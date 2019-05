Lepa Brena prodaje luksuznu vilu, a od cijene se svima vrti u glavi

Vila 'Karingtonka' koju dugo posjeduju Lepa Brena i njezin suprug bivši tenisač Slobodan Boba Živojinović paru je postala prevelika jer su im se sinovi odselili i osamostalili. Stoga su odlučili prodati vrlo vrijednu nekretninu i kupiti manju kuću u Dedinju ili Senjaku, saznaje Kurir.rs.

- Mi smo i kupili veliku kuću da bismo bili s djecom, ali sada je to jedna priča gdje je svaki roditelj sretan što se njegovo dijete osamostalilo i što želi nekakav svoj osobni život, što je sasvim normalno, jer nije normalno da živite s roditeljima poslije dvadeset i druge,treće godine. Ali ja sam se kao majka jedan dan isto tako dobro isplakala. Plakala sam i kada je Filip otišao na fakultet, kada je otišao iz kuće, isto i Stefan, jednostavno je ova kuća prazna ukoliko nema djece u njoj - rekla je Brena jednom prilikom o svojoj kući na Bežijanskoj kosi za srpske medije.

- Kada su Živojinovići kupovali kuću na Bežaniji, gledali su da bude što prostranija zbog djece. S vremenom su je još i nadograđivali, pa je ona sada jedna od najvećih u tom kraju. O luksuzu ne treba ni govoriti. Materijal od kojeg je građena je vrlo kvalitetan, unutrašnjost zaista prelijepo izgleda i dosta novca je uloženo u sređivanje. To ne može da se ne primijeti. Cijena od dva milijuna eura je sasvim na mjestu i ne čudi me što ju neće htjeti spustiti. Odluku da prodaju kuću donijeli su tek nedavno, tako da mali broj ljudi zna za to - rekao je izvor za Kurir.rs redakciju.

Podsjetimo, pjevačiac je već 26 godina u braku s Bobom Živojinovićem s kojim ima dva sina, Stefana i Viktora, ali i posinka Filipa koji je sin srpskog tenisača Slobodana Bobe Živojinovića i Zorice Nakić, s kojim se Brena ponosi podjednako kao i s vlastitim sinovima.

