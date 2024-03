'Laknulo mi je što je Let 3 izgubio, bila sam protiv toga': Mrletova partnerica otvorila dušu

Domaća glazbenica Ivanka Mazurkijević s partnerom Damirom Martinovićem Mrletom napisala je pjesmu Mama ŠČ!, s kojom nas je Let 3 prošle godine predstavljao na Eurosongu i stigao do finala. Ove godine Let 3 se također prijavio na Doru s pjesmom "Babaroga", ali pobjedu nisu odnijeli. Ipak, ovaj riječki bend oduševio je javnost pjesmom i time su zauzeli treće mjesto. Ivanka je Mrletova najveća podrška, a priznala je da joj je jako drago što Let 3 neće predstavljati ponovno Hrvatsku na Eurosongu.

- Bila sam protiv. Prijetila sam Mrletu da ne smije ići. Užasno mi je laknulo kad nisu pobijedili na Dori. Fora mi je kako su ih oteli pilići. Kad sam vidjela kako su to lijepo izveli na Dori, pomolila sam se Bogu da ne prođu. Zapravo, da budu na nekom visokome mjestu, da uspiju, ali da ne uspiju. Mislim da smo svi odahnuli što nisu ove godine pobijedili. Mrle je definitivno odahnuo, on ima energiju mladića, kreativan je na svim poljima, ali ova Eurovizija u Švedskoj bila bi malo previše - kazala je sada za 24 sata.

Podsjetimo, istarski glazbenik Baby Lasagna pobjednik je ovogodišnje Dore. Širu javnost osvojio je hitom 'Rim Tim Tagi Dim' kojim će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj. Uz to, zauzeo je prvo mjesto na svjetskim kladionicama i tako prestigao do sada vodeću Ukrajinu.

Ivanka se osvrnula i na Baby Lasagnu koji je odnio pobjedu te će nas u Švedskoj predstavljati na Eurosongu. - Marko je na dobrom putu. Odličan je i svi smo sretni zbog njega. Mlad je, ali nije neiskusan. Fora je, ali nije bez veze. Pametan, skroman i zadovoljan dečko. Dat će mu Mrle još koji savjet - priznala je.

