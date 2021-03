Nina Badrić objavila novu fotku zbog koje je reagirala i njezina mama Mila

Pjevačica Nina Badrić na Instagramu je objavila fotografiju koja je mnoge zaintrigirala. Naime, Nina je pozirala u automobilu, a na sebi je imala crvenu majicu, crveni ruž i naočale sa šarenim okvirima, ali crvenim staklima. Ova njezina kombinacija svidjela se nekolicini njezinih pratitelja, točnije njih čak 13.920.

Foto: Instagram

Uz fotku Badrić je napisala: 'Da sam ja netko....sve bi isto k'o i u pjesmi', citat pjesme benda Indexi.

Fotografija se nije svidjela samo Nininim obožavateljima, već je reagirala i njezina majka Mila koja joj je u komentarima ostavila puno srca dok joj je Nina odgovorila: 'Majko voljena'.

Foto: Instagram

Badrić je nedavno je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s buketom ruža, a uz objavu je napisala: -Sretna mi godina dana prisilnog odmora. Nove pjesme se snimaju, planova je puno u mojoj glavi al’glazba i nastupi su ionako trenutno nebitni i zabranjeni. Sve mi je izglednija ideja o kopanju krumpira( ako ima još takvih prijedloga za posao samo dajte Najte se štedjeti) a do tada mogu picnuti frizuru pa da barem na Instagramu izgleda da je sve super cool. Pozdrav uz pjesmu Radnička odmara se klasa plavi se Jadran talasa.

Podsjetimo, Nina Badrić je prije godinu dana, u zagrebačkoj Areni održalala posljednji veliki koncert prije pandemije. Od tada je često komentirala mjere koje su donesenene za pomoć glazbenicima, glazbenoj industriji i svim umjetnicima. Posebno se osvrnula na one za pomoć organizaciji koncerata: "Ta sredstva su namijenjena organizaciji koncerata i pokrivanju produkcijskih troškova (najam prostora, tehnike, razglas, rasvjeta, zaštitarska služba, COVID mjere, dezinfekcijska sredstva i sl.)Takoin se prioritetno pomaže onima koji nisu glazbenici, već mnogobrojne prateće djelatnosti nužne za funkcioniranje glazbene djelatnosti koji također moraju prehraniti svoje obitelji", pisalo je u priopćenju iz Hrvatske glazbene unije koje je na svom Instagramu podijelila i pjevačica Nina Badrić i reagirala je na to ovim riječima: "Najbolje bi bilo da se ukine i ugasi glazba."

Početkom godine za regionalne je medije više puta komentirala u kakvoj su se situaciji našli glazbenici zbog pandemije koronavirusa i nemogućnosti da rade svoj posao. "Pandemija koronavirusa promijenila mi je sve. Kao i svim drugim ljudima na planeti tako je i moj život uzdrmala do temelja", kazala je Nina koja je među prvima skrenula pozornost na tešku situaciju u kojoj su se našli glazbenici, no njezin je apel izazvao brojne negativne reakcije ljudi. "Sve sam već rekla na tu temu. Činjenica je da smo jedino mi glazbenici od trećeg mjeseca ostali bez prava na rad. I sigurna sam da ćemo posljednji početi s radom. Mislim da će iduće ljeto donijeti par koncerata", kazala je pjevačica koja je slobodno vrijeme iskoristila kako bi se posvetila sebi. "Prvi put u životu imam vrijeme samo za sebe. Do sada sam trčala, bila na sto strana svakog tjedna na drugom kraju svijeta, a sada sam se susrela sama sa sobom i shvatila koliko sam sebi nedostajala. Uživam u svakodnevici i običnom životu. Sredila sam sve stvari koje su bile godinama na čekanju i zapravo poštujem ovo vrijeme mira i tišine", kazala je Nina i dodala da za iduću godinu želi samo zdravlje.

Najviše je pompe ipak izazvala kada se društvenim mrežama počeo širiti komentar koji je napisala jedna gospođa koja poziva Ninu Badrić da dođe u okolicu Bjelovara i pomogne joj vaditi krumpire. Taj komentar napisan je nakon što je naša pjevačica u videu koji je objavila na svom Facebooku zamolila Vladu da omogući i svima unutar glazbene industrije da se vrate na posao.

- Čini mi se da smo ostali jedina profesija koja je ostala u lockdownu, da nisu donesene jasne mjere na koji način i pod kojim uvjetima mi glazbenici možemo nastupati, odnosno obavljati svoj posao - poručila je Nina. Među komentarima na društvenim mrežama našao se tako i taj komentar gospođe iz okolice Bjelovara koja poziva Ninu da dođe raditi kod nje, a Nina je to sve komentirala ovako: - Naslađivati se nad bilo čijom nevoljom poraz je ljudskosti. Našalila se nakon toga Nina na svoj račun i objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj se nalaze rajčice i rekla je: Krumpira više nemamo bit će iduće godine al zato šalša na pome.