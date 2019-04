Lana u izazovnoj haljini poručuje: Sebi ću uvijek biti klošarica iz kvarta

Ako zavirite na Instagram profil Lane Jurčević dočekat će vas uglavnom njene fotografije na kojima je u seksi izdanjima, slike s nastupa, evenata na kojima je Lana uvijek super sređena.

Danas je objavila fotografiju koja ima proreze sa strane i Lana ispod haljine ne nosi donje rublje, a u opisu fotografije dala je do znanja kako će ona zapravo uvijek biti, kako kaže, mala klošarica iz kvarta.

- Ja ću uvijek sebi biti mala klošarica iz kvarta... nenašminkana, raščupana i u pidžami ili nekim dronjcima. To najbolje znaju oni koji prolaze mojom ulicom dok šećem Šnicku. Ja znam da me u tim izdanjima vi ne vidite i da je teško povjerovati, ali da, mislim da sam tako najsretnija. A kad se ovako ‘sredim’, to je kao da sam otišla na ‘izlet’ do drugog kvarta, po kojem hodaju napucani, sređeni komadi kojima se uvijek divim kako imaju živaca za toliko sređivanja. Ali, nije loše za promjenu - Promjene su uvijek zabavne. Osim kad nakon toga moram pospremati sav taj nered - napisala je Jurčević.

Obožavatelji su joj napisali popriličan broj komentara, a ovi su bili među zanimljivijima.

- Ovaj opis je sve. Ali nek se zna ljepotica si u oba izdanja. Nema savršene, ali blizu si. Draga Lana,ti da staviš vreću za smeće na sebe izgledala bi super - napisali su joj.