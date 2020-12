Lana Jurčević iznenadila velikim prstenom na ruci: 'Jedva čekam podijeliti vijesti s vama'

Pjevačica i poduzetnica koja stoji iza brenda LaPiel, Lana Jurčević, iznenadila je obožavatelje na Instagramu video snimkom na kojoj je u prvom planu veliki prsten. - Jedva čekam podijeliti vijesti s vama! A sad idem se idem zgrijatiiii. Što mislite o čemu se raaaadi? - napisala je Lana u opisu videa i dodala hešteg #JaSamDijamant.

Iako je još uvijek jako tajnovita u komentarima su pratitelji već počeli nagađati o čemu se tu radi. Mnogi su bili uvjereni da se Lana zaručila za dugogodišnjeg partnera Filipa Kratofila.

- Ili se udaješ ili ćeš dizajnirati nakit - komentirala je jedna od pratiteljica, a na njezin se komentar osvnula i Lana. -Ili nekaj treće- uzvratila je pjevačica.

Foto: Instagram

U posljednje vrijeme Lana češće dijeli motivirajuće poruke sa svojim pratiteljima, a zbog toga se nedavno našla i na meti hejtera.

- Jučer je netko napisao u komentarima ‘od čega Lana živi’ pa sam mu odgovorila da prodajem maglu. Prvo, riješite se površnih ljudi, površne i ograničavajuće okoline. Drugo, zasučite rukave i IDEMO! Imate ideju, skrivenu strast, talent? Bilo što od toga? KRENITE. Korak po korak. Ljudi su od nigdje... došli svugdje! Zašto ne bi i vi? Na tom putu će pasti nedovoljno motivirani, nedovoljno radišni, nedovoljno gladni i žedni svog cilja. Možda nije ni cilj toliko važan, u biti, ja ga baš i nisam imala, da budem iskrena – mene je više taj put veselio svaki dan, raznolikost, izazovi, rješavanje problema, smišljanje stvari i ideja koje su me veselile", opisala je Lana te se na kraju osvrnula na sve koji tvrde da se rodila pod sretnom zvijezdom: "Skužila sam nedavno da su uvijek oko mene ljudi mislili kako je meni ‘super u životu’, da sam rođena pod sretnom zvijezdom – od moje osnovne škole pa do dan danas. Da meni ne treba ni pomoć, ni pohvala, ni ohrabrenje, ni da mi netko čuva leđa ili drži za ruku... Na sreću ili žalost, ‘rođenje pod sretnom zvijezdom’ je jedna velika zabluda. Tu ima toliko slojeva, toliko priča, toliko svega, da kad bih ja otvorila svoju ‘kutijicu života’, mislim da bi 99 % ljudi palo u nesvijest. Ali, nije bitno šta tko misli... bitno je da znamo da smo na dobrom putu, a to je samo onda kad slušamo svoj instinkt. I kad smo dobro sa sobom", kazala je za kraj.

Foto: Press