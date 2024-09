Legendarni bend vraća se nakon 7 godina od tragične pogibije njihova frontmena, predstavili novitete

Alternativni rock sastav Linkin Park najavio je svoj veliki povratak na glazbenu scenu, točno sedam godina nakon tragične smrti njihova pjevača Chestera Benningtona. Originalni članovi benda, Mike Shinoda, Brad Delson, Dave "Phoenix" Farrell i Joe Hahn, su u četvrtak predstavili nove članove benda, pjevačicu Emily Armstrong te bubnjara Colina Brittaina.

Shinoda i Emily će dijeliti ulogu pjevača grupe. Linkin Park je, u novom sastavu, najavio i novi singl "The Emptiness Machine" kao i novi album "From Zero" koji će biti objavljen 15. studenog. Na njemu će se, osim "The Emptiness Machine", naći i pjesme "Cut The Bridge", "Heavy Is The Crown", "Over Each Other", "Casualty", "Overflow", "Two Faced", "Stained", "IGYEIH" te "Good Things Go".

Bendu se pak neće pridružiti Rob Bourdon, originalni bubnjar sastava koji je uz Mikea i Brada osnovao bend 1996. godine. Kasnije su im se pridružili Dave, Joe i Mark Wakefield, a bend se tada zvao Xero. Godine 1999. je u bend umjesto Marka došao Chester koji je ulogu frontmena imao sve do svoje smrti. Svoj posljednji album je Linkin Park objavio dva mjeseca prije nego što si je Bennington oduzeo život. Njegova tragična smrt pogodila je obožavatelje diljem svijeta, a Linkin Park nije htio nastaviti nastupati bez njega.

Ipak, članovi benda su se u posljednjih nekoliko godina počeli družiti kako bi se ponovno "spojili s kreativnošću i prijateljstvom" iz njihovih ranih dana. To je i jedan od razloga zašto su album nazvali "From Zero", u prijevodu "od nule". On se, kako su rekli članovi benda, odnosi na "skromni početak i putovanje na kojem se trenutno nalaze". Linkin Park će ići i na malu svjetsku turneju, a nastupat će u Inglewoodu, New Yorku, Hamburgu, Londonu, Seolu i Bogoti.

Podsjetimo, godine 2017. pronađen je mrtav bivši frontmen grupe Chester Bennington u njegovu domu u Los Angelesu. Tada ga je pronašao kućepazitelj, a kao uzrok smrti navelo se samoubojstvo vješanjem. Toksikološki nalazi potvrdili su da je u vrijeme samoubojstva Chester imao određenu količinu alkohola u krvi, a bliski prijatelji su ispričali za američke medije da se pjevač borio s triježnjenjem i depresijom. - Ne znamo koliko je popio, ali ne treba puno kad ste uznapredovali alkoholičar i ovisnik i kad se borite u opsegu kakvom mi ga je on opisao - rekao je tada njegov prijatelj Ryan Shuck iz benda Dead by Sunrise.

Samo šest dana prije tragičnog odlaska, snimio je epizodu "Carpool Karaoke" serijala s James Cordenom, a Benningtonova obitelj dopustila je emitiranje epizode tek u listopadu. Na 60. dodjeli Grammy nagrada u čast njemu i Chrisu Cornellu koji je također počinio samoubojstvo samo dva mjeseca prije njega, reper Logic s Alessiom Carom i Khalidom izveli su pjesmu "1-800-273-8255", što je inače pozivni broj preventivne linije za suicid u Americi.

Sprovod Chestera Benningtona održao se u South Coast Botanic Gardenu u Palos Verdesu, u Kaliforniji 29. srpnja, 2017. godine. Njegovo samoubojstvo odjeknulo je u glazbenom svijetu kao jedan od najtužnijih odlaska glazbenika koji je utjecao na fanove i kolege. Na tragični odlazak odlučio se dva mjeseca nakon samoubojstva prijatelja i glazbenika Chrisa Cornella čijem je sinu Christopheru inače bio kum. Chester je iza sebe ostavio šestero djece - Jamie, Isaiah, Draven Sebastian, Tyler Lee, Lilly i Lila i suprugu Talindu Ann Bentley, bivšeg Playboyevog modela. Na sprovodu mu je pjevao pjesmu "Hallelujah" Leonarda Cohen.

