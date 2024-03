Severina oduševljena nastupom Konstrakte: 'Ne znam jesam li nešto bolje vidjela'

Nakon što smo saznali da će Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj predstavljati Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", uskoro će svog predstavnika odabrati i susjedna nam Srbija.

Prva polufinalna večer održana je u utorak 27. veljače, a druga je održana sinoć, 29. veljače. U prvoj polufinalnoj večeri finale su izborili Marko Mandić – Dno, M.IRA – Percepcija, Bojana x David – No No No, Lena Kovačević – Zovi me Lena, Breskvica – Gnezdo orlovo, Hristina – Bedem, Zorja – Lik u ogledalu, te Keni nije mrtav – Dijamanti. Sinoć su nastupili: Nadia – Sudari, Hydrogen – Nemoguća misija, Iva Lorens – Dom, Zejna – Najbolja, Filip Baloš – Duga je noć, Nemanja Radošević – Jutra bez tebe, Yanx – Kolo, Kat Dosa – Tajni začin, Džordži – Luna park, Dušan Kurtić – Zbog tebe živim, Teya Dora – Ramonda, Konstrakta – Novo, bolje, Milan Bujaković – Moje tvoje, Durlanski – Muzika.

A finale su u drugoj polufinalnoj večeri izborili Iva Lorens – Dom, Konstrakta – Novo, bolje, Teya Dora – Ramonda, Dušan Kurtić – Zbog tebe živim, Zejna – Najbolja, Milan Bujaković – Moje tvoje, Nemanja Radošević – Jutra bez tebe i Džordži – Luna park.

Mnogi se sjećaju Konstrakte s pjesmom "In corpore sano" s kojom je predstavljala Srbiju na Euroviziji 2022. godine i koja je prošla u finale. Tada je dobila mnoge fanove diljem regije, a svidjela se i Severini.

Naša pjevačica pratila ju je sinoć i javno podržala komentarima na Instagram Storyju.

"Auuuuu", najprije je napisala pjevačica, a zatim je objavila i niz fotografija. "Epski", dodala je Severina uz veliko srce pa napisala :"Ne znam jesam li nešto bolje vidjela".

Pjevačica koja je prije nekoliko godina osvojila srca brojnih obožavatelja ovog natjecanja s pjesmom 'In corpore sano' i zaludila regiju sa stihom 'Umjetnica mora biti zdrava', ovog se puta predstavlja s pjesmom 'Novo, bolje', a i ovoga puta u njoj spominje medicinske radnike, odnosno liječnike. Ovo je jedan od stihova: "Doktore, šta mi je".

