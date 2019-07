Leonarda Boban na pragu 50. godine opet je model i ovako živi u Zürichu

Leonarda Boban, modna dizajnerica i supruga našeg proslavljenog nogometaša Zvone Bobana odlučila se nakon desetljeća pauze vratiti modelingu.

Kako se na pragu 50. godine odvažila opet stati pred fotoaparat kao model Leonarda je ispričala za magazin Yachts Croatia. Otkrila je kako joj je dok je šetala Zürichom, u kojem sa suprugom i djecom živi zadnjih godina, prišla vizažistica Ljiljana Kanižanec Kajfež s kojom je Leonarda surađivala dok je bila model. Obnovile su staro prijateljstvo i Ljiljana je pozvala Leonardu na zabavu modne kuće Dior za koju i radi.

- Ljudi iz njezina miljea pitali su me zašto ne radim kao model, jer sada su u trendu manekenke zrele dobi. Kada sam to ispričala mojima kod kuće, djeca i Zvone su me počeli nagovarati da barem probam pa ako mi se svidi, da povremeno prihvatim pokoji angažman - ispričala je Leonarda.

Sebe opisuje kao tipičnu mamu kvočku koja uvijek bdije nad svojom obitelji, ali sada kada sva djeca idu u školu i većinu dana imaju obveze odlučila je unijeti promjenu u svoj život.

Ne skriva da je osjećala tremu kada je stala pred objektiv fotoaparata, ali čim je snimanje počelo djelovalo joj je kao da nikada nije ni prestala to raditi.

- S fotografom sam uspostavila divan odnos pun povjerenja i mislim da sam, unatoč dugoj pauzi, sada puno kvalitetnije i opuštenije odradila snimanje jer sam zrelija i smirenija osoba - kaže Leonarda.

Nije zagovornica estetske kirurgije i svoju mladolikost održava tjelovježbom, meditacijom i jogom. Još uvijek stane u haljine koje je kupila i prije 25 godina i koje su još uvijek jednako kvalitetne i dobre kao onda kad ih je kupila. Velike zasluge za fit liniju i dobar izgled ima i zdrava prehrana u kojoj uvijek ima puno voća i povrća.

Kaže kako u Zürichu imaju svoj obiteljski red kakav dugo nisu imali i kad Zvone nije na putu cijela obitelj zajedno ruča i večera. Najviše ih veseli vrijeme koje provode zajedno pa jedva čekaju zajednički odmor.