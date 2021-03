Leona Paraminski (41) ispričala sve o svojoj umjetnoj oplodnji: 'Ženama se u Hrvatskoj pristupa drukčije'

Zagrebačkoj glumici Leoni Paraminski (41) nedavno se ispunila velika želja. Suprug Tin Komljenović (38) i ona čekaju dijete, a budući da to nisu mogli ostvariti prirodnim putem, podvrgnula se medicinski potpomognutoj oplodnji u Zagrebu. Suprug i ona godinama žive u Santa Barbari, a zbog umjetne oplodnje posljednjih mjeseci je nekoliko puta dolazila u rodni grad.

Za Gloriju je otkrila da je trudna tri mjeseca, te kako se odlučila začeti na ovaj način.

- Odlučila sam se za medicinski pomognutu oplodnju, a preko svoje maserke doznala sam za zagrebačku Polikliniku IVF i dr. Velimira Šimunića, profesora ginekologije i porodništva te jednog od najvećih domaćih stručnjaka za humanu reprodukciju. Prošlo ljeto sam onamo prvi put otišla na izvantjelesnu oplodnju, vratila se u Ameriku, no postupak nije uspio. Bilo mi je to vrlo teško i frustrirajuće, pogotovo zbog toga što mi nitko nije znao reći zašto ne mogu zatrudnjeti pa da problem nekako riješim. Tri mjeseca kasnije pokušala sam ponovno, jer ostala je još jedna Tinova i moja “frozen baby”, kako u šali nazivam blastocistu, to jest napredni embrij za implantaciju. Nisam imala nikakvih očekivanja, ali 23. studenog sam u jeku korone ponovno došla u Hrvatsku i 7. prosinca, baš na 36. rođendan moje sestre Ines, ponovila transfer. Ovoga puta - uspješno. Bila sam u nevjerici i plakala od sreće, tim više što je moja sestra zatrudnjela dvanaest dana prije mene pa ćemo roditi negdje u isto vrijeme, kazala je Leona i dodala kako je u Hrvatskoj sve pristupačnije nego u Americi. Tamo se cijena medicinski potpomugnete oplodnje kreće oko 50 tisuća dolara, a puno je teže i posvojiti dijete, o čemu su Tin i ona također razmišljali.

- Uvijek postoji doza straha, no sad sam u fazi kad se veselim prirodnom porođaju. Danas, srećom, postoji i takozvani francuski rez, koji za razliku od carskog nije toliko invazivan pa je bol manja, a oporavak brži. Koja god metoda bila, nadam se da će biti uspješna i da će sve dobro proći. Stoga se ne zamaramo ni spolom ni imenima. Vjerujem da ću biti opuštena i fleksibilna mama, jer mislim da nije dobro kad se roditelji prema djetetu odnose previše zaštitnički. Zezamo se da će biti matematičar na Tina, ali možda se odluči i za glumu, koja je moja velika ljubav. Vidjet ćemo hoće li prevladati znanost ili umjetnost - smije se Leona, smije se Leona koja predaje na koledžu u Santa Barbari. Glumila je u seriji "Senke nad Balkanom", a u Americi je snimila kratke filmove “This Land” i “Variables”, u kojem je glumila s Mirom Furlan. Šokiralo je kada je čula da je nedavno umrla, baš kao i Mustafa Nadarević i druge kolege.

- U posljednje vrijeme mnogo se govori o seksualnom zlostavljanju glumica, no ja se, srećom, s tim nikad nisam susrela. Mislim da svaki slučaj treba gledati individualno, jer ne treba vjerovati ni svim muškarcima, a ni svim ženama. U našem poslu je granica tanka i neki ljudi to iskorištavaju, ali svaki slučaj se mora dobro istražiti. Nisam za lov na vještice i kolektivnu histeriju - zaključuje Leona Paraminski.