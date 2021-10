Lingvist Mate Kapović prokomentirao naglasak novog voditelja emisije 'Dobro jutro, Hrvatska': 'Sramotna hajka na čovjeka'

Vicka Dragojevića, novog voditelja HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', gledatelji su zasuli kritikama zbog dubrovačkog naglaska koji se čuo u programu. Nakon emisije došle su brojne reakcije i komentari stručnjaka, kolega, ali i gledatelja. Najnovija reakcije jest ona redovitog profesora na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Mate Kapovića koji je na svojem Twitter profilu objavio svoj stav. "Sramotna hajka na čovjeka samo zato što je iz Dubrovnika. Usput, ako govorimo baš o naglasku kao naglasku, dubrovački je naglasak daleko bliži formalno propisanu standardnom naglasku od na primjer zagrebačkoga, koji ima suvoditeljica sa slike, a koju nitko ne proziva", napisao je.

Sramotna hajka na čovjeka samo zato što je iz Dubrovnika. Usput, ako govorimo baš o naglasku kao naglasku, dubrovački je naglasak daleko bliži formalno propisanu standardnom naglasku od npr. zagrebačkoga, koji ima suvoditeljica sa slike, a koju nitko ne proziva. @HRT #Dubrovnik pic.twitter.com/oLioelx5UA — Mate Kapovic (@Mate_Kapovic) October 2, 2021

Kolegi je i Zlata Mück Sušec stala u obranu. Ona se jučer na svom Instagram profilu oglasila. "Čovjek koji je zapalio društvene mreže i portale, ne skandalima ni golotinjom, nego naglaskom. Da, Vicko je iz Dubrovnika. Da, ja sam iz Zagreba. I da, Dobro jutro, Hrvatska je emisija za cijelu zemlju, pa i šire", napisala je. Inače, Dragojević je upravo s njom ima voditeljski debi u emisiji.

Nakon kritika javio se i voditelj koji je objasnio da radi s fonetičarkom. "A dubrovački naglasak? Neka nam on ostane kao začin, kao mala oznaka da ipak stižem s juga. Naravno, uz striktno poštovanje standardnog jezika. Imamo sreću da smo mala država s puno regija, naglasaka, tradicija i kulture. A to i jest pravo bogatstvo", rekao je voditelj.

Inače, Vicku su mnogi pružili podršku, a neki ipak nisu bili sretni zbog dijalekta. "Podrška novom voditelju, ali ne i lokalnom dijalektu, ali to će možda s vremenom ispraviti", "U redu je imati svoj naglasak, ali ipak treba govoriti standardnim jezikom, a ne dijalektom. Ovo nije regionalna televizija. Reportera iz Splita neću više ni komentirati, odustala sam, očito ima neku vezu, je zanimljiv je, poseban, ali morao bi govoriti barem gramatički točno..", "Hrvatski standardni (iz)govor na nacionalnoj TV odavno je doživio krah, otprilike u trenutku kad su ga zagrebački voditelji novije generacije poistovjetili sa zagrebačkim (iz)govorom. "Tko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je..." , za hrvatski standardni (iz)govor, naravno. Kad ih slušam na dnevnicima, crtićima, udarnim terminima, tuga me hvata. 'Dobro jutro' kombinira različitosti pa barem djeluje da to rade hotimice", "Dobro došao a dijalekta zaboravi, tu je mjesto hrvatskom jeziku književnom..", "Podrška novom voditelju ali trebao bi poraditi na dijalektu govora, nismo na lokalnoj TV. Inače lijepo osvježenje..", "Pa za promjenu mogao bi naučiti pričati pravilno ipak nije na lokalnoj TV", pisali su oni kojima je zasmetalo što ne čuju književan izgovor.

