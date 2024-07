Liječnica iz 'Braka na prvu' pokrenula je svoj podcast, a ugostila je i prijateljice iz showa: 'Želim da ljudima bude zabavno i zanimljivo'

Petra Meštrić ime je koje se često nalazi u medijskim naslovima, a osim toga označavaju je i s "liječnica", kao i "natjecateljica showa "Brak na prvu". No, ova svestrana mlada žena odlučila je dodati i još jednu profesiju ispred svog imena, a to je ona voditeljice. Petra se nedavno bacila u avanturu vođenja vlastitog podcasta koji nosi naziv "Podcast 2go". Da vođenje i organizacija podcast nisu mala stvar otkrila nam je u razgovoru, kao i kako je došla na ideju za ovaj potez, ali i što dalje planira.

Nedavno ste se bacili u avanturu stvaranja svog podcasta. Što vas je motiviralo za ovaj potez?

Iskreno, oduvijek sam sanjala da budem ispred kamera, vidjela sam se u ulozi voditeljice. Budući da mi se ta prilika nije ponudila, odlučila sam je sama stvoriti. Tako sam pokrenula ovaj podcast i emisiju zdravstvene tematike "Minute bijele kute". Ovo je smjer u kojem se želim razvijati i dalje, naravno uz moj primaran posao liječnika. Moji bliski prijatelji i suradnici su me također nagovarali da krenem u ovom smjeru. Imam veliku želju za dijeljenjem znanja i iskustava s većom publikom. Podcast omogućuje dublje i osobnije razgovore o temama koje me zanimaju, a koje mogu biti važne i korisne za druge. Odlična je prilika za povezivanje s različitim stručnjacima i entuzijastima iz raznih područja, te razmjena ideja s njima.

"Podcast 2go" jest ime vaše emisije. Možete pojasniti značenje?

Ideja je došla jer nismo imali studio. Sam naziv "To Go" znači da se planiramo seliti, mijenjati studije ovisno o dostupnosti. Kasnije planiram uklopiti i intervjue tijekom nekog roadtripa, na nekim neuobičajenim lokacijama, ubaciti različite aktivnosti, challenge... Samo naravno treba tu još puno organizacije kako bi mogli ostvariti zamišljeno.

Kako je koncipiran vaš podcast?

Moj podcast je prilagođen svima, rekla bih nekako da je najviše namijenjen ženskoj publici. Fokusirana sam na ljude koji me prate, želim im pružiti kvalitetan i zabavan sadržaj kojem će se rado vraćati. Što se tiče samog formata, ideja mi je da imam jednog ili dva gosta, forma intervjua i diskusije o nekoj temi.

Gdje ga sve možemo gledati?

Možete pratiti na YouTube kanalu i na mojim društvenim mrežama.

Po kojim kriterijima birate goste? Koga sve možemo očekivati u budućnosti u podcastu?

Slušam svoju publiku. Postavljam im pitanja. Želim da ljudima bude zabavno i zanimljivo gledati moj sadržaj, te da nešto i ponesu sa sobom. Biram ljude za koje smatram da bi mogli biti zanimljivi mojim gledateljima, ljude s inspirativnim životnim pričama... Želim da se ljudi pronađu u onome što gledaju... Ne znam točno koga ću ugostiti, ali želim da prođemo aktualne teme poput izazova roditeljstva, muško -ženskih uloga, stigme oko psihičkih bolesti, predrasuda oko reality formata emisija...

Koliko je organizacije potrebno za jednu epizodu?

Meni je najteže organizirati goste. Da svima odgovara da se nađemo na istom mjestu u isto vrijeme te da snimimo tu epizodu sat-dva vremena. Možda je moja greška što sam krenula u ovo ljetno vrijeme kad su svi na 100 strana i gotovo nemoguće se uhvatiti. Potrebno je jako puno organizacije, od smišljanja tema, odabira gostiju, dogovora s njima, selidbe studija... Još jednom spominjem, da nemam toliko divan tim oko sebe ne znam kako bih sve ovo izgurala.

Vjerujem da je organizacija snimanja zahtjevna, a kako je s financijama? Kolike su cifre za stvaranje emisije?

Sve financiram sama. Imam stalan posao i redovite prihode. Sve ostale troškove sam svela na minimum. Ne pušim, ne pijem, slabo izlazim, u posljednje vrijeme ni ne putujem. Svaki cent odlučila sam uložiti u razvoj karijere. Ima jako puno ljudi koji su tu volonterski, moji dragi prijatelji. Odvajaju svoje vrijeme i energiju zato što vjeruju u mene i jer znaju da možemo zajedno stvoriti nešto kvalitetno. Radi se o desetak ljudi i stvarno su nevjerojatni. Pomažu mi oko "selidbe studija", jer ono sve što vidite je pokretno te oni to dovoze i odvoze kombijem. Jedna draga prijateljica mi uređuje studio. Imam dva kamermana, djevojku koja editira videe... Naravno nadamo se i nekim sponzorima, ali do tad "krpamo se kako možemo". Živim za svoje ideale, snove i ambicije. Nije mi žao ni vremena ni novaca dokle god se ujutro budim sretna i ispunjena.

Voditeljskog iskustva već imate s obzirom na to da vodite i emisiju "Minute bijele kute". Možete li usporediti ova dva formata?

Naravno i svako voditeljsko iskustvo mi je dobrodošlo jer moj je veliki san biti TV voditeljica. Podcast je odlično mjesto za učenje, skupljanje znanja, pomicanje vlastitih granica. Nadam se da ću zaista napredovati, za to treba mnogo vremena, truda i rada. Sjećam se kad sam prvi put ušla u ordinaciju i sad, kolika je to razlika. Svi se mi žurimo ka krajnjem cilju za zaboravljamo uživati u procesu. Kad uspoređujem "Minute bijele kute" i "Podcast 2go", prva emisija ide uživo, a podcast se snima pa se naknadno montira. Razlika je i u tematici. U "Minutama" se trudim držati općenito zdravstvenih tema dok u podcastu teme su stvarno šarolike. U minutama imam jednog gosta i više je rađeno u formi intervjua o određenoj temi, dok sam u podcastu zamislila da imam dva gosta, diskusiju, više se i ja uključujem...

Imate li nekog voditelja kojeg gledate kao uzora?

Iskreno, jako malo imam vremena da gledam tv ili neki sadržaj na internetu. Moje gledanje se svodi na pretraživanje onoga što mi je u tom trenutku potrebno za neki moj projekt. U Hrvatskoj imamo zaista odličnih voditelja. Prva koja mi na pamet pada je Antonija Blaće. Zaista mislim da se od nje ima mnogo toga za naučiti. U svijetu možda Dr Oz. On mi je bio i svojevrsna motivacija za upis medicinskog fakulteta. Voljela bih da moja medicinska emisija postane što sličnija njegovoj jednog dana, ali da ubacimo tu i još određenu dozu lifestyle tematike. Jako je teško medicinu "učiniti" zabavnom i šaljivom ali tako ljudi najviše pamte i najbolje uče.

Po struci ste liječnica uz to radite i na svom doktoratu. Gdje pronalazite vrijeme za sve obaveze? Kako sve usklađujete?

Tako je, trenutno sam i na doktoratu. Upravo mi je počeo ljetni semestar. Pa rekla bih da se ja najviše bojim tog slobodnog vremena bez obaveza, kolotečine i da ne vidim napredak. Zato se trudim svaku slobodnu sekundu raditi nešto što me ispunjava i što mi može pomoći da budem bolja i uspješnija osoba nego što sam bila jučer. Žrtvujem to vrijeme provedeno s prijateljima, imam puno poznanika, ali jako mali krug ljudi s kojima se zapravo družim. Rekla bih da gotovo i nemam neki taj privatan život. Nemam ozbiljnu vezu, dijete, čak ni psa. Sve neke obaveze poput kuhanja, čišćenja i slično svela sam na minimum. Kuham vrlo jednostavne obroke, često jedem vani, u hodu, a nije me sram priznati da ponekad imam pomoć oko čišćenja, pranja odjeće Itd. Mislim da u životu treba znati složiti prioritete. Imam taj svoj neki čudni multitasking pa me se može vidjeti kako hodam po traci u teretani i odgovaram na mailove, učim isto na čudnim mjestima... Možda je tajna u tome što ništa od ovoga što radim ne smatram obvezom, tlakom. Ni posao liječnika, ni svoje projekte, ni doktorat... Zaista uživam u svemu što radim. Ima jedan dobar citat -"Odaberi posao koji voliš i nećeš morati raditi niti jedan dan u životu." i ja zaista živim u skladu s tim.

