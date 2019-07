Meghanov zaštitar se okomio na navijača, a ovaj nije slikao nju, nego jednu drugu zvijezdu

Hasan Hasanov (58), veliki je ljubitelj tenisa koji se pojavio na tribinima Wimbledona kada je svoj meč igrao veliki šampion Roger Federer.

U jednom trenutku, uzeo je svoj pametni telefon kako bi "okinuo selfie", no da bi mu to pošlo za rukom, morao je ekran svog smartfona okrenuti tako da ulovi teniski teren, Federera i sebe na ekranu. No, ispred njega na tribinama sjedila je vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle koja se nenajavljeno pojavila na poznatim tribinama.

Njen tjelohranitelj odmah je reagirao i zatražio od muškarca da "prestane fotografirati člana kraljevske obitelji", na Hasanovo iznenađenje jer ga Meghan nije ni zanimala. Izjavio je kako ga uopće nije briga tko sjedi oko njega niti da je znao da je u redu iznad na tribinama Meghan Markle.

Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL Foto: Press Association

Uvidom u snimljene fotografije na muškarčevom pametnom telefonu vidljivo je da je ovaj djed pokušavao uloviti na selfiju sebe i u pozadini Rogera Federera te ga nova članica britanske kraljevske obitelji doista nije zanimala.

Meghan je podigla prašinu u javnosti nakon što se iznenada pojavila na tribinama kako bi podržala svoju prijateljicu Serenu Wiliams, no svojim je obožavateljim zabranila da je fotografiraju jer, iako sjedi u kraljevskoj loži, došle je "privatno", pojasnila je.

Nekoliko dana ranije na timje tribinama sjedila i njena šogorica, supruga princa Wiliama, koja je rado pozirala svojim obožavateljima.