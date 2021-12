Lana Klingor Mihić tuguje: 'Žao mi je ljubavi mala, dala sam sve od sebe'

Pjevačica i PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić (41) svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila vijest koja ju je rastužila. Naime, Lana se posljednjih godina posvetila uzgoju pasa, a ovih joj je dana jedno štene uginulo.

"Jučer smo izgubili jednu bebu. Teško se nosim s time iako mi svi govore da je to dio uzgoja i da trebam ojačati ili se time ne baviti", napisala je shrvana Lana.

Nešto kasnije otkrila je i zbog čega je odlučila svoju tugu podijeliti javno. "Ovakve stvari ne objavljujem i nosim se s time kako znam. Isplačem dušu koliko god je potrebno. No, s obzirom na to da znam da ćete me sasuti sa 700 poruka prvi put kad vidite samo troje štenaca na storyjima, ne želim produljivati ovu agoniju niti se osjećati kao da nešto skrivam, lažem i slično. Nisam sposobna za to i uopće ne želim takav odnos s vama. Jedino je iskrenost ispravan put. Bar za mene", napisala je Lana.

"Žao mi je ljubavi mala, dala sam sve od sebe", napisala je slomljena Klingor Mihić uz fotografiju uginulog štenca.

