrijeme tek čeka. - kaže Lucija. U intervju koji je prošle godine dala za Večernji list ispričala je kako je tijekom lockdowna naučila svirati gitaru i vježbala je svaki dan. Otkrila nam je tada kako snima i album na kojem će se naći pjesme koje je sama pisala.

- Moji suradnici Branko Markota i Zvonimir Dusper i ja dogovorili smo se da je tako najbolje. Probali smo i s tuđim tekstovima, no baš i nije išlo. Ovako smo postigli jednu dobru dozu autentičnosti, iskrenosti... Sve pjesme su jednostavno izašle iz mene, a da prije toga uopće nisam znala da u sebi imam takvu dozu kreativnosti. Kada sam počela pisati pjesme, shvatila sam da što je pjesma jednostavnija, to ispadne bolja. Ipak, katkad se znam mučiti pa mi tjedan dana treba da završim jednu pjesmu i ludujem jer ne napredujem, a ne znam zbog čega. S druge strane, ima dana kada napišem tri pjesme u jednom šusu. Zbilja nema pravila - opisala nam je tada Lucija svoj autorski proces.

VIDEO Glazbenik iznenadio priznanjem: 'Radim u fast foodu i perem podove kako bi mogao platiti režije'