Ksenija Marinković: 'Još uvijek nisam naučila šišati kao Božica'

Popularna HRT-ova serija “Ko te šiša” vraća se ove nedjelje od 20.05 na HRT1 u četvrtoj sezoni. Kao i u prošloj sezoni, radnja se zbiva u zagrebačkoj četvrti Donji grad, gdje su na središnjem trgu smještena dva frizerska salona, muški i ženski te stara gostionica koja je s vremenom postala kafić i kvartovsko okupljalište. U novih 20 nastavaka u središtu priče ponovno je borba za prestiž između dvaju nepomirljivih konkurenata – vlasnika frizerskih salona Žigmunda Štingla i Božice Režek.

Žigmundov salon u sjetnom je izdanju jer ga je dugogodišnji zaposlenik Ivek Vrabec napustio i vratio se u Hollywood. Žigmund odlučuje zaposliti novog šegrta te stavlja oglas na trg. Nakon niza čudaka i neadekvatnih kandidata u salon dolazi Bruno (38). Bivši marketinški stručnjak i reklamni redatelj Bruno (Janko Popović Volarić) bio je već snimao i za Žigmunda i za Božicu. Cici se jako protivi ideji jer je već imala sukob s Brunom, ali Žigmund ga zaposli jer Bruno predstavi plan kako da Božicu izbace iz posla.

U salonu Unisex Božica naoko je sve po starom: Sanja se pokušava osamostaliti, Božica pokušava konkurirati Žigmundu i Bruni, a Lili želi postati poznata pod svaku cijenu. No iznenadni gost unijet će neke promjene... Joži dolazi daljnji rođak iz Dalmacije o kojem se mora brinuti – Duje (24). Duje (Roko Sikavica) je studirao ekonomiju, ali je prekinuo studij i ne želi se vratiti kući. Matek, na Jožin nagovor, pristane zaposliti Duju kao konobara.

U glavnim su ulogama Ksenija Marinković, Željko Duvnjak, Jadranka Đokić, Katarina Strahinić, Sara Stanić, Robert Ugrina, Jasmin Telalović, Janko Popović Volarić i Roko Sikavica. Ksenija Marinković kazala nam je kako se rado vratila u frizerski salon te otkrila koliko ima sličnosti između nje i Božice.

Junaci salona “Ko te šiša” vraćaju se u nedjelju u četvrtoj sezoni popularne serije. Kada ste počeli snimati seriju, jeste li se nadali ovakvom uspjehu?

Ono što se sjećam jest da se serija počela emitirati 2016. godine i od onda redovito snimamo svakih nekoliko mjeseci. Nadali smo se da će se svidjeti ljudima i izuzetno nam je drago zbog toga.

U čemu je tajna uspjeha serije?

Tajna je u tome da nema velike ambicije u ovoj seriji. To je mali kvart, s običnim malim poduzetnicima i njihovim obiteljima ili prijateljima, i na duhovit je način opisan njihov život i ljubavi, svađe uspjesi i neuspjesi.

Koje su sličnosti, a koje razlike između vas i Božice koju glumite?

Sad to više ni sama ne znam. Uvukla mi se pod kožu Božica Režek pa se nekako dobro osjećam u njezinoj koži. Kad sam je počela razrađivati u pripremi serije, model su mi bile sve dominantne energične žene koje znam oko sebe. Takvih žena danas ima puno i inspiracije mi ne nedostaje.

Što nas očekuje u četvrtoj sezoni? Oprostili ste se od Žarka Potočnjaka, ali ste dobili nove članove ekipe – Janka Popovića Volarića i Roka Sikavicu?

U ovoj sezoni sve će se promijeniti. Pojavom ove dvojice situacija se u našem malom kvartu mijenja iz temelja, njihove akcije donose brdo veselja i problema. Kuda ta dvojica prođu – velike se nevolje pojave. A obojica su šarmantni i lukavi. Vidjet ćete uostalom!

Jeste li u ove četiri godine naučili šišati? Biste li mogli raditi u frizerskom salonu?

Oduvijek sam voljela sve što ima veze s friziranjem, sviđa mi se taj posao. Ono što sam naučila jest dobro frkati i tapirati kosu. Šišati još nisam naučila.

U seriji Božica često svojoj kćerki daje ljubavne savjete i želi je udati. Dajete li vi svojoj kćeri slične savjete?

Nisam joj ih još davala. A i da jesam, kao ni kod Božice,vjerojatno ne bi upalilo!

Vaša kći Korana studira glumu, traži li vas glumačke savjete?

Uglavnom me pita kada ima neki problem koji ne zna riješiti. Sviđa mi se što ipak želi sve napraviti sama. Tako se najbolje uči. Ona je odmalena išla na dramsku, odrasla je okružena glumcima, svjesna svih izazova ovog posla danas i ne bojim se da će sama najbolje naći svoj put.

Dosad ste u karijeri igrali razne zanimljive uloge, ali i naučili razne vještine. Što je najzanimljivije, ili najteže, što ste morali napraviti za ulogu?

Da, zaista je bilo puno toga. Svakako je najteže bilo naučiti cijelu predstavu na francuskom, za tri mjeseca, a francuski nikad nisam učila. Govorila sam u predstavi oko sat vremena, morala sam paralelno ići na osnove francuskog, vježbati izgovor... i to je bio ozbiljan izazov. Ponosna sam bila kad sam to uspjela – kad su me Francuzi razumjeli (haha)! Ali štošta sam radila, učila na raznim jezicima, učila mnoštvo instrumenata, plesova... i to je uvijek zabavno.

Postoji li nešto što ne biste napravili za ulogu?

Pa, ne bih se skidala jer mi je to jako neugodno. A ostalo sve – što luđe, to bolje!

Kakva je Ksenija privatno? Čemu se veselite, a što vas rastužuje?

Ksenija privatno je obična. Kuham, spremam, čitam, gledam tv, rado idem u kazalište -toga se nikad ne zasitim... Kad ne radim-odmaram se. Veselim se svakom uspjehu moje djece, uspješno završenom poslu, dobrom filmu, predstavi, knjizi, a rastužuje me kad nešto ne ide kako treba u našim životima.

Jeste li se ovog ljeta stigli odmoriti? Kako izgleda vaš idealan odmor?

Idealan bi odmor za mene bio odlazak u šumu ili planine, čim uzmognem, otići ću. Više to volim od mora. Ali i tri dana doma me sasvim dobro odmori.

Pratite li aktualnu filmsku i TV produkciju? Koje su vas serije i filmovi ove godine oduševili?

“Bilo jednom u Hollywoodu” je film koji me “izbacio iz cipela”, nisam se dugo zaljubila u neki film. U ovaj jesam! Toplo preporučujem. Serija o Černobilu je jako dobra. I ona me oduševila.

Što trenutačno pripremate? U kojim ćemo vas projektima moći gledati ove jeseni i zime?

Trenutačno sam u Makedoniji, gdje je počelo snimanje filma “Nebesa” redatelja Srđana Dragojevića. Nakon toga u matičnom HNK počinjem raditi predstavu s Daliborom Matanićem, adaptaciju romana “Zbogom, Berlin” radi Ivor Martinić. Premijera je početkom ožujka. O ostalim projektima kad za njih dođe vrijeme.