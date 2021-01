Lijepa glumica emotivnom porukom čestitala rođendan tri desetljeća starijoj djevojci: 'Ti si meni sve'

Poznata holivudska glumica Sarah Paulson (46) emotivnom je objavom na Instagramu čestitala rođendan svojoj 32. godine starijoj djevojci, glumici Holland Taylor.

- Sve su me ceste vodile do ovog lica, ovih očiju, ove duše. Ti si, vrlo jednostavno, meni sve. Gledam te, mala. Danas. Sutra. Zauvijek, napisala je Sarah pokraj fotografije na kojoj Holland vezuje cipele.

- Ako ti se ne sviđa ova fotografija, onda si idiot, pa se nemoj ljutiti kad je vidiš. Čak sam je pretvorila u crno-bijelu, jer se tebi tako sviđa. Zato budi tiho. Ovo je savršena fotografija i ti si savršena osoba. Sretan ti rođendan, draga, dodala je Sarah, a njezina joj je Holland samo napisala kako je bez riječi.

Foto: Instagram

Paulson je zatim na Instagram storyju objavila i zajedničku fotografiju sa svojom djevojkom i još jednom joj je poručila da je voli.

- Ljudi gledaju u mene i Holland i odmah komentiraju kako sigurno imam kod kuće probleme s majkom, da me nije dovoljno mazila i pazila, pa sada to nadoknađujem. Ali, nije to u pitanju zaista - rekla je zvijezda filma “Oceanovih 8” i serije "Ratched", naglašavajući i da je ljudi dodatno propituju jer je njena partnerica starija.

Foto: Instagram

- Sretna sam što mogu biti s nekim tko je toliko mudar. A godine? Svi ćemo ih imati, kad tad - rekla je glumica o svojoj partnerici koju je upoznala prije 14 godina na jednoj večeri.

- Da je moje životne odluke određivalo mišljenje društva, osjećala bih se jako loše, a to nikako nisam htjela. Mogu vam reći da sam apsolutno zaljubljena i da je moja ljubav Holland Taylor - otvoreno je rekla Sarah, koja je i u prethodne dvije veze bila sa starijim ženama, a s Holland je u vezi pet godina. S druge strane, Holland, poznata po ulozi Charlijeve mame u seriji “Dva i pol muškarca”, priznala je da se godinama borila s depresijom i kako ju je Sarah spasila.