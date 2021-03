Ljepotica iz 'Igre prijestolja' uhvaćena na ulici u opuštenom izdanju, potpuno je neprepoznatljiva

Glumicu Emiliju Clarke, koju publika najbolje poznaje kroz lik Daenerys Targaryen u seriji "Igra prijestolja" fotografi su na ulici uhvatili u opuštenom izdanju. Ipak, kada su fotografije vidjeli neki obožavtelji primijetili su da glumica izgleda doista loše, te da je izgubila mnogo kilograma. Clarke često objavljuje fotografije na Instagramu koje ne izgledaju pretjerano uređen u photoshopu, te čak na nekima ni ne nosi šminku, no ipak, njezin izgled neke je zabrinuo.

Ona je naime nedavno otvoreno prvi put nakon osam godina pričala o teškim zdravstvenim problemima koje je na kraju uspješno prebrodila.

Kada je imala 24 godine liječnici su otkrili aneurizmu na njezinu mozgu, a u razgovoru s novinarkom Tracy Smith otkrila je kako je drugu aneurizmu imala tijekom snimanja "Igre prijestolja" i kako joj je to jako utjecalo na njezin optimizam i ne skriva koliko je to bio težak period za nju. – Preživljavala sam iz dana u dan. Bio je to jako loš period za mene – izjavila je 32-godišnja glumica. Kod druge aneurizme mozak joj je nešto manje od minute ostao bez krvi i nakon toga Emilia je bila u panici i strahu za život. Bojala se i kako će to utjecati na njen posao i strahovala je od toga da će izgubiti glumačku sposobnost.

– Na setu sam glumila taj opasan lik koji hoda kroz vatru i tada sam samo htjela raditi što više. Posao me spasio od toga da razmišljam o smrti – rekla je. Prvu aneurizmu imala je nakon što je završeno snimanje prve sezone "Igre prijestolja" i to se dogodilo dok je bila na treningu. Dok je ležala u bolnici i bila priključena na razne aparate koji su je održavali na životu, Emilia kaže kako je htjela samo jedno – da netko od medicinskog osoblja dođe i isključi aparate.