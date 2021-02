Legendarna glazbenica postala je kraljica cjepiva: S mužem je u braku 57 godina iako su oboje imali afere

Premda je glazbenim top-ljestvicama harala drugom polovicom prošlog stoljeća, američka country zvijezda Dolly Parton pažnju medija na sebe je skrenula u posljednje vrijeme, iz dva posve različita razloga. Prvi je za nju bio duboko bolan, kada je prije mjesec dana izgubila brata Randyja, koji je u 67. godini preminuo od raka.

- Obitelj i ja smo u žalosti zbog njegova gubitka, ali znamo da je na boljem mjestu nego smo mi sada. Mi smo obitelj vjernika i vjerujemo da je siguran s Bogom te da se pridružio ostalim članovima obitelji koji su otišli prije te da su ga dočekali sretni, otvorenih ruku”, izjavila je shrvana Parton o bratu glazbeniku, u kojem je osim bliske osobe imala i dugogodišnjeg suradnika: sa slavnog sestrom svirao je u istom bendu te su svojedobno snimili i duet “Old Flames Can’t Hold A Candle To You”, koji će Dolly smatrati najsvjetlijim trenutkom karijere.

Također, svjetla reflektora ponovno su je, nakon duljeg izbivanja iz fokusa javnosti, obasjala nakon što je Mo­­­derna ne­­dav­­­no objavila vijest da je proizvela cjepivo protiv COVID-19, kada se na popisu donatora koji su financijski, s milijun dolara, podržali to istraživanje našlo i ime Dolly Parton. Tijekom pandemije nije samo pomogla potrazi za cjepivom već se angažirala i na druge načine: objavljivala je poruke optimizma za svojih 3,7 milijuna pratitelja na Instagramu, snimala poučne filmiće o pranju ruku i čitala djeci priče za laku noć preko interneta.

Mnogočlana obitelj i odrastanje u siromaštvu

Njezina filantropija nije nepoznata onima koji prate lik i djelo Dolly Parton. Uključena je u rad čak devet dobrotvornih organizacija koje se bave zaštitom životinja, udomiteljstvom i glazbenom naobrazbom, a uz to je obiteljima stradalima u požarima 2016. u rodnom Tennesseeju novčano pomagala sa 6000 dolara mjesečno, i tako šest mjeseci. U proljeće prošle godine, kad se pandemija već ozbiljno razbuktala, Parton je odlučila dati milijun dolara Sveučilištu Vanderbilt u Nashvilleu za potrebe istraživanja.

– Nadala sam se da ću jednom kad postanem zvijezda moći pomagati onima oko sebe – rekla je svojedobno country diva koja je na svom 75 godina dugom životnom putu itekako osjetila nezamislivu bijedu, neimaštinu i patnju.

Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. u sobičku na obalama rijeke Little Pigeon, u maloj zajednici istočnog Tennesseeja kao četvrto od dvanaestero djece Avie Lee Caroline i Roberta Leeja Partona. Njezina obitelj bila je izuzetno siromašna, a njezin otac je liječniku, koji je pomogao njezinoj majci dok ju je rađala, darovao vreću palente. Obitelj je prehranjivao uzgajajući duhan i stoku, pa iako je bio nepismen, Dolly Parton tvrdila je kako je on bio jedan od najpametnijih ljudi koje je poznavala. Istodobno, njezina majka brinula je o djeci, a njih dvanaestero rodila je prije 35. rođendana. Iako slabog zdravlja, Avie Lee svojim je mališanima stalno pjevala pjesme i pričala priče.

– Spavalo nas je po troje, četvero djece u jednom krevetu. Svake noći popiškili bismo se u snu pa bih se digla usred noći da se operem, a čim bih legla, već bi se netko drugi popiškio pa bih ujutro trebala ponoviti sve. Noću nismo mijenjali plahte na krevetu, to je bila jedina toplina koju bismo osjetili u zimskim noćima. Bilo je gotovo zadovoljstvo da te popiške jer je bilo jako hladno. Bože, bilo je hladnije u sobi negoli vani – prisjetila se godinama poslije.

Odrastanje uz toliko braće i sestara značilo je i da svatko od djece preuzima brigu o mlađemu. Tako je i Dolly Parton, sa samo devet godina, na brigu dobila tek rođenog brata Larryja. Njezin posao bio je dizati se noću i uspavljivati ga ako bi se probudio, hraniti ga i presvlačiti kada je to potrebno. No samo četiri dana poslije rođenja maleni Larry iznenada je preminuo, a Dolly se od tog gubitka nikada nije oporavila.

U pjesmi “Coat of Many Colors” pjevačica je poslije opisala kako joj je majka jednom sašila kaput od starih dronjaka pa su joj se djeca u školi rugala. No, za nju je taj kaput bio dokaz da je bogatija od svih jer joj ga je majka sašila s ljubavlju, i djetinjstva se unatoč svemu sjeća kao čarobnoga doba iz kojeg do danas crpi nadahnuće. – Bili smo sirotinja, ali bili smo vrlo čvrsto povezani kao obitelj i snagu nam je davala vjera u Boga – izjavila je Parton.

Premda siromašna, obitelj je bila iznimno glazbeno nadarena. Djed je svirao violinu, majka i ujak gitaru, a svi su pjevali. Pa tako i Dolly. Budući da joj je djed po majci, Jake Robert Owens, bio pastor Evanđeoske pentekostne crkve, na čija su misna slavlja svi članovi obitelji redovito išli, upravo je ondje započela sa svojim prvim glazbenim nastupima i to u dobi od šest godina. Godinu poslije svirala je na gitari koju su sami izradili, a potom joj je s osam godina ujak kupio prvu pravu gitaru.

Već dvije godine poslije započela je s televizijskim nastupima, a samo dan nakon što je maturirala spakirala je kofere i odselila se u Nashville kako bi pronašla i slijedila svoju sretnu zvijezdu.

Glazbenu karijeru otpočela je pisanjem pjesama za druge izvođače, a svoj debitantski album, “Hello, I’m Dolly”, objavila je 1967. godine, a tom albumu u pjesmi “Dumb Blonde” znakovito pjeva: “Ova glupa plavuša nije ničija budala”. Pjesme su se nizale, potom i glumačke uloge, a unatoč zarađenim milijunima Dolly je ostala ista djevojka iz susjedstva, koja je u Nashville za sobom povukla braću i sestre, kao i njihove obitelji, i skrbila o njima.

Nominacija za Oscara

Prvi samostalni single “Just Because I`m a Woman” nije došao više od 17. mjesta na ljestvicama, kao ni kasnije poznatija pjesma “In the Good Old Days (When Times Were Bad)”, dok je duet s poznatim country pjevačem Porterom Wagonerom plijenio više pozornosti od Dollyinih pokušaja da ostvari samostalnu karijeru. A onda je, dvije pjesme koje spadaju među njezine najveće uspješnice, Dolly Parton napisala u istom danu, 1972. godine, a obje su objavljene dvije godine poslije. Bile su to pjesme “Jolene” i “I Will Always Love You”, country pjesma otpjevana puno prije izvedbe kojom ju je Whitney Houston pretvorila u globalni pop-hit. Mnogi su glazbenici izvodili “Jolene”, među njima i Miley Cyrus, koja je Dollyno kumče.

Od 1977. upušta se u pop-vode, osvojila još niz nagrada i vrhove top ljestvica i glumila u nekoliko filmova. Jedan od njih, “Od 9 to 5”, u kojem je glumila zajedno s Lily Tomlin i Jane Fonda, donio joj je nominaciju za Oscara za pjesmu “Shine Like the Star”. “Islands in the Stream” iz 1983., duet s Kennyjem Rogersom dva tjedna je držao prvo mjesto na ljestvicama. U međuvremenu se vraća korijenima – countryju. Cijelo vrijeme nastavlja pisati i snimati, a novi pravac u kojem se također snalazi je bluegrass. Svoju drugu nominaciju za Oscar za najbolju pjesmu zaslužila je napisavši pjesmu “Travelling Thru” za film “Transamerica” (2005.).

Ljubav svog života, Carla Thomasa Deana, s kojim je u braku i danas, nakon 54 godine, upoznala je već prvog dana kada je u Nashville stigla s koferom, ispred praonice rublja Wishy Washy. Tada 18-godišnja ljepotica stajala je na ulici, čekajući da se perilica rublja odvrti svoj krug, kada se pokraj nje provezao u bijelom kamionetu tri godine stariji Carl Dean, zastao i dobacio: “Sunce će vas opeći ako se ne sklonite u hlad.”

Dolly Parton odmah je pala na njegov šarm, osobito stoga što je bio prvi muškarac koji ju je gledao u oči, a ne u grudi. Nazivala ga je “svojom stijenom”, a njezinim izborom bila je oduševljena i Dollyna majka, koja je odmah počela planirati njihovo veliko vjenčanje.

Takvi se planovi, međutim, nisu svidjeli njezinim izdavačima jer je upravo u to vrijeme potpisala ugovor s Monument Recordsom. S obzirom na to da su u njezinu karijeru uložili ozbiljan novac, od Dolly su tražili da vjenčanje odgodi na godinu dana, ali za nju to nije bila opcija. Za Deana se udala dvije godine nakon prvog susreta u maloj baptističkoj crkvi gradiću Ringgoldu u Georgii, na Memorijalni dan 1966., u tajnosti, daleko od kamera i fotoaparata, a jedini svjedoci toga čina bili su njezina majka, koja joj je za tu prigodu sašila malu bijelu haljinu te svećenik i njegova supruga.

Nesretna ljubavna veza

Dean je uvijek izbjegavao medije i vrlo rijetko je pratio suprugu na različita događanja, kao što joj je i najavio prvih dana zajedničkog života. Toliko je uspješno izbjegavao pozornost javnosti da su se mnogi šalili da taj čovjek i ne postoji, a rijetko tko zna kako izgleda. Dolly je svojedobno izjavila kako je samo jednom prilikom gledao njezin nastup, a također samo jednom ju je prilikom pratio na crvenom tepihu, davne 1966. godine. Pa, ipak, Dolly je nerijetko izjavljivala da je ponosna što su unatoč showbiznisu u čijem se epicentru vrtjela cijeloga života, uspjeli očuvati brak, koji je za oboje bio prvi i posljednji.

– Moj muž i ja smo zajedno 57 godina i vjenčani smo 54 i meni je zlo od njega, a sigurna sam i da je njemu od mene – našalila se nedavno Dolly Parton.

No, u tom braku bilo je i teških trenutaka. Pjesmu u kojoj Dolly preklinje Jolene da joj ne uzme muškarca proživjela je na vlastitoj koži, kad se Carl zaljubio u crvenokosu bankovnu službenicu. Zaljubljivala se i Dolly, jednom tako duboko da joj je to slomilo srce i dovelo je na rub samoubojstva. Nagađalo se da je njezina nesretna i neostvarena simpatija bio Gregg Perry, šef njezina orkestra.

– Sjedila sam u spavaćoj sobi i uzela u ruku pištolj koji imam za obranu od provalnika. I dok sam ga gledala i razmišljala da povučem okidač, dotrčao je naš psić Popeye. Tapkanje njegovih šapica vratilo me u stvarnost i odjednom sam se smrznula. Odložila sam pištolj i pomolila se. I danas vjerujem da je Popeye bio glasnik od Boga – ispričala je Dolly.

Ta se nesretna ljubavna veza dogodila se u iznimno teškom razdoblju za Dolly. Izmučila se na snimanju “Najboljeg malog bordela”, koje je bilo loše organizirano, a Burt Reynolds padao je u crna raspoloženja, zatim je morala odgoditi turneju jer je dobivala prijetnje smrću i uz sve to patila je od ozbiljnih zdravstvenih problema, s teškim krvarenjima, zbog čega su joj propisivali šake antibiotika, steroida i hormona i podvrgnuli je operacijama.

Njihov brak imao je u to vrijeme uistinu bolna iskušenja. Premda su sanjali zajedničku djecu, dali im čak i imena, u roditeljstvu se nisu ostvarili jer Dolly Parton zbog problema s endometriozom, kroničnom ginekološkom bolešću, nije mogla zanijeti. “Kada smo se tek vjenčali, razgovarali smo o tome kako bi izgledala, bi li bila visoka poput njega ili niska kao što sam ja? Da smo dobili curicu, dali bismo joj ime Carla”, ispričala je.

No, sudbina je htjela drukčije, pa je Parton, prema pisanju američkih medija, kako bi zaliječila svoju dijagnozu morala na djelomičnu histerektomiju, odnosno odstranjenje maternice. O tom razdoblju nerado je govorila, samo je 2008. spomenula da je pala u depresiju i razmišljala o mogućnosti da si naudi.

Iako su Dolly i Carl isprva žalili zbog toga te su svu svoju pažnju usmjerili na njezine nećake i nećakinje, danas je svjesna toga da vrlo vjerojatno ne bi postigla takav uspjeh da se ostvarila i kroz majčinstvo. “Mislim da bih bila odlična majka. Vjerojatno bih se svega odrekla zbog djece jer bih osjećala krivom ako bih ostavljala doma i odlazila na turneje. Sve bi se promijenilo. Vjerojatno nikad ne bih bila zvijezda pa je možda i dobro ispalo”, rekla je Dolly Parton.

Ne srami se operacija

Jer, tijekom duge i plodne karijere, koja traje više desetljećima, napisala je više od 3000 pjesama, prodala više od 100 milijuna ploča diljem svijeta, od 47 nominacija osvojila je deset Grammyja, dva puta bila je nominirana za Oscar, spremila je deset nagrada Country Music Association, sedam Academy of Country Music, tri American Music Awards i jedna je od sedam glazbenica koje su osvojile nagrade za zabavljača godine Country Music Association. Održala je bezbrojne koncerte pred obožavateljima svih uzrasta i etničkih pripadnosti u Americi i Europi gdje ju je u Glastonburyju 2014. slušalo 180 tisuća ljudi. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 600 milijuna dolara.

Country legenda nema namjeru povući se u mirovinu, neumorno radi na različitim frontama, a nedavno je pregovarala s Playboyem o poziranju za slavni magazin u povodu svoga 75. rođendana. Nakon što je svojedobno odbila brojne ponude da za Playboy pozira gola, krasila je naslovnicu izdanja toga magazina u listopadu 1978. godine u kostimu zečice. Dolly je rekla kako je uvjet za poziranje “dobar ukus”, ali i naglasila da njezine 40DD grudi, koje su osigurane na oko 600.000 dolara, još uvijek mogu stati u kostim zečice u kojemu je svojedobno pozirala.

Za razliku od svojih mnogobrojnih kolegica, Dolly Parton nikada nije krila to da se podvrgnula estetskim zahvatima, a o svemu je progovorila i gostujući kod Oprah Winfrey te tvrdeći kako je to potrebno za njezin imidž u javnosti – čak se našalila rekavši: “Treba vam jako puno novca da biste izgledali ovako jeftino!”

Kako je otkrila, biti uspješna žena u ovom svijetu doista je teško, a i u budućnosti se ne namjerava odreći odlazaka pod nož: “Ako vidim da se nešto nabora i krene visjeti, odrezat ću, uvući i isisati.”

I sama je priznala kako su njezini počeci da izgleda “ženstveno” često vodili tome da izgleda poput klauna, ali su joj pomogli da se osjeća “lijepom”. Čini se da je svojim izgledom utjelovila svoje snove iz djetinjstva, da bi poslije, uslijed niza operacija, izjavila kako je njezin duh prelijep da bi obitavao u oronulom tijelu. Rušeći brojne tabue, pjevačica je progovorila i o svojim porocima. “Moja slabost su uvijek bili muškarci, seks i hrana, ne nužno tim redoslijedom”, izjavila je svojedobno, a to nije bila jedina tako hrabra ženska izjava. Kada je napunila šezdeset, izjavila je kako nema šezdeset, već seksdeset (“I’m not sixty, I’m sexty”).

No, kao što je na samom početku otpjevala, “ova glupa plavuša nije ničija budala”, Dolly je mnogo više od platinaste plavuše koja operacijama vraća izgubljenu mladost. Ona je pjevačica, skladateljica, multiinstrumentalistica, glazbena producentica, glumica, autorica, poslovna žena i, možda i ključno, velika dobrotvorka. Već desetljećima Dolly podupire brojne humanitarne aktivnosti, naročito na području nepismenosti, prije svega kroz svoju Dollywood Foundation.

Prije dvije godine američka kongresna biblioteka odala je počast slavnoj glazbenici u povodu slanja stomilijunte knjige u okviru njezine humanitarne zaklade. Život je, osim glazbi, posvetila ljudima u nevolji, jer je na vlastitoj koži u najosjetljivijim godinama osjetila bijedu i bespomoć. I zato je i svoje srce i svoj novac podarila onima kojima su bili manje spretni i manje sretni od nje.