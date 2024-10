Lana Jurčević u nevjerici: Ovaj video ima skoro pet milijuna pregleda na mojim profilima... Zašto?

Lana Jurčević u rujnu ove godine je na Instagramu objavila video koji je dosad skupio pet milijuna pregleda, a sada se zapitala: "Ovaj video ima skoro pet milijuna pregleda na mojim profilima... Zaštooooo?". To je video u kojem se čuje Lanin partner Filip u kako joj tijekom vožnje govori: "Kakva si prep..ka, jaooo... Sad sam vidio, na ovo ogledalo srednje..." Uz ovaj video Lana je tada na Instagramu napisala: "Čovjek koji me voli i kad sam raščupana, mrzovoljna, nikakva, u istim, podrapanim dronjcima danima… Nijedan odnos nije idiličan i nije ravna crta. Ali ono što je oduvijek do sada bilo ‘ravna crta’ i nepromjenjivo, a to je da me voli kako svatko zaslužuje biti voljen, i kad ide i kad ne ide. Volim vas i volim te. Hvala ti Mićo".

Nakon brojnih pozitivnih komentara na ovaj video Lana je sada na Instagram storyju napisala kako su se mnoge žene poistovjetile s njom. Budimo realni svatko voli dobiti kompliment, pogotovo od osobe s kojom ste dugo. Ja se osjećam voljenom i kad sam raščupana, u dronjcima po kući i s 15 kila više nego prije, hvala Bogu. Ali mislim da nam, osim životne podrške, od partnera ponekad treba i ovakva nekakva stvar, koja nas vraća možda u one momente s početka veze, u one 'iskrice' koje su bile", poručila je pjevačica.

Ovaj video dao je Lani i ideju za dizajniranje majice s natpisom Prepichka s namjerom da ih pokloni svojim vjernim obožavateljima, a sada se te majice mogu i kupiti. Interes je za majice bio velik, ali bilo je i dosta negativnih komentara upućenih pjevačici zbog natpisa na majicama, pa se odlučila osvrnuti na tu temu na svom Instagram profilu. - Za početak tjedna! Malo optimizma! Dok ne nađemo dovoljnu količinu majica za sve vas koji ste rekli da ih hoćete! I da nadodam, netko mi je napisao kako ‘lijepo’ djeci dajem primjer. I hvala na tom komentaru jer sam sad još sigurnija da je ovo super stvar i želim svoj toj djeci (koja me odavno ne prate i ne znaju tko sam, al dobro), da za sebe misle da su Prepichke, a ne da imaju manjak samopouzdanja, budu prestrašene i opterećuju se time što će netko reći za njih. Nek misle da su Prepichke, da se nikome ne daju lako i da svatko tko poželi biti u njihovom društvu, to itekako i zasluži. Isto vrijedi i za sve nas starije (svih dobi, oblika, profesija, odraza u ogledalu…) :-). #Prepichka je stav i točka. - objasnila je Lana zašto je odabrala baš taj natpis za majice i odgovorila je svima koji su joj rekli kako je loš primjer djeci.

- Prepichka može biti mama, frendica, sestra, kćer. Ja znam da bi moja baka to obukla 300% da je živa. Ne trebamo glumiti Visočanstva, da smo sad turbo fini pa sve u rukavicama komuniciramo. Sirovo je ponekad najbolje i najiskrenije. S običnim stvarima ne možeš pomaknuti ništa s mjesta. I da, gdje su sad frajeri da se jave da poklone ovo svojim curama/ženama? Ili ćemo si morati same sve nabavljat? Cure, tagajte svoju najdražu #Prepichku. Hvala Anita na ovoj fotki i ako netko zna autora grafita neka javi da ga potpišem (iako je vjerojatno grafit ilegalan), al u ovoj cijeloj priči čini mi se da je sve kontra pravila - poručila je pjevačica. Lana je krajem 2023. postala mama malene Mayle koju je dobila u vezi s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom.