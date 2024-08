Lejla Filipović pohvalila se prvim zajedničkim poslom sa suprugom Tarikom: Uzbudljivo iskustvo

Glumac i voditelj Tarik Filipović i njegova supruga Lejla uvijek su modno usklađeni gdje god da se pojave i modni stručnjaci uvijek imaju riječi hvale za njihove modne odabire. U novoj objavi na Instagramu bivša misica je objavila fotografiju sa suprugom na kojoj su pozirali u bijelom outfitu te je napisala kako su prvi put zajedno bili u voditeljskoj ulozi. "Naš prvi zajednički voditeljski posao. Uzbudljivo iskustvo i predivna, glamurozna večer...", napisala je Lejla ispod fotografija s Tarikom.

Obožavatelji su joj poručili kako su predivan par i djeluju kao pravi voditeljski par. Lejla i Tarik zadnjih nekoliko dana boravili su u Sarajevu na Sarajevo film festivalu, a uz ovaj grad Lejlu vežu posebne uspomene jer je njezina mama rodom iz ovog grada i Lejla je podijelila neke drage uspomene od ovog posjeta Sarajevu i pokazala je ulicu u kojoj su živjeli njezini baka i djed. Tradicionalno i ovaj godišnji odmor bračni par Filipović i njihovi sinovi proveli su na relaciji Istra- Hvar - Dubrovnik - Sarajevo - Zenica.

"Mi već zimi znamo gdje ćemo na godišnji. Karte za trajekt kupujemo sedam mjeseci prije jer znamo već. Imamo tu neku svoju rutu: Istra, naša oaza, pa onda Hvar sa istom ekipom, pa Dubrovnik kod Lejline mame, onda malo Sarajevo film festival, malo Zenica tako da zaokružimo par tisuća kilometara i to je to'', rekao je Tarik nedavno za IN Magazin. Lejla i Tarik u braku su od 2007. godine i slove za jedan od najskladnijih parova na našoj estradi, a kako im to polazi za rukom ispričala je Lejla nedavno.

''Nije idealno, reći ću! Mislim da nije kod nikog idealno, niti postoji savršeno, ali se mi trudimo da to tako bude. Rijetko se svađamo. Naši su dječaci toliko ne navikli na to da kad počnemo raspravljat malo glasnije ostanu u šoku'', rekla su Tarik i Lejla u zajedničkom razgovoru za In Magazin. Tarik je tom prilikom otkrio i u kakvim je odnosima s punicom. ''Naslušao sam se prije braka viceva o punicama i priča o punicama, ali mi je moja punica stvarno kao druga mama. Stvarno se jako volimo, kad to kažem negdje u muškom društvu me pogledaju...ja kažem ''Ali, stvarno!''...ma dobro, dobro...'', rekao je glumac.

