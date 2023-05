Lejla Filipović pokazala mamu i svoje dvije sestre: Ljepota je stvarno nasljedna

Lejla Filipović oduševila je svoje brojne pratitelje na Instagramu fotografijom na kojoj je s mamom Fehmom i sestrama Amelom i Dženadom s kojima je trenutno u Sarajevu. - Imamo poker najjači na svijetu… Majka i tri kćeri - napisala je uz fotografiju bivša misica i supruga glumca i voditelja Tarika Filipovića. U komentarima su mnogi pisali kako im je sada jasno od koga je Lejla naslijedila ljepotu.

- Ljepotice sve 4. Ljepota je stvarno nasljedna. Predivne dame. Kako lijepa mama - poručili su joj pratitelji. Lejla je odrasla u Dubrovniku i njezin otac je preminuo dok su ona i sestre bile maloljetne i njihova majka je neprestano radila kako bi im omogućila da se školuju i sve četiri su jako povezane i trude se kad god je moguće vrijeme provesti zajedno.

- Ja zasada zaista nemam problem s godinama, ne krijem ih cilj mi je da dostojanstveno starim. Što se tiče fizičkog izgleda imamo dobru genetiku, kad vidim svoju mamu koja ima 77 godina, nadam se da ću stariti kao ona samo da zdravlje bude dobro - rekla je 46-godišnja Lejla prije dvije godine u intervju za IN Magazin. Otkrila je tada kako je baš njezina mama Fehma zaslužna za njezine prve savjete i lekcije o brizi za ljepotu.

- Rekla mi je da ne krenem farbati kosu tako rano, a to nisam poslušala i to sam otišla u neku najtamniju moguću nijansu, tad su bili moderni color šamponi tako da sam bila neka grozna boja vina u koju se više nikad ne bih vratila jer sam izgledala valjda 10 godina starije - ispričala je Lejla. Javnosti je dobro poznato da je Lejla napravila estetsku korekciju nosa i o tome je pričala i u ovom intervju.

- Nos koji sam operirala prije 20 godina bio je tema u dnevniku kad bio taj izbor za miss, to je bilo smiješno i sad su me na društvenim mrežama nešto oko toga pitali ja sam spomenula i opet je bilo na svim mogućim portalima to je dokaz da je to nama nešto što je jako čudno. A onda vas povezuju kao ona je sva izoperirana to mi je neki pojam koji je jako smiješan - rekla je Lejla.

