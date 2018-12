Bila je ljubimica dance scene 90-ih, evo čime se danas bavi!

Riječka pjevačica Nikolina Ivošević-Nikita (49) sredinom devedesetih bila je jedna od predvodnica hrvatske dance scene, a svojim seksepilnim nastupima privlačila je pozornost muškog dijela publike.

Premda je posljednjih godina nema u medijima, Nikita je i dalje aktivna. Izdaje albume, nastupala je u mjuziklima, a posvetila se i iscjeljivanju te odgoju sina. U petak ponovno nastupa u jazz i cabaret klubu Kontesa u Zagrebu, i to u posebnom showu, na poziv Mire Ungara.

- U cijeloj toj priči ključne su moje sposobnosti, od pjevanja, glume, plesanja... Djeličak koji smo izveli iz filma “Tko pjeva, zlo ne misli” bio je moj izazov, pogotovo jer se radilo i o malo intimnijim dodirima s talentiranim pjevačem Bojanom Jambrošićem, koji puno bolje izgleda od originalnog lika gospona Fulira, ha-ha. S mužem Franjom kojeg izvodi odličan glumac Tomislav M. Čeleketić uglavnom nije bilo dodirnih točaka, pa je bilo lakše - kaže nam Nikita.

Iza nje su već 32 godine karijere i kaže da je glazba njezin život, da pjeva i dok se tušira. Ove je godine i službeno objavila novi album “Ratnica ljubavi”, a za nju su se zainteresirali i Amerikanci, za koje izdaje četiri albuma, a tu su i dva singla.

Nikita je prije 29 godina doživjela duhovno prosvjetljenje. Tata ju je tada upoznao s duhovnim učiteljem u Rijeci i tako je počela s iscjeljivanjem.

- S obzirom na veliku količinu energije koju sam imala a nisam se znala s njome nositi, on mi je pomogao, puno sam od njega naučila. Uglavnom, važno je bilo da radim na sebi, a sve je počelo od autogenog treninga, koji sam radila tri i pol godine svaki dan. Već nakon godinu dana osjetila sam da su mi ruke, koje su mi uvijek bile hladne, postajale sve toplije, više nisam osjećala svoje fizičko tijelo jer sam potpuno prešla na duhovno i učila, naravno, samu sebe.

- Prvo sam na sebi sve isprobavala, i kad sam bila sigurna da djeluje, počela sam i drugima davati tretmane! Uživala sam u svom daru jer sam ga potajice priželjkivala od malih nogu. Znate ono, kad želite nekom pomoći kad mu se nešto dogodi - ispričala nam je Nikita, koja je i napisala knjigu “Brza duhovna samopomoć”.

- Knjiga je specifična jer je konkretna, daje konkretne podatke koji su potrebni za život. Ukratko, u životu je važno svladati prvu stubu, a to je naša seksualna energija koja nam je dana za transformiranje na više razine. Tu je i um, koji trebamo potpuno “resetirati” da bude, i ostane, potpuno čist. I naša duša iliti božanska ljubav. Kad sve to troje spojimo, dobijemo ono što mi jesmo, Božja djeca, dakle bogovi na zemlji. Ja sam, recimo, prestala misliti još negdje devedesetih. Sve misli prepustila sam i usmjerila prema božanskoj razini. Svakako ću knjigu uskoro i izdati - kaže Nikita, koja je osmislila i posebnu tehniku nazvanu čučanjac kojom se obnavlja energija. Pjevačica pozdravlja i kolegice koje su se, poput nje, okrenule duhovnosti.

- Stvar je u tome da se umjetnici, pogotovo kreatori, toliko otvaraju dok stvaraju. Dok izvode svoje djelo, oni su potpuno u tom stanju, nekad i spontano haluciniraju, a opet svjesni svega, doživljavaju sjedinjenje izravno s kozmičkom energijom. Neki su svjesni toga, što je rijetkost, a neki, poput Danijele, osjete to kao poziv. Smiješno mi je to, što nju ima itko što napadati, a ne držati se Božjih zapovijedi. U suštini, kad prosvjetljenjem spoznate dualnost u ovom svijetu i da je univerzalna ljubav jedina realna energija, sve ćete bolje razumjeti - kaže Nikita koja se i danas rado sjeti burnog života devedesetih.

- Moj imidž sastojao se od erotskih krpica koje sam nabavljala u njemačkim i švicarskim sexy shopovima jer kod nas tada još nije bilo takvih specifičnih kostima. Puno sam plesala, bilo je nemoguće istodobno i pjevati.

- Publika me uvijek gledala s posebnim žarom. Pjesme su bile u početku s erotičnim tekstovima “Samo ti” “Daj mi”, “Budi u meni”, “Otrovna ljubavi”, “Kralju moj”, “Seks na eks”... Istina, sve su to bili “provokatorski” tekstovi, a opet se nije išlo do kraja. Uglavnom, taj erotični divlji ples koji nikoga nije mogao ostaviti ravnodušnim bio je spoj s pjesmama i davao je cjelinu mojem tadašnjem erotskom imidžu - ističe Nikita.

Pjevačici ovih dana izlazi duet s riječkim pjevačem Žanilom Tatajom Žakom “Prosule se divlje jagode”. S glazbenikom Bojanom Kukuljanom priprema i pjesmu za Doru, a dodaje i da su joj se počeli javljati menadžeri iz cijelog svijeta, pa planira i odlazak na svjetsku turneju!

Pogledajte gdje su i što danas rade dance zvijezde 90-ih: