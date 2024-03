Lana Jurčević podijelila snimku partnera kojeg rijetko viđamo! Na preslatkoj snimci je s njihovom kćeri

Naša pjevačica Lana Jurčević nedavno je postala mama, a od tada dijeli mnoge obiteljske objave. Lana je ovoga puta podijelila nekoliko fotki nastalih nakon što je rodila svoju djevojčicu, a na jednoj od njih jest i njezin partner Filip Kratofil kojeg rijetko viđamo. Lana je podijelila fotke na kojima Filip spava s malenom te video na kojem ju nosi u nosiljci iz bolnice.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Lana i Filip zajedno su od 2017. Ipak, Lana privatni život, pa tako i Filipa, voli držati podalje od znatiželjnih pogleda javnosti. No, u posljednje vrijeme je sve češće počela objavljivati zajedničke fotografije. "On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je u ranijem intervjuu za Story iz 2020.

Filip, je Lani i poslovni partner, on vodi financije za njen kozmetički brend La Piel koji je prošle godine zaradio 161.800 eura. Imaju četvero zaposlenih, a prosječna plaća im je 980 eura. Lana nam je ove godine u intervjuu kazala kako je Filip poseban po svemu.

- On je netko tko mi je u svemu velika podrška i netko tko se tuđim uspjesima nesebično veseli. To se ne viđa često. Za mene je on sve samo ne tipičan, rekla je za Večernji list.

Filip je inače blizanac, a njegov brat Antonio je u vezi s pjevačicom Zsa Zsom. Paru su često pristizala pitanja imaju li planove što se tiče braka i djece.

- Iskreno, ne osjećam pritisak. Mislim da je divno kad u dvadesetima postaneš mama, ali meni je kao mladoj curi na početku života bilo važnije osamostaliti se, dokazati sebi, da budem neovisna i pronađem svoj put. Rekla bih da najprije posložim sebe pa onda sve ostalo - rekla je Lana.

VIDEO Gdje je danas Stefany Hohnjec?